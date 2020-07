Klantenvijver voor Netflix om uit te vissen droogt op

Netflix heeft zo’n beetje de halve vijver aan nieuwe klanten leeggevist tijdens de coronacrisis, zo lijkt het. Liefst 26 miljoen betalende leden mocht de streamingsdienst bijschrijven in de eerste helft van dit jaar, nu een groot deel daarvan toch niet veel buiten de deur te zoeken had. Dat is een stuk meer dan de 12 miljoen nieuwe klanten in de eerste helft van vorig jaar. Maar veel meer goed nieuws had de bedrijfstop niet te melden aan aandeelhouders, tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers.

“Als gevolg”, zegt het bedrijf over de gigantische nieuwe aanwas van begin dit jaar, “verwachten we minder groei in de tweede helft van dit jaar”. Namelijk: 2,5 miljoen extra leden in de komende maanden. Dat is ongeveer de helft van waarop beleggers hadden gerekend. Netflix publiceerde de cijfers net na het sluiten van de beurs in Amerika, waarop haar aandeel direct kelderde in de nabeurshandel.

Vorig jaar kwamen er in het derde kwartaal nog 6,8 miljoen nieuwe kijkers bij, meer dan het dubbele dus van wat er komend kwartaal wordt verwacht. Toen kwam net het nieuwe seizoen uit van bankroversserie ‘La Casa de Papel’, en ook die van thrillerserie ‘Stranger Things’, twee kaskrakers.

Internetgebruikers springen – tik-tok – snel over naar TikTok

Daarnaast heeft Netflix steeds meer last van concurrenten op de markt. Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime, maar ook Apple investeert meer in haar eigen streamingsplatform. En dan is er ook nog de gigantische populaire socialemediasite TikTok, schrijft Netflix haast gelaten, dat maar weer eens aantoont hoe snel internetgebruikers overspringen naar nieuwe vormen van entertainment.

Netflix moet dan zorgen dat zijn film- en serieaanbod goed op peil blijft. Dat kan door nieuwe films aan te kopen, of door ze zelf te produceren. Het filmen van die ‘Netflix-originals’ lag vanwege de lockdowns even op zijn gat. In Japan is het filmen van het tweede seizoen van ‘The Naked Director’ alweer van start gegaan. En vooral in veel Europese landen draait de productie weer.

De onzekerheid zit hem wat dat betreft meer in de Verenigde Staten, waar het coronavirus zich tot nu toe minder laat temmen. En ook in India en in delen van Latijns-Amerika is de filmproductie nog lang niet op zijn normale niveau. Het scheelt dat de productiepauzes net zo goed spelen bij de concurrenten, stelt de bedrijfstop. En naast produceren kun je films ook gewoon aankopen, zoals Netflix net heeft gedaan met de nieuwe Spongebob-film.

Het publieke debat in Amerika (en wellicht ook in Europa) zie je een beetje terug in de kijkgeschiedenis van leden. De afgelopen maanden, vanaf de opkomst van de Black Lives Matter-beweging, zag Netflix bijvoorbeeld hernieuwde belangstelling voor een aantal oudere films, die allemaal over racisme gaan. ‘Dear white people’, ‘American son’ en ‘13th’ zijn daar voorbeelden van.

