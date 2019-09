KLM’er Benjamin (35) heeft nu al pijntjes van het gesjouw

Het ziet letterlijk rood voor de ingang van Schiphol. Gekleed in rode hesjes staakt het grondpersoneel van KLM voor de derde keer deze maand voor een cao met een hoger salaris, meer vaste contracten en minder zware roosters.

“Het aanbod van KLM is slecht”, zegt teamcoördinator bagage Irfan Özkardes (55) terwijl hij een frietje verorbert van de frietkraam van de FNV. “Alles wordt duurder, terwijl ons salaris hetzelfde blijft.” Zelf doet Özkardes, die al 34 jaar bij KLM is, geen fysiek werk meer, omdat hij coördineert. “Maar mijn collega’s hebben het zwaar.”

Rondom rode tenten en rode vlaggen laten meer dan honderd mannen en een enkele vrouw zien dat ze het net als Özkardes niet eens zijn met het aanbod van KLM: 7 procent loonsverhoging over twee jaar en negen maanden, of het alternatief van 8,5 procent met een aangepaste winstdelingsregeling. Onder leiding van vakbond FNV eisen ze minstens 4 procent salarisstijging per jaar.

FNV deelt gevulde koeken, koffie en blikjes frisdank uit. De vakbond is tevreden met de opkomst, die groter is dan bij eerdere acties. KLM laat juist weten dat de actie­bereidheid onder het grondpersoneel afneemt.

“Wij moeten per dag wel 20.000 kilo bagage dragen en sjouwen”, klaagt bagagemedewerker Mahmut Sahin (50) buiten. “Bijna 90 procent van het grondpersoneel heeft last van de rug en de schouders. En hoe ouder je wordt, hoe zwaarder het wordt.”

Weinig klachten van reizigers

Ondertussen is het binnen opvallend leeg bij de incheckbalies van de KLM. Vanwege de staking zijn 24 Europese vluchten geannuleerd. Bij de Europese vluchten die wel doorgaan, kunnen reizigers alleen handbagage meenemen. Passagiers met ruimbagage konden hun vlucht gratis omboeken. Het KLM-personeel bij de balies zegt weinig klachten te krijgen van reizigers.

Voor de staking deelde KLM nog pamfletten uit aan haar medewerkers om ze te overtuigen van het aanbod. Zo probeert het bedrijf te laten zien dat de aangeboden loonstijging boven de inflatie uitkomt. De stakers ter plekke zijn echter niet overtuigd. Sahin denkt dat de KLM probeert de medewerkers tegen elkaar op te zetten. “Het is een verdeel- en heerspolitiek van de KLM.”

Even verderop staat platformmedewerker Benjamin Roemele aan een statafel met een elektronische sigaret. “Ze bieden ons niet genoeg voor het werk dat we nu verzetten”, zegt hij. “We zijn onderbezet. Al die gewichten die we verplaatsen met het lossen en laden van vliegtuigen en het duwen van pallets zijn veel te zwaar. Met mijn 35 jaar ben ik nog redelijk jong, toch heb ik al last van fysieke klachten.”

“KLM moet wakker worden”, zegt Walter van der Vlies van de onderhandelingsdelegatie vanaf een rode aanhangwagen die dienst doet als podium. “Ze zeggen dat we door ons harde werk geen sportschool nodig hebben. Maar in plaats van een abonnement bij de sportschool, hebben we een abonnement bij de chirurg.”

Ultimatum Cabinepersoneel Na het grondpersoneel dreigt nu ook het cabinepersoneel van KLM met acties in het cao-conflict. Vakbonden VNC en FNV Cabine hebben de luchtvaartmaatschappij in een gezamenlijke brief een ultimatum gesteld om tegemoet te komen aan de eisen van de bonden. Als KLM niet uiterlijk komende woensdag toegeeft, gaat VNC het moeilijker maken om cabinepersoneel in te laten vallen bij bijvoorbeeld ziekte.

