Kamervragen over compensatie Shell voor beëindigen gaswinning. ‘Schril contrast met de gedupeerden’

Kamerleden Henk Nijboer (PvdA) en Sandra Beckerman (SP) eisen uitleg over de hoogte van de compensatie van minstens 1,5 miljard euro die Shell en ExxonMobil na 2018 kregen na het beëindigen van de gaswinning in Groningen.

Shell en ExxonMobil kregen als aandeelhouders van de NAM in de vorm van hogere winsten compensatie voor het Groninger gas dat in de grond zal achterblijven, omdat de gaswinning deze jaren wordt afgebouwd, zo berichtte Trouw zaterdag. Voor 2018 was dit met terugwerkende kracht 700 miljoen euro, voor 2019 800 miljoen euro, en ook in de jaren daarna leverde deze nieuwe verdeelsleutel extra geld op voor Shell en Exxon. De Kamerleden willen van demissionair ministers Bas van ’t Wout (economische zaken), Wopke Hoekstra (financiën) en Kajsa Ollongren (binnenlandse zaken) weten hoe dit zit.

Geheime afspraken

Volgens Nijboer en Beckerman staat de snelheid waarmee deze medeveroorzakers van de aardbevingsschade zo ruim worden gecompenseerd in zeer schril contrast met de jaren die gedupeerden moeten wachten en strijden voor soms zeer beperkte compensatie. Tussen Shell en ExxonMobil en de staat is momenteel ook onenigheid over een compensatie voor het gebruik van gasopslag Norg.

De Kamerleden willen van de ministers weten of het genoemde bedrag van 1,5 miljard euro klopt en wat er voor het jaar 2020 is bijgekomen. Een groot deel van de gemaakte afspraken zijn geheim. Beckerman en Nijboer vragen zich af of de notulen toch openbaar kunnen worden.

PvdA en SP willen ook uitleg over de verdere afhandeling van de schade. De NAM betaalt momenteel niet mee aan alle funderingsschade en preventief schadeherstel. De Kamer wil dat Van ’t Wout hier bij de NAM wel op aandringt, bleek uit een debat begin maart. De ministers hebben drie weken de tijd om alle Kamervragen te beantwoorden.

Lees ook:

Shell en ExxonMobil kregen minstens 1,5 miljard compensatie voor ‘sluiting Groningen’

Lees hier het uitgebreide verhaal over de compensatie voor het beëindigen van de gaswinning in 2018.