Kinderdijk mist de buitenlandse toeristen elke dag. ‘Het is redelijk dramatisch allemaal’

Normaal gesproken, als beeldend kunstenaar Arianne Moerman uit het raam van haar huis keek, zag ze met name in het hoogseizoen veel toeristen op weg naar de negentien monumentale molens in Kinderdijk trekken.

“Bij de molens liepen dan vaak grote gezelschappen Amerikanen en Chinezen, in Nederland met een cruiseschip, achter een leider met een vlaggetje aan”, zegt Moerman, die een atelier aan huis heeft met uitzicht op het Unesco Werelderfgoed onder de rook van Rotterdam. “Soms stonden de toeristen hier zelfs in de tuin.”

Druk was het hier voor het laatst in 2019, toen de gemoederen hoog opliepen. Met 370.000 betalende bezoekers per jaar was het eigenlijk onbeheersbaar druk geworden. Soms stapten toeristen zelfs ongevraagd bij de bewoners van de molens binnen. Onder bewoners werd het verzet steeds feller.

Maar nu is alles anders. Als het herfstachtig weer is zoals het maandagmiddag was, zijn er maar een paar bezoekers. Van topdrukte is geen sprake meer. “Ik zag er ook vanmiddag weer een paar dapper het weer trotseren, maar meer is het niet.”

Van 370.000 naar 70.000

Het aantal internationale bezoekers aan Nederland daalt, blijkt uit maandag gepresenteerde cijfers van het Nederlandse Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC). Nederland trekt dit jaar naar verwachting 5,4 miljoen internationale bezoekers. Dat is 26 procent minder dan in 2020, en toen waren het er ook al weinig.

De daling komt volgens het bureau door aanhoudende reisrestricties en andere beperkende maatregelen. Voor Kinderdijk heeft minder internationaal toerisme grote gevolgen. Kwamen er in 2019 dus nog 370.000 betalende bezoekers naar Kinderdijk, dit jaar zijn dat er naar verwachting 70.000.

“Een enorm verschil”, zegt Peter-Jan van Steenbergen, directeur van Stichting Werelderfgoed Kinderdijk. “We stevenen af op weer een substantieel verlies.” De nieuwe cijfers vallen tegen, daar draait hij niet omheen.

De stichting die verantwoordelijk is voor het beheer van Kinderdijk draait op 95 procent uit inkomsten van het toerisme. “Daarvan komt een substantieel deel uit het buitenland. Als dat wegvalt heeft het gevolgen. Met steunpakketten van de overheid hebben we het de afgelopen tijd gelukkig redelijk kunnen redden. We hebben weliswaar noodgedwongen bezuinigd, maar niet op het onderhoud van de molens. Met dat onderhoud moet je niet te lang wachten, want dan raken de molens in verval.’’

Amerikanen in quarantaine

Met angst en beven volgde Van Steenbergen de afgelopen tijd de besluiten van de overheid. “Een maand geleden kwam Nederland met het bericht dat Amerikaanse reizigers hier in quarantaine moesten. Maar de riviercruise-schepen die hier aanmeren zitten vol met Amerikanen. In juni waren de riviercruiseschepen net weer begonnen te varen, opeens gingen we van veel boekingen weer naar nul. Dat is sinds kort gelukkig weer veranderd, de berichten zijn weer positiever, maar we hebben door deze maatregel, die drie weken stand heeft gehouden, weer heel veel bezoekers gemist.”

Dergelijke coronamaatregelen veroorzaken veel problemen in zijn sector, zegt de directeur. “Het is redelijk dramatisch allemaal. Men vermoedt dat in 2024 de sector pas weer helemaal hersteld is, dat we dan weer het niveau van 2019 aantikken. Het kan sneller, maar er zit nog heel veel onzekerheid in.”

Ook Van Steenbergen kijkt, net als de hele sector, met enige spanning uit naar wat de herfst brengen gaat aan coronaproblematiek. “De Nederlandse economie gaat best goed, maar plekken als De Zaanse Schans, Giethoorn en Kinderdijk worden extra zwaar getroffen. Juist die plekken trekken publiek van buiten Nederland. We hopen nu op politieke steun om sneller te kunnen herstellen.”

Niet iedereen baalt, overigens. In Kinderdijk was de stilte na jaren topdrukte ook welkom. Er was net nieuw beleid in de maak om het massatoerisme in goede banen te leiden toen corona kwam. Dat beleid krijgt een vervolg als de drukte terug is. Maar is werelderfgoedgebied mooier als het stil is? Bewoonster Moerman aarzelt. “Ja, toch wel. De rust is heerlijk, je geniet meer. Ik gun het iedereen, maar het was hier soms echt té druk.”

