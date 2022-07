Klappen we de laptop af en toe nog even open op de camping?

Koffers ingepakt? Mooi, dan is het tijd om het werk voor een week of drie te laten voor wat het is om lekker op vakantie te gaan. Even geen werkmailtjes, geen appjes, even geen vieze kantoorkoffie, even niet die ene collega. Tenminste, dat zou wel de bedoeling moeten zijn.

Maar zo werkt het niet voor heel werkend Nederland. Uit een onderzoek van VPNdiensten.nl onder ruim 1200 werkenden in loondienst, komt naar voren dat 17 procent zich toch nog verplicht voelt om bereikbaar te zijn op vakantie. Dat betekent dat een op de zes vakantie vierende Nederlanders met het hoofd nog bij het werk is.

Daar horen enkele arbeidspsychologen en organisatiedeskundigen in ieder geval niet bij. Zij nemen wel de telefoon op maar melden dat ze ‘nu op vakantie’ zijn. Arbeidspsycholoog Tosca Gort is nog wel aan het werk. Zij is benieuwd ‘wat het werkelijke leed achter dit onderzoek’ is, zegt ze aan de telefoon: “Wij maken er vaak in ons hoofd van dat iets ‘verplicht’ zou zijn.”

Toch zijn er volgens haar wel degelijk medewerkers die gebukt gaan onder het gevoel van het beschikbaar moeten zijn, ook al is dat langs de rand van het zwembad in Benidorm. “Op vakantie willen mensen tot rust komen en vrij zijn van prikkels”, zegt Gort. “Mensen die toch al snel overprikkeld zijn, zijn slachtoffer van zo'n plichtsgevoel, ook als dat een denkbeeldig plichtsgevoel is.”

Zijn ze echt aan het werk?

De arbeidspsycholoog betwijfelt of de norm van bereikbaar zijn op vakantie wel zo is verschoven als soms wordt aangenomen. Ja, er zijn meer opengeklapte laptops te zien op campings, dat ziet Gort ook. “Maar de vraag is of de mensen achter die laptops wel allemaal aan het werk zijn.”

Wat Gort wil zeggen is: wij geven vaak het werk de schuld van overprikkeling, maar dat is niet de kern van het probleem: “Mensen hebben extreem veel schermtijd nodig om hun leven te regelen. Het is de overprikkeling in het algemeen, onze verslaving aan sociale media. Het is niet ons werk, het is ons leven.”

Dat vindt ook werkgeversvereniging AWVN: “Wij kunnen in het algemeen niet van onze apparaten afblijven”, zegt woordvoerder Jannes van der Velde. “Vakantiebeschikbaarheid kun je prima regelen door goeie afspraken met elkaar te maken. Daarbij moet je wel onderscheid maken: een algemeen directeur heeft een andere verantwoordelijkheid - en ook een ander salaris - dan een receptionist.”

‘Je mag altijd bellen hoor’

In het onderzoek van VPNdiensten, een platform voor digitale privacy en internetveiligheid, komt ook een tegenovergestelde beweging aan het licht. 37 procent van de ondervraagden, namelijk, vindt het wel prima als de werkgever rondom een duik in het Lago Maggiore belt om iets te vragen. Zij hebben in het geheel geen last van ‘vakantiebereikbaarheid’.

Het blijken vooral jongere mensen te zijn die de druk voelen van het beschikbaar moeten zijn. Een kwart van de dertigminners ervaart de druk om vanaf hun vakantieadres bereikbaar te blijven voor hun baas of collega’s. Mannen (39 procent) voelen die druk kennelijk meer dan vrouwen (29 procent) want mannen nemen vaker hun werkspullen mee in de koffer dan vrouwen.

Tosca Gort denkt dat last hebben van bereikbaarheidsstress niet per se te maken heeft met of je man bent of vrouw, of dat je hoog of laag opgeleid bent: “Het heeft met persoonlijke kenmerken te maken. En het is ook een keuze, hé. Voor elke keuze die we maken, betalen we altijd een prijs.”

Als een bedrijf de vakantiebeschikbaarheid min of meer oplegt, wordt het een ander verhaal, stelt Gort: “Een bedrijfscultuur kan dominant zijn, systemen zijn sterker dan mensen. Wie merkt dat de omgeving hen iets opdringt kan beter vertrekken. Werk genoeg, het is nu de tijd.”

