Kan ik nog weg deze zomer? ‘Alle treinen zitten ook al bijna vol’

Transavia schrapt 240 vluchten vanaf Schiphol deze zomer, dat zijn 13.000 stoelen. KLM schrapt 7000 stoelen, en ook EasyJet verwacht vakantiegangers teleur te moeten stellen. De meeste mensen die een reis bij Ryanair, Sunweb of TUI hebben geboekt, lijken geen problemen tegen te komen. Alhoewel, het is wel onzeker of ze vanaf Schiphol kunnen vertrekken, en zeker niet iedereen is gered.

Net als andere reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen moet ook TUI het aantal reizigers op Schiphol verminderen. Schiphol heeft gezegd: elke dag 13.500 vliegtuigstoelen minder vullen. TUI probeert voor het deel van de reizigers dat niet vanaf Schiphol mag vertrekken de vluchten om te zetten naar regionale luchthavens. Zo verplaatst ook Corendon 150 vluchten van Schiphol naar Rotterdam.

De Rotterdamse luchthaven meldt wel dat het verder deze zomer geen ruimte meer heeft om extra vluchten over te nemen van het te drukke Schiphol. De meeste luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties spreken dan ook van ‘een ingewikkelde puzzel’. KLM laat weten dat de maatschappij ‘op beperkte schaal’ vluchten gaat annuleren, maar dat de reizigers ‘een acceptabel alternatief’ krijgen aangeboden.

De reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen hebben er belang bij de vervelende boodschap zo positief mogelijk te verkopen. Maar het lijkt onwaarschijnlijk dat iedereen met een ticket deze zomer in een vliegtuig kan stappen. Volgende week wordt meer duidelijk.

Is de trein een idee?

Zijn er alternatieven voor degenen wier reis wordt geannuleerd? Is bijvoorbeeld de vlucht naar Portugal geannuleerd, kan je dan met de trein naar dat land? Ja, meldt de Treinreiswinkel. Maar heel makkelijk is die reis niet, want de nachttrein is geannuleerd. Reken daarom voor Portugal zeker op drie dagen reistijd.

Er zijn sowieso nog maar heel weinig nachttreinen te boeken. Ze zitten bijna de hele zomervakantie al vol, net als voor de herfst; er is nog maar zeer beperkte beschikbaarheid. Dus dat wordt overdag reizen. Wil je naar Duitsland, België of het Verenigd Koninkrijk, dan is dat geen probleem. Deze reizen zijn ook best goedkoop. Wil je verder, dan kan het een hele puzzel worden.

“Het is heel erg druk op dit moment. Na twee coronajaren wil iedereen op reis. Tegelijkertijd heeft de hele reissector veel beperkingen door de coronapandemie, er rijden bijvoorbeeld nog altijd minder treinen dan voor corona”, zegt Helmut Brall, eigenaar van Treinreiswinkel.nl.

“Wij kunnen eerlijk gezegd niet veel meer aanbieden voor deze zomer. Bijna alles zit vol. Losse tickets boeken via de website lukt nu nog wel, maar op de hoogseizoendata – van half juli tot half augustus – is de Thalys naar Frankrijk helemaal uitverkocht. Wat wel altijd lukt met de trein is Scandinavië: vooral Noorwegen en Zweden. Dat komt doordat mensen liever naar de zon gaan.”

En de kosten?

De tarieven in de trein zijn best hoog, geeft Brall direct toe. “Het zit namelijk zo: hoe eerder je boekt, hoe goedkoper een treinreis is. Richting de zomervakantie lopen tarieven heel hoog op. Als je echt voordelig wil gaan: je kunt in heel Duitsland een hele maand met het openbaar vervoer reizen voor 9 euro. Dat is een overheidsmaatregel om binnen Duitsland meer mensen in trein te krijgen.”

Het meest voordelige, dat zijn Interrail-passen, die hebben een vaste prijs. Voor jongeren is dat 185 euro voor vier reisdagen per trein in één maand. En vanaf 28 jaar is dat 246 euro voor vier dagen in één maand. Daarmee kun je door heel Europa reizen, vier dagen die je zelf kiest. Let wel op: voor sommige landen moet je de treinreis wel reserveren. Brall: “Dat is nu al lastiger in Frankrijk. Maar in Italië lukt het nog wel. Dan moet je nog wel een camping vinden. En dat is ook een uitdaging, want een camping is vaak verder weg van een station.”

De makkelijkste en toch zeer leuke oplossing? Wandelen of fietsen in Nederland. Met een tentje. Op de meeste campings is echt nog wel plek als je zonder auto, camper of caravan komt.

Gelukkig keek Jeroen Zuiderwijk (55) donderdagochtend op tijd op de app van EasyJet. Hij had geen mail gehad van EasyJet dat zijn vlucht naar Italië geschrapt werd. “Ik wist wel dat er vluchten geannuleerd zouden worden, maar het is wel balen als wij dan toch bij die groep zitten. Ik moest even zoeken op de app, ik ben best een digibeet. Daarom was het ook niet zo makkelijk om een alternatieve vlucht te boeken, hoewel EasyJet er wel meteen veel aanbood. Nu gaan we op donderdag, niet op zaterdag. “Officieel heeft mijn dochter dan nog school, maar daar hou ik nu maar even geen rekening mee. Ze zit in haar laatste schooljaar en die laatste dagen zijn toch al van die halve dagen. We gaan pas in de avond, dus ze mist misschien iets kleins op vrijdag. Eerlijk gezegd heb ik hier tijdens het boeken ook niet echt op gelet, ik was vooral bezig met zo snel mogelijk een alternatief vastleggen zodat we wel naar Italië konden. Volgens mij is dat gelukt, nu nog afwachten wat er op Schiphol gebeurt.” Het gezin van Benjamin van den Hout (43) heeft een paar spannende uren achter de rug. Hun zomervakantie naar het eiland Lanzarote viel bijna in het water toen Transavia hun vlucht annuleerde. “Met de auto of de trein naar een eiland, dat gaat niet echt. We hebben wel gekeken, maar dan zouden we drie dagen onderweg zijn. Dat gaat natuurlijk niet, op een vakantie van tien dagen. Transavia bood ons weinig. We konden ons geld terugkrijgen of ruilen met een vlucht tussen september en maart. Dat kan natuurlijk niet voor een zomervakantie. We schoten meteen in actie, want we wilden de run op de overgebleven vluchten voorblijven. “Op andere luchthavens was het ook druk en heel duur. Vanaf Brussel kost het zelfs 3000 euro. Nu hebben we besloten om begin juli eerst naar Düsseldorf te rijden, om vanuit daar met een Duitse luchtvaartmaatschappij direct te vliegen. Onze hotelovernachting hebben we gelukkig een dag kunnen verzetten. Mijn parkeerboeking bij Schiphol kan ik niet annuleren. Best onredelijk, aangezien we nu vanwege de drukte daar naar een andere luchthaven moeten.”

