KLM neemt afscheid van de Boeings 747 zonder ‘wingroll’ of ‘flyby’

Een van die drie ‘jumbojets’ waar KLM afscheid van neemt is de City of Johannesburg, die zaterdag om 17.01 uur lokale tijd vertrok vanaf vliegveld Hato op Curaçao. Het was een vertrek zonder ceremonieel. Geen wingroll, flyby of water salute voor de PH-BFY, dat vindt KLM niet gepast in deze tijden.

Harry Huang vindt het jammer, maar heeft er begrip voor. Hij zit al 45 jaar in de luchtvaart en is nu 21 jaar manager maintenance (onderhoud) op het vliegveld van Curaçao. Huang kent iedere 747 die daar landt op zijn duimpje. “Ik heb deze afgetekend voor vertrek, er waren geen bijzonderheden. Captain Peter houdt zich altijd aan de regels en hield zich aan de afspraak om sober weg te vliegen. Geen frivoliteit in tijden van corona.”

Toch had Huang het moeilijk met het vertrek van ‘zijn kist’. De City of Johannesburg vliegt sinds 10 april 2002 op Curaçao. “Ik ga die kist missen, net als de crew. Je weet nooit of ze nog naar hier komen, ik ken al die jongens en meisjes.” De onderhoudsdienst van Huang inspecteerde het vliegtuig altijd direct na binnenkomst. Het hele toestel wordt dan grondig nagekeken, maar er is ook veel inspectiewerk te doen in de cockpit. Deze laatste keer had Huang het er moeilijk mee toen hij even alleen in de cockpit zat. “Een emotioneel moment. Ik realiseerde me dat met deze laatste 747, ook al mijn kennis over dit type vliegtuig de prullenbak in gaat.”

‘Ik stond in de erehaag bij ontvangst van het eerste toestel’

De eerste Boeing 747 op Curaçao was de Mississippi. “De Classic, een 747-200 landde op 6 november 1971”, vertelt Cedric Bronswinkel. “Ik was lid van de Jeugd Luchtvaart Brigade en had een plekje in de erehaag tijdens de ontvangst van het toestel. De eerste Boeing 747-400, die er nu uitgaat, landde op 12 januari 1991 op Schiphol. Dat was de PH-BFB City of Bangkok. Tegenwoordig staat dat toestel in Corendon-kleuren als aandachtstrekker bij het Corendon Hotel in Badhoevedorp.”

Bronswinkel heeft een luchtvaartmuseum op zijn terrein in Tera Kòrá, ten westen van de luchthaven. “Bij de eerste vlucht stond Hato vol.” Hij laat foto’s zien. “Een mooi toestel dat tot de verbeelding spreekt”, vindt hij. “Maar vier motoren zoals deze Jumbo heeft, dat kan niet meer. Het kost te veel brandstof.”

Harry Huang heeft in zijn carrière heel wat kisten ‘afgetekend’. Maar soms hield hij ze aan grond. “In de lucht is de piloot de baas, maar op de grond ben ik dat. En veiligheid staat voorop. Natuurlijk word je weleens onder druk gezet om een kist toch te laten gaan, maar we hebben vaste protocollen en ik ben verantwoordelijk. Je moet er toch niet aan denken dat je een kist vrijgeeft en daarna gebeurt er wat!”

‘Ik dacht dat ik samen met de 747 met pensioen zou gaan’

“Ik had eens een 747 met problemen in motor twee”, vertelt Huang. “Oliedruk weg. Uiteindelijk gefixt. Word ik ’s ochtends wakker, blijkt het toestel uitgeweken te zijn naar New York. Motorproblemen. Dan schrik je. Blijkt het te gaan om motor drie. Dan ben je wel opgelucht, kan ik je vertellen.”

Huang is 62. “Ik dacht altijd dat ik samen met de 747 met pensioen zou gaan. De planning was dat het toestel er in 2024 uit zou gaan, maar corona gooit nu roet in het eten.” Niet erg, vindt hij. “Het zijn onzekere tijden in de luchtvaart. Laat mij maar gaan. Dan kunnen mijn jongere collega’s aan het werk blijven. Die hebben nog een hele carrière voor zich. Maar zonder de 747 is voor mij de lol er een beetje af. Het toestel is nog van de oude school, mechanisch, daar hou ik van.”

