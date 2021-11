Kan een budgetwebwinkel winst maken? Dat is heel lastig

Hondenkoekjes voor 1,49 euro, sokken voor 2,99, een jaaragenda 2022 voor 76 cent; het is allemaal níet te koop op de website van koopjesketen Action. Maar als het aan de nieuwe Action-baas Hajir Hajji ligt, komt daar verandering in. De budgetformule, die de koekjes, sokken en agenda’s wel in zijn fysieke winkels verkoopt, wil zijn webwinkel uitbreiden. Action is al begonnen met testen, voorlopig alleen in Nederland. De voorzichtige stap naar online komt volgens het grootwinkelbedrijf voort uit opgedane ervaringen tijdens de gedwongen winkelsluitingen.

“We testen met een wisselend aanbod, dat aansluit bij de bestaande veertien productcategorieën van Action”, vertelt een woordvoerder van het bedrijf. “Ook kunnen typische Action-artikelen worden aangeboden die normaal gesproken – bijvoorbeeld vanwege hun formaat – minder gemakkelijk in de winkel te verkopen zijn. Daarnaast bieden we een aantal producten aan waarnaar we structurele vraag zien. Die laten we langer op de site staan. Het is een tijdelijke, kleinschalige pilot, omdat we benieuwd zijn of online-only verkoop kan werken voor onze klanten en voor ons.”

Zeeman experimenteert voorzichtig

Ook kledingdiscounter Zeeman experimenteert met zijn webwinkel. Op dit moment heeft het bedrijf in twee van de zeven landen waar het actief is, webshops in de lucht, namelijk in Nederland en België. “De webshops zijn we voorzichtig ook naar andere landen aan het uitrollen”, meldt een woordvoerster van Zeeman. “We doen dat, omdat we daar willen zijn waar de klant ons graag tegenkomt. Onze aanpak is voorzichtig, omdat het moeilijker is om winstgevend te zijn met een laaggeprijsd assortiment als dat van ons.”

Primark is voorlopig niet van plan om zijn budgetkleding in een webwinkel aan te bieden. “Op dit moment zijn er geen directe plannen om een online verkoopkanaal te openen”, laat een woordvoerder van de Ierse keten weten.

Moeilijk rendabel te krijgen

Cor Molenaar staat niet van zoveel voorzichtigheid te kijken. De bijzonder hoogleraar e-marketing wijst erop dat zelfs webwinkels in het hogere segment al de grootste moeite hebben om onder de streep iets over te houden: “De beursgang van Coolblue is niet voor niets afgeblazen. Budgetketens zitten zo laag in de winstgevendheid op hun producten dat het niet te doen is om de webwinkels rendabel te krijgen.”

Dat komt volgens Molenaar door de logistiek en de systemen achter die webwinkels. De opslag, het vervoer, het verzenden, het gedoe met retourzendingen, een IT-afdeling. “En dan hebben we het nog niet eens over de fotografie en de productbeschrijvingen. Dat komt er allemaal bij. Misschien komen ze nog een eind als ze bezorgkosten gaan vragen of duurdere producten online gaan verkopen. Maar dan nog.”

Zakje doppinda’s voor 89 cent

Het online verkopen van – voor budgetwinkelbegrippen – ‘duurdere’ artikelen gebeurt hier en daar al. Zo zijn bij Action stellingkasten te bestellen via het digitale boodschappenmandje, voor 24,95 euro. En een koptelefoon voor 17,95. Maar of Action het uiteindelijk aandurft om ook dat zakje doppinda’s voor 89 cent in de online verkoop te gooien, is de vraag. “We willen nu ontdekken of we de klantbehoefte kunnen zien, naast onze winkelformule die absoluut leidend is en blijft”, verklaart de Action-woordvoerder.

Kijken en niet kopen, dat is wat budgetwinkels met hun website moeten doen, daar ziet het althans naar uit. Het assortiment laten zien, zodat mensen worden geprikkeld om het in de winkel te gaan kopen. Molenaar: “De kracht van Action is de beleving in de winkel. Gebruik de website om je imago te versterken en je duurzaamheid uit te leggen.”

Nieuwe website, zonder webwinkel

Primark lijkt zich al te hebben neergelegd bij het feit dat er niet meer in online zit dan te laten zien wat het in huis heeft. Op sociale media heeft Primark miljoenen volgers, die voortdurend nieuwe broeken, shirts en tassen te zien krijgen.

In het nieuwe jaar presenteert de kledingketen een nieuwe website, zonder webwinkel: “Daarmee kunnen we een nog veel groter deel van het assortiment op onze website presenteren en de beschikbaarheid van het assortiment per winkel tonen.”

