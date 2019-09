Kant- en klaarmaaltijden vliegen over de toonbank

De kant-en-klaarmaaltijd uit de supermarkt dient steeds vaker als alternatief voor een zelfgekookte maaltijd. In 2015 verdienden supermarkten in Nederland ruim een half miljard euro aan de verkoop van de kant-en-klaarmaaltijden. Drie jaar later is dat een kleine 700 miljoen euro, blijkt uit cijfers van Iri Nederland.

De populariteit van de snelle hap zal de komende jaren blijven groeien, verwacht Sjanny van Beekveld, onderzoeker bij Iri. Opmerkelijk is dat niet; magnetronmaaltijden en kant-en-klare salades in supermarkten zijn niet alleen tijdbesparend en gemakkelijk, steeds vaker zijn ze net zo gezond als zelfgemaakte gerechten.

Meer keus

“Meer verse producten, meer groente en vooral minder toegevoegde middelen als zout en suiker die de bakjes langer houdbaar maken”, zegt Van Beekveld. En terwijl het aanbod voorheen vooral bestond uit Hollandse stamppot, zijn nu Oosterse, Surinaamse en Italiaanse gerechten populair. Ook vegetariërs en veganisten hebben sinds een paar jaar meer keus.

Behalve als diner worden kant-en-klaarmaaltijden ook als lunch genuttigd, ziet Van Beekveld. Mensen vervangen brood door bijvoorbeeld salades. Tussen 2015 en 2019 steeg de verkoop van salades in supermarkten van 29 miljoen naar 37 miljoen euro. Ook bereiden supermarkten vaker maaltijden in de winkel. In zeven Foodmarkts van Jumbo worden bijvoorbeeld verse pizza’s, wokgerechten en salades bereid. Versgemaakt vormt nu nog maar 5 procent van de omzet, maar dat percentage groeit hard.

In het algemeen bevatten kant-en-klaarmaaltijden weinig groente, veel verzadigde vetten, veel zout en weinig vezels, staat er desondanks op de website van het Voedingscentrum. Is die tekst achterhaald? Nee, denkt Elisabeth Veenstra van diëtistenvereniging Dieetplaneet. Supermarkten verkopen nog altijd ongezonde opwarmbakjes, zoals boerenkool of andijvie met veel zout en suiker. Nieuwe, gezonde varianten vullen de ongezonde maaltijden aan, ziet Veenstra.

Etiket lezen

Zij vindt dat diëtisten prima zo nu en dan kant-en-klaarmaaltijden kunnen adviseren aan patiënten, mits de etiketten worden gelezen. Het is volgens Veenstra voor veel mensen nog lastig om gezonde en ongezonde maaltijden te herkennen. Belangrijk is dat het gerecht verse groente bevat, een goede verdeling van koolhydraten, eiwitten en vetten en zo min mogelijk sausjes.“Het liefst koken we elke dag twee uur met biologische producten, maar ja. Kant-en-klaarmaaltijden zijn soms prima alternatieven.”

