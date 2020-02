‘Kantoortuin kost meer dan het oplevert’, maar hoe moet het dan wel?

Kennisorganisaties die hun werknemers grof geld betalen, maar dat duurbetaalde personeel toch laten werken in rumoerige, weinig inspirerende kantoortuinen: ergonoom Erwin Speklé van de Arbo Unie ziet het nog veel te vaak gebeuren. “Zo’n kantoortuin maakt het voor je hersenen heel ingewikkeld om de concentratie vast te houden. Uiteindelijk kost het meer dan het oplevert.”

De kantoorzaal zonder scheidingswanden leidt volgens bedrijfsartsen tot meer verzuim, blijkt uit onderzoek van het tv-programma ‘De Monitor’. Het gros van de uitgevallen werknemers kampt met vermoeidheids- en concentratieklachten, zien de bedrijfsartsen. Ruim eenderde (38 procent) hoort zelfs van werknemers dat deze werkruimte vol prikkels tot een burn-out leidde. De vermoeidheidsklachten en concentratieproblemen komen ook ergonoom Speklé bekend voor.

Wat maakt het werken in een kantoortuin nou zo lastig?

“Het hangt van jouw werkzaamheden af. Iemand die bij een reclamebureau werkt aan een project waarbij intensieve samenwerking nodig is met collega’s, zit in zo’n kantoortuin wel goed. Maar voor wie hooggeconcentreerd werk moet doen, is deze ruimte heel lastig. Er zijn veel bewegingen, je hoort voortdurend gesprekken, en dat terwijl het werk veeleisend is. Er zijn ook vaker ziekmeldingen. Niet alleen vanwege het infectiegevaar omdat iedereen zo dicht op elkaar zit. Maar ook omdat mensen overbelast raken en zich niet senang voelen in zo’n ruimte.

“Ik zit nu bij een klant in de buurt van het ministerie. Hier staan mensen soms ’s ochtends in de rij om naar de stilteruimtes te rennen. Of mensen zitten met noise cancelling headphones, of ze komen helemaal niet meer naar werk, werken liever thuis. Dat is eigenlijk te zot, de omgekeerde wereld.”

Is de kantoortuin inmiddels de norm?

“Je ziet het veel. Ook omdat het goedkoop is.”

Alleen omdat het goedkoop is?

“Een open ruimte heeft ook een moderne uitstraling. Architecten en managers vinden het fijn. We willen niet meer terug naar de oubollige ruimtes dichte deuren van de jaren vijftig. Een open ruimte leidt ook tot betere communicatie en samenwerking, is het idee. Maar de kwaliteit van die communicatie is vaak slecht, blijkt uit onderzoek. Mensen praten wel, maar hebben het niet over belangrijke dingen. Dat doe je niet in een kantoortuin. Dan verstoor je de rest.

“Als ik bij organisaties ben, hoor ik ook van de facilitaire dienst dat ze een beperkt budget hebben. Groeit hun kantoor, dan zetten ze er gewoon wat bureaus bij. ‘Voor verhuizen hebben we geen geld’, zeggen ze dan. Uiteindelijk kost een kantoortuin ze meer dan het oplevert. Daar ben ik van overtuigd.”

Ja?

“Ja, want voor je hersenen is het heel ingewikkeld om de concentratie vast te houden. Je begint elke keer weer opnieuw. Soms wel tien keer op een dag. Je kunt je niet op twee dingen tegelijkertijd concentreren. Het is niet natuurlijk en niet efficiënt.”

Hoe moet het dan wel?

“Zorg voor heel veel andere soorten plekken. Zorg ervoor dat mensen de werkomgeving kunnen kiezen die past bij het werk wat ze willen gaan doen. Een stiltekamer waar je geconcentreerd aan een artikel kunt werken bijvoorbeeld. Of een plek waar je met z’n tweeën even een kop koffie kunt doen. Weer een andere plek voor vergaderingen.”

