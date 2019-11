Kamer onderzoekt strafvervolging Menno Snel en ambtenaren

De Belastingdienst handelde daarin jarenlang onrechtmatig door zonder bewijs toeslagen van ouders stop te zetten en grote bedragen aan eerder ontvangen toeslagen terug te vorderen. De Kamer wil nu weten hoe mogelijke ambtsmisdrijven gepleegd door ambtenaren of de staatssecretaris wettelijk kunnen worden aangepakt.

Dat blijkt uit een vertrouwelijke interne notitie van het bureau wetgeving van de Tweede Kamer, die in handen is van Trouw en RTL Nieuws. Deze notitie, gedateerd op 28 november, is aangevraagd door de vaste Kamercommissie van financiën na het verschijnen van het rapport van de commissie Donner. Deze commissie onderzocht het handelen van de Belastingdienst rond het stopzetten van toeslagen bij ruim 300 ouders die gelieerd werden aan een gastouderbureau uit Eindhoven.

Oud-minister Donner concludeerde in zijn rapport dat de ouders slachtoffer waren geworden van ‘institutionele vooringenomenheid’ van de Belastingdienst. Het onrechtmatig handelen van de fiscus zou volgens Donner niet te wijten zijn aan specifieke keuzes van ambtenaren, maar aan de Belastingdienst als geheel. Ook staatssecretaris Snel zei in zijn reactie geen signalen te hebben gezien van mogelijke ambtsmisdrijven.

De Tweede Kamer wil daar geen genoegen mee nemen en heeft via de notitie de mogelijkheden laten uitzoeken om toch tot vervolging van ambtsmisdrijven te kunnen overgaan. Een aantal Kamerfracties wil staatssecretaris Snel dwingen alsnog tot vervolging over te gaan. Voor ambtenaren geldt dat zij door het Openbaar Ministerie onder het gewone strafrecht vervolgd kunnen worden. Ministers of staatssecretarissen kunnen alleen vervolgd worden bij koninklijk besluit, of een besluit van de Tweede Kamer.

Specifiek voor de toeslagenaffaire gaat het voor ambtenaren om mogelijke vervolgingen voor knevelarij. Dat houdt in dat geld wordt teruggevorderd of niet uitgekeerd waarvan de ambtenaar weet dat dit niet terecht is. Belangrijk daarbij is dat de ambtenaar ten opzicht van de burger doet alsof dit bedrag wel verschuldigd is, en daarmee de burger misleidt, zo staat in de notitie beschreven. Bij een mogelijke vervolging van staatssecretaris Snel of zijn voorgangers gaat het om het nemen van beslissingen waarvan men weet dat die tegen de wet indruisen.

In de toeslagenaffaire is bekend dat de ambtelijke top van de Belastingdienst vooraf accepteerde dat goedwillende burgers onterecht te maken zouden krijgen met stopzettingen en terugvorderingen van toeslagen. Het vooraf stopzetten van toeslagen zonder bewijs van fraude is bovendien onrechtmatig, constateerde de Tweede Kamer al eerder.

