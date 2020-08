Kan de maaltijdbox de klant ook na corona vasthouden?

Er zijn altijd bedrijfstakken voor wie een crisis stiekem niet slecht uitkomt. Aanbieders van maaltijdboxen zijn daar een goed voorbeeld van. Dinsdag was het de Duitse maaltijdboxbezorger HelloFresh die met klinkende cijfers onderstreepte dat er veel geld te verdienen valt aan de aan huis gekluisterde consumenten.

De onderneming boekte in het tweede kwartaal recordresultaten. De omzet groeide met 123 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar naar ruim 972 miljoen euro. Het aangepaste bedrijfsresultaat piekte ook: naar 153,6 miljoen euro. In dat cijfer wordt geen rekening gehouden met rentebetalingen, belastingen en afschrijvingen: een nettowinstcijfer gaf HelloFresh niet. Het aantal bestellingen ging met 103 procent omhoog naar 18,1 miljoen orders. In het tweede kwartaal van 2019 moest HelloFresh het nog doen met 8,93 miljoen bestellingen.

Nieuwe gewoontes

Het bedrijf levert voor een vast bedrag maaltijdboxen die thuis worden bezorgd. De boxen bevatten geen kant- en-klare maaltijden, maar de ingrediënten om thuis bijvoorbeeld een varkenshaas met aardbei-balsamicosaus op tafel te kunnen zetten. De webwinkel is actief in meerdere Europese landen, waaronder Nederland, en in de VS, Canada en Nieuw-Zeeland. De cijfers gaan over de resultaten van het hele concern, de resultaten per land maakt het bedrijf niet bekend. Over de reden van de groeicijfers zei bestuursvoorzitter Dominik Richter: “We zien dat klanten nieuwe gewoontes hebben aangenomen en meer HelloFresh-maaltijden bestellen, doordat ze meer tijd thuis doorbrengen.”

Het aantal ‘actieve klanten’ van de onderneming steeg in het tweede kwartaal met 74 procent naar 4,2 miljoen. “De groei van de afgelopen maanden is uitzonderlijk, omdat zowel nieuwe als bestaande klanten voor HelloFresh kozen als oplossing voor thuis koken”, stelt Richter.

Maar zo uitzonderlijk is de groei ook weer niet; het thuis verorberen van maaltijden stijgt over de hele linie met sprongen, merkt Michiel Kanis van vergelijkingssite Maaltijdbox.com. “Ik denk wel dat de cijfers van HelloFresh bijna volledig zijn toe te schrijven aan corona”, aldus Kanis.

Andere aanbieders, zoals Ekomenu en Marley Spoon, deden tijdens de coronacrisis eveneens goede zaken, constateerde ABN Amro. Volgens transactiedata van de bank groeiden de bestedingen aan maaltijdboxen in maart met 85 procent en in april met 87 procent ten opzichte van dezelfde maanden vorig jaar.

Past binnen leefstijl

“Wij zien dat het product in het algemeen al in de lift zat, ook voor corona”, vervolgt Kanis. “Er is vooral veel vraag naar biologische en vegetarische maaltijdboxen en samengestelde boxen met bier en delicatessen. Daarbij valt op dat veel klanten graag lokale bedrijfjes willen steunen. Door de coronacrisis merken we ook dat consumenten meer bewust zijn van het belang van gezond eten. Een maaltijdbox is dan relevant en biedt toegevoegde waarde. Het past binnen de leefstijl van steeds meer Nederlanders die zich bewust zijn van gezondheid en dus vers en gevarieerd willen eten.”

Volgens Kanis is de grootste piek wel voorbij en is het voor de maaltijdboxaanbieders nu zaak klanten vast te houden: “De vraag stabiliseert nu wat, maar wij hebben goede hoop dat mensen ook na coronatijden maaltijdboxen blijven gebruiken. Wij hebben uitgezocht dat een klant na gemiddeld acht of negen bestellingen vaak blijft.” Maaltijdboxbezorgers moeten volgens hem dan wel blijven vernieuwen met bijvoorbeeld ontbijtboxen of fruitboxen. Ook moeten ze inspelen op de leefstijl en gezinssituatie van hun klanten.

Bij HelloFresh delen ze het optimisme van Kanis. Het bedrijf stelt de omzetverwachting voor 2020 naar boven bij. Eerder dachten de Duitsers te groeien met 55 tot 70 procent, inmiddels verwacht de onderneming een groei van 75 tot 95 procent.

