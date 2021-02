KLM gaat vol inzetten op vakantiepakketten, reisorganisaties spreken van oneerlijke concurrentie

KLM komt met een nieuwe overlevingsstrategie. De luchtvaartmaatschappij gaat dit voorjaar het aanbod aan pakketreizen verder uitbreiden en trekt daarvoor de portemonnee. KLM wil zo niet alleen de vlucht, maar in toenemende mate ook het verblijf, het vervoer en eventuele excursies op de vakantiebestemming gaan regelen.

Met zulke pakketreizen heeft KLM al enige ervaring. Sinds 2014 biedt het deze aan onder de naam ‘KLM Package Deals’. Het luchtvaartbedrijf wil dit nu verbeteren en uitbreiden tot een nieuw programma dat waarschijnlijk ‘KLM Holidays’ gaat heten. Een woordvoerder van KLM kan de naam niet bevestigen noch ontkennen. “Het is een mooie naam, maar de stickers zijn nog niet besteld.”

Ambities zijn er zeker. “KLM stelt zich als doel om in de top-3 touroperators voor vliegvakanties te komen. Samen met onze zuster Transavia Holidays”, aldus Harm Kreulen, directeur KLM Nederland. KLM denkt aan het uitbreiden van de pakketreizen de komende tijd meer te kunnen verdienen. Voor de uitbraak van het coronavirus zat er namelijk al een behoorlijke groei in de vraag naar samengestelde reizen.

Flinke investering

Voor de nieuwe strategie heeft KLM een flinke investering gedaan. Het heeft recent een meerderheidsbelang in online afhandelaar Airtrade genomen. Airtrade was al verantwoordelijk voor de technologie achter KLM Package Deals. Met de overname wil KLM het nu het intellectuele eigendom veiligstellen.

Reisorganisaties Sunweb en Corendon spreken van oneerlijke concurrentie omdat KLM een overname doet nu het overeind wordt gehouden met staatssteun. “KLM krijgt miljarden aan staatsleningen om corona te overleven”, zegt Corendon-directeur Steven van der Heijden. “Dat kun je niet misbruiken voor de overname van een reisbedrijf. We laten uitzoeken of dat mag.”

Geen brandgevaarlijke motoren bij KLM Afgelopen zaterdag vatte een van de motoren van een Boeing 777 vlam, vliegtuigonderdelen stortten daardoor neer in de Amerikaanse staat Colorado. Het toestel kon veilig landen, niemand raakte gewond. Vliegtuigbouwer Boeing adviseerde alle soortgelijke vliegtuigen voorlopig niet te laten opstijgen. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA riep op tot onmiddellijke inspectie van motoren van hetzelfde merk. Inmiddels is duidelijk dat KLM geen actie hoeft te ondernemen. De luchtvaartmaatschappij vliegt wel met de zogenaamde tripple seven toestellen maar dan met een ander type motor.

KLM laat weten dat met Den Haag en de banken is afgesproken dat het dergelijke acquisities – met een maximumbedrag van 15 miljoen euro – zelf afhandelt. Volgens het bedrijf gaat het hier bovendien om een investering die kan worden gerechtvaardigd door besparingen op andere gebieden.

Het luchtvaartbedrijf heeft weinig begrip voor de woede van concurrenten. “Ja, we concurreren in bepaalde mate met andere reisorganisaties. Net zo goed als dat andere reisorganisaties eigen vliegtuigen hebben en zo in bepaalde mate met KLM concurreren. Maar dat gebeurt al jaren. Zo werkt het in de reisbranche”, zegt een woordvoerder.

Slechtste resultaten

KLM probeert met de actie het hoofd boven water te houden. De aankondiging van de overname van Airtrade, kwam een dag nadat het bedrijf de slechtste resultaten uit zijn bestaan naar buiten bracht.

Het luchtvaartbedrijf boekte het afgelopen jaar een verlies van 7,1 miljard euro doordat de coronapandemie het vliegverkeer voor een groot deel heeft stilgelegd. Het bedrijf vervoerde slechts 34 miljoen passagiers, een daling van bijna 70 procent ten opzichte van 2019. In 2019 boekte het bedrijf nog een winst van 290 miljoen euro.

Het lijkt er ook niet op dat het snel weer beter zal gaan. KLM zelf verwacht dat pas in 2024 er weer evenveel passagiers kunnen worden vervoerd als voor de coronacrisis. Wel denkt het dat er aankomende zomer al meer gevlogen wordt dan nu, als een groter deel van de bevolking tegen corona is gevaccineerd.

Lees ook:

KLM onderhandelt verder over meer noodsteun

Nederland heeft baat bij ons netwerk, zegt KLM-topman Pieter Elbers. Dat moet dus niet aangetast worden door EU-regels.