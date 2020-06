Kabinet, werkgevers en vakbonden bereiken definitief pensioenakkoord

Dat hebben voorzitter Hans de Boer van VNO-NCW, FNV-voorman Han Busker en minister Wouter Koolmees vanavond bekendgemaakt na overleg op het ministerie van Sociale Zaken.

De overeenkomst is een uitwerking van het pensioenakkoord dat de partijen vorig jaar al sloten. Om het stelsel op termijn betaalbaar te houden worden de uitkeringen meer afhankelijk gemaakt van de financiële prestaties van de pensioenfondsen. Dat betekent dat de pensioenen bij tegenspoed sneller moeten worden gekort, maar in betere tijden ook sneller weer kunnen stijgen.

Nu de pensioendeal er is, zullen de meeste pensioenen volgend jaar niet worden verlaagd. Eerder deze week werd al bekend dat er met minister Koolmees te praten was om de huidige regels te versoepelen, omdat er vanwege de coronacrisis sprake is van unieke economische omstandigheden. Fondsen die het slecht doen, en een dekkingsgraad lager dan 90 procent hebben, moeten wél hun pensioenen korten.

“Het stelsel wordt transparanter en persoonlijker, en sluit beter aan bij de ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Ook biedt het nieuwe stelsel eerder perspectief op een koopkrachtig pensioen en blijven premies voor ondernemers stabiel. Ook kunnen zelfstandigen gemakkelijker pensioen opbouwen”, aldus een verklaring van Koolmees’ ministerie.

Het akkoord wordt nog aan de achterbannen voorgelegd.

