Klanten en personeel kunnen in winkelcentrum ’t Loo ook nu nog nauwelijks een praatje maken

Maar een paar auto’s staan op de besneeuwde parkeerplaats van winkelcentrum ’t Loo in Heiloo. Ook in de overdekte promenade van het luxe winkelcentrum (met de slogan: ‘stijlvol veelzijdig’) zou je niet zeggen dat winkelen weer een beetje mag. Alleen bij de winkels die toch al open waren - de bakker, de groenteboer, de kaas- en notenspecialist, de Albert Heijn-supermarkt - lopen klanten naar binnen en naar buiten.

De meeste niet-essentiële winkels verwachten kennelijk weinig van het zogenoemde click & collect-winkelen. Daarbij plaatsen klanten online of per telefoon een bestelling, die ze op een afgesproken tijdstip bij de voordeur van de zaak komen afhalen. De meeste rolluiken zijn dicht en dat is geen vrolijk gezicht.

Het zijn slechte tijden en dus staan er nu veertien ruimtes leeg

’t Loo biedt in goede tijden onderdak aan veertig winkels. Dan hebben de 25.000 inwoners van Heiloo er een fijn winkelcentrum aan. Het zijn natuurlijk geen goede tijden, het zijn slechte tijden en dus staan er nu veertien ruimtes leeg. Wel wordt er gewerkt aan een nieuw filiaal van Aldi, waardoor onder meer damesmodezaak Zuss naar de overkant moest verhuizen.

Die winkel wordt al elf jaar gerund door de zussen Karin en Inge Landman, maar ze zitten pas sinds kort op deze hoek. “We hebben toen drie fantastische weken gehad”, zegt Karin Landman (53) over de korte tijd dat ze op volle kracht open mochten. “Maar de buffer die je hebt opgebouwd, komt nu weer met bakken naar beneden. Het zijn onrustige dagen.”

Zuss heeft geen website, klanten kunnen wel via Facebook of telefonisch een bestelling plaatsen. Een webshop heeft weinig zin voor een winkel als deze, zegt Karin Landman. De zussen bezorgen vooral. “Ik voel me net de DHL met dat pakketjes brengen.” Terwijl ze koffie zet, praat ze honderduit. Kon ze dat ook maar weer met haar klanten doen. In een winkel die gewoon open is. Weet je wat het is, zegt ze. Dat afhalen ligt haar gewoon niet zo. Zij moet het hebben van persoonlijk klantcontact: “Als ik niet praat, verkoop ik niet”.

Dat is natuurlijk niet leuk, zo weinig contact met klanten

Bij kledingketen Shoeby hebben ze al langer een afhaaltafel bij de ingang staan. Dit filiaal dient namelijk ook als pakketservice van DHL. Bezorgen doen ze ook al vanaf dag één van de coronacrisis, vertelt shopmanager Celina Groen. “Maar tot nu toe is nog niemand iets uit de winkelcollectie komen afhalen. Dat is natuurlijk niet leuk, zo weinig contact met klanten. Misschien komt het nog op gang en komt de loop er in het winkelcentrum weer een beetje in. Niet iedereen weet ook dat afhalen al kan.”

Dat blijkt te kloppen. Een oudere meneer met de mooie achternaam Pirovano kijkt verrast: “Kan dat vanaf vandaag? Dat wist ik niet. Ik ben op weg naar Albert Heijn. Maar ik denk niet dat ik het ga doen. Ik probeer voorzichtig te zijn.” Een ouder stel zonder mondkapje zegt ook niet te weten dat ze bij alle winkels kunnen afhalen. Ze komen de Hema bekijken, die volgens het nieuwste concept verbouwd is. Inclusief afhaaltafel. Opvallend veel mensen gluren even bij het warenhuis naar binnen. Het is kijken, maar niet kopen.

Gebak en babydoekjes gewild onder de afhalers bij Hema en Action Hema merkt dat gebak gewild is onder afhalers. Bij Action gaat het vooral om schoonmaakartikelen, vuilniszakken, babydoekjes en theelichtjes, maar ook sneeuwschuivers, antivries en ijskrabbers. Ook bij Ikea kan weer afgehaald worden. De meubelketen laat weten dat dat soepel verloopt. Met name spullen voor thuiswerken lijken in trek, zoals bureaus, bureaustoelen en opbergdozen. Heel druk is het niet. Action zegt dat het aantal bestellingen dat wordt opgehaald per winkel varieert van circa 50 tot 145. Winkeliersvereniging Inretail wijst erop dat ‘click & collect’ maar zeer beperkt soelaas biedt voor ondernemers. Ook niet alle winkels doen mee.

