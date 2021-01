Kim van Sparrentak (GroenLinks) pleit voor beter Europees woonbeleid en nul daklozen in 2030

Ze weet zelf maar al te goed hoe het is, om geen betaalbare woonruimte te hebben. De 31-jarige Kim van Sparrentak, sinds 2019 Europarlementariër voor GroenLinks, woonde tot september vorig jaar ‘op kamers’, met huisgenoten. “Ook al had dat niet mijn voorkeur. Van mijn generatie is er bijna niemand die geen problemen heeft gehad met het vinden van een betaalbare woning.”

Nu is ze auteur van een rapport over bestrijding van de wooncrisis in de hele EU, dat woensdagavond plenair wordt besproken in het Europees Parlement. Donderdag wordt het daar zo goed als zeker aangenomen en zou de Europese Commissie iets met de aanbevelingen moeten doen.

“Toegang tot adequate behuizing is een fundamenteel recht”, stelt ze in haar rapport. Daarin staat ook dat naar schatting 17 procent van de EU-burgers te krap behuisd is, om nog maar te zwijgen van de ongeveer 700.000 daklozen in de EU, 70 procent meer dan tien jaar geleden.

Van Sparrentak legt de lat hoog: ze wil naar nul daklozen in 2030. “In Europa zijn we heel goed in het stellen van doelen, kijk naar het klimaatbeleid. Maar we doen het niet genoeg bij sociaal beleid. Extreme armoede is zo’n fundamenteel onrecht, terwijl we op het rijkste continent van de wereld wonen. Het is een politieke keuze om te zeggen: dakloosheid hoort bij het leven.”

U stelt dat steden en landen in hun huisvestingsbeleid worden gehinderd door EU-regels. Kunt u daar voorbeelden van geven?

“In Nederland zie je het vooral bij verhuurplatform Airbnb. Met de huidige e-commerce-richtlijn kunnen die bedrijven zich verschuilen, en zeggen: wij zijn een platform, wij verlenen slechts een dienst en dat heeft geen impact op de echte wereld. Steden staan zo machteloos. Gelukkig wordt er nu gewerkt aan nieuwe regelgeving (de Digital Services Act, red.).

“Bovendien is het vrije verkeer van kapitaal in de EU enorm goed gewaarborgd. Daardoor kunnen investeerders in alle landen hele blokken opkopen als beleggingsobject. Ook daar kunnen steden niets aan doen.

“Verder zouden de strenge Europese begrotingsregels soepeler moeten worden om de wooncrisis te kunnen bestrijden. Investeringen in woningen worden gezien als een uitgave die op de begroting drukt. Het moet landen juist makkelijker worden gemaakt om die investeringen te doen zonder dat ze daarvoor gestraft worden. We weten dat er een nieuwe crisis aankomt, die zie je keihard aan komen denderen. We mogen niet dezelfde fout maken door te zeggen: je moet je huishoudboekje op orde hebben en daardoor beknibbelen op sociaal beleid. Het is zonneklaar dat de wooncrisis het gevolg is van de economische crisis van tien jaar geleden.”

U doet veel aanbevelingen, maar huisvesting blijft een nationale competentie waar de EU niet over gaat. Verdwijnt uw rapport straks niet onderin een la?

“Die kans is er altijd. Maar dit is wel een belangrijk moment. Er is meer aandacht voor huisvesting vanwege de pandemie, iedereen zit al lange tijd voornamelijk thuis. De wooncrisis is zo urgent in alle landen, dat alle politieke partijen vinden dat er iets moet gebeuren en dat Europa daarin een rol speelt. Veel maatschappelijke organisaties zien dit rapport als steun in de rug. Zij proberen dit al jaren aan te kaarten in Brussel. Dit rapport zal een sterk signaal zijn: dat sociaal beleid misschien wel een nationale competentie is, maar dat Europa hierbij onbewust slecht beleid voert.”

