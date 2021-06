Kiest de thuiswerker straks weer voor de kantoortuin, of voor de gulden middenweg van de flexplek?

Hoe kleiner het aantal coronapatiënten, hoe groter de kans dat we weer naar kantoor mogen. Of moeten. Werkgevers en werknemers filosoferen volop over de vraag of we weer ouderwets teruggaan naar de kantoortuin of dat de gedachte over de plek waar je werkt voorgoed door de crisis is veranderd. Een gulden middenweg ligt in polderland Nederland wellicht voor de hand: de flexplek.

Flexwerkbedrijf Tribes gaat er kennelijk van uit dat het die kant opgaat. De onderneming kondigde maandag aan de locatie tegenover het Amstelstation in Amsterdam uit te breiden met ruim 2100 vierkante meter. Volgens Tribes is de extra vloeroppervlakte een direct gevolg van het stijgende aantal aanvragen voor flexibele werkplekken.

“Mensen zijn helemaal klaar met thuiswerken”, verklaart CEO en oprichter Eduard Schaepman van Tribes. “Het zijn sociale dieren, zij willen verbinden, en dat bakkie koffie juist bij de automaat drinken en anderen naar hun weekend vragen.” Schaepman merkt dat er steeds meer bedrijven zijn die flexibel willen kunnen op- en afschalen, om zo de huisvestingskosten beheersbaar te houden.

‘Hoog tijd voor maatwerk’

Volgens organisatiepsycholoog Aukje Nauta heeft de coronacrisis wel een nieuwe wind doen waaien door werkend Nederland. “Ik denk dat we er met z’n allen achter zijn gekomen dat werken echt tijd- en plaatsonafhankelijk is. Er is een behoefte wakker geworden en er zijn mogelijkheden gekomen om op andere plekken dan kantoor ons werk te doen. Ontketend door de crisis, bij werkgevers en werknemers.”

Nauta noemt dat nieuwe bewustzijn goed nieuws: “Het werd hoog tijd voor maatwerk. Werken op manieren die passen bij onze behoeften en talenten heeft een positief effect op productiviteit en creativiteit. Zowel voor bedrijven als voor de mensen die er werken pakt het goed uit. Flexibel werken op manieren die mensen zelf kiezen is beter dan het keurslijf van het kantoor.”

Het aantal flexwerkkantoren heeft de laatste jaren een forse vlucht genomen. Volgens digitaal platform Vastgoed Journaal telde Nederland in april vorig jaar 130 bedrijven die dit soort formules exploiteren. Dat was toen al goed voor 707 locaties door het land heen. In 2019 waren nog 94 flexformules actief met 640 locaties.

Weg van jengelende kinderen

Toch is Marc Kuipers, general manager van flexwerkbedrijf Place for Bizz, een beetje teleurgesteld over de belangstelling voor zijn vier locaties in de regio Eindhoven. “Het valt best tegen. Wij hadden wel verwacht dat veel meer mensen en bedrijven zich zouden melden. Maar dat is tot nu toe helemaal uitgebleven.”

Kuipers merkt wel dat vooral grotere bedrijven vaker grijpen naar meer flexibiliteit bij het faciliteren van werkplekken. Hij haalde bijvoorbeeld Nationale Nederlanden al binnen als nieuwe klant. “De bezetting is dus wel gegroeid, maar we trekken geen nieuw publiek. Het blijft 80 procent ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf.”

Kuipers hoort de laatste tijd juist weer vaker om zich heen dat werknemers hun oude werkpatroon weer op willen pakken. Gewoon weer naar kantoor dus, weg van de jengelende kinderen thuis. Dan maar wat reistijd. En je ziet je collega’s tenminste weer eens. En de oude, vertrouwde werkplek heeft in veel gevallen nog een pluspunt. Kuipers: “Bij een flexwerkruimte zoals wij die bieden, werken mensen meestal in een open, algemene ruimte. En wat je ziet is dat veel kantoorpersoneel toch liever een afgesloten ruimte wenst.”

