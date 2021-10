Kappers vrezen dat ze een bijklusbranche worden. ‘Dat is het einde van de gezellige kapsalon’

De kapper zal niet snel over haar eigen sores beginnen tegen de klant in de stoel, zegt Femke Vijn, woordvoerder van de Algemene Nederlandse Kappers Organisatie (Anko). “Meestal is het de klant die zijn hart lucht.”

De kapper mag dan discreet zijn, aan sores geen gebrek, stelt Anko. De branchevereniging liet onderzoeken hoe het gaat met de kappers in Nederland. Conclusie is dat het beroep in de gevarenzone verkeert. Het aantal kappers in Nederland bleef de afgelopen jaren gelijk, maar er is een verschuiving van kapsalons met mensen in loondienst naar zzp’ers.

Er zijn 28.500 kappersbedrijven in Nederland, waarvan 22.000 zzp’ers. Zij verdienen volgens het onderzoek van Sira in opdracht van Anko gemiddeld 15 procent meer dan de werkgevers. Dit komt omdat financiële risico’s en verplichtingen nadelig zijn voor het inkomen van kappers met personeel.

De sector gaat gebukt onder het doorbetalen van personeel bij ziekte of uitval, en hikt aan tegen de transitievergoeding bij ontslag, stelt Anko. Raken deze risico’s de kapper dan harder dan andere ondernemers? “Het verschil met andere kleine ondernemers is de ambachtelijkheid van het vak. Mensen zijn het grootste kapitaal van een kapsalon. Als iemand langdurig uitvalt, betekent dat hoge kosten en een directe terugloop in omzet. Digitalisering en productverkoop spelen nauwelijks een rol, dat is ook kenmerkend voor dit arbeidsintensieve vak”, aldus Vijn.

Zwartwerken

Waarom zou niet elke kapper dan de overstap naar het zzp’erschap maken? “Dat risico is inderdaad reëel. Onze grootste angst is om een bijklusbranche te worden waar kleine zelfstandigen bij de klant thuis of op het werk komen knippen. Dat zou betekenen dat de gezellige kapsalon uit het straatbeeld verdwijnt, het heeft gevolgen voor de werkgelegenheid en het werkt zwartwerken in de hand”, aldus Vijn. “Bovendien kunnen nieuwe kappers alleen in de praktijk opgeleid worden. Daar zijn werkgevers voor nodig die samenwerken met de kappersopleidingen. Zonder leerbedrijven komt het ambacht tot stilstand.”

Werkgevers balen ervan dat ze zelf onvoldoende aan knippen toekomen. “Ik ben kapper en ondernemer. Als ik niet op de vloer sta, wil ik bezig zijn met ondernemen en niet met regelgeving uit Den Haag”, stelt Maurice Crusio, voorzitter van de Anko en kapsaloneigenaar in Oudenbosch. “Maar het komt regelmatig voor dat ik een hele middag bezig ben met alleen maar dat.”

Een opsteker voor de kappers is dat consumenten hen zeer waarderen, zo bleek tijdens de lockdowns. In februari van dit jaar noemde 91 procent van de mensen de kapper als nummer 1 van zaken die weer open moesten gaan, volgens onderzoeksbureau Dynata. Voor 60 procent van de Nederlanders is een kappersbehandeling belangrijk of zelfs zeer belangrijk voor hun welzijn, bleek uit hetzelfde onderzoek.

