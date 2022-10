Kabinet pakt te hoge huren aan, maar doet dat héél voorzichtig

Vastgoedbeleggers blij, huurders teleurgesteld. Minister Hugo de Jonge (volkshuisvesting) schetste vorige week in de Kamer de hoofdlijnen van zijn plan om exorbitante huren in de vrije sector te matigen. Eerder liet hij in het midden hoe hij dat wil aanpakken. Nu maakte hij duidelijk: héél voorzichtig. Huren boven de 1000 euro laat hij ongemoeid. Niet tot ieders tevredenheid.

Waar gaat dit precies over?

Over een onmisbaar deel van de woningmarkt. Woningzoekenden die meer dan 40.000 euro per jaar verdienen, kunnen niet terecht in de sociale huursector. Maar een koopwoning van, zeg, 350.000 euro, komt pas binnen hun bereik als ze twee keer modaal verdienen. Die hele tussengroep is dus aangewezen op de vrije huursector (alles met een huur boven de 763 euro).

Wat is het probleem met die vrije sector?

In de vrije sector zijn huisbazen vrij om zelf te bepalen hoeveel huur ze vragen. De vraag naar huurwoningen is groot, het aanbod klein, en dus stijgen de prijzen tot vaak exorbitante niveaus. Het afgelopen kwartaal lagen de huurprijzen alweer 6,5 procent hoger dan een jaar geleden, bleek deze week.

Huiseigenaren kunnen dus goud geld verdienen. Niet voor niets groeit de vrije sector razendsnel: van 354.000 woningen in 2018 naar 509.000 vorig jaar. Het aantal dure woningen (boven de 1000 euro huur) groeide zelfs met 76 procent. Pandjesbazen kochten namelijk op grote schaal woningen op om ze voor veel geld te verhuren. Huurders met een middeninkomen betalen zich er scheel aan.

Wat wil de minister daaraan doen?

Hij gaat het ‘woningwaarderingsstelsel’ dat nu alleen voor sociale huurwoningen geldt ook in de vrije sector invoeren, kondigde hij in mei aan. In dat stelsel krijgt een woning punten: hoe groter en beter, hoe meer punten. En hoe meer punten, hoe hoger de maximumhuur.

Nu stopt dat puntenstelsel bij een huur van 763 euro (of: 142 punten). De Jonge wil die grens opschuiven. In mei wist hij nog niet hoe ver: naar 1000 of naar 1250 euro? Nu kiest hij voor de minst ingrijpende variant: tot 1000 euro (187 punten). En alleen voor nieuwe huurcontracten, niet voor lopende. Zittende huurders hebben er niets aan.

Waarom pakt De Jonge niet door?

De minister is gevoelig voor de waarschuwingen van vastgoedbeleggers en projectontwikkelaars. Als wij minder huur mogen vragen, betogen die, dan is het voor ons niet langer rendabel om geld in nieuwbouw te steken. Nu al zetten beleggers bouwplannen on hold, voeren zij aan, omdat de huren die ze er straks voor mogen vragen honderden euro’s per maand lager dreigen uit te vallen dan waar ze op rekenden. Zo komt een andere doelstelling van De Jonge in gevaar: per jaar 100.000 woningen erbij.

Dat bouwplannen soms worden uitgesteld, komt trouwens niet alleen door de hoogte van de toekomstige huur. Ook de hard gestegen bouwkosten spelen mee, terwijl de vraag naar nieuwbouwwoningen juist inzakt. Want wie zo'n woning koopt, kan er pas over een paar jaar in, en vanwege alle onzekerheden – inflatie, oorlog, rentestijgingen – durven veel mensen zo'n beslissing nu niet aan. In deze omstandigheden tellen ook ontwikkelaars en beleggers hun knopen.

En dus komt De Jonge ontwikkelaars tegemoet?

Precies. Zijn wetsvoorstel wordt in november verwacht. Maar om de ‘onrust’ weg te nemen, belooft hij nu al dat hij zal kiezen voor de mildste aanpak.

En niet alleen door de grens voor zijn huurbeperkende maatregelen bij 1000 euro te leggen. Hij gaat ook kijken of hij het woningwaarderingsstelsel moet uitbreiden met extra punten voor bijvoorbeeld buitenruimtes of duurzaamheid. Dan stijgt dus ook de huur die huisbazen maximaal mogen vragen.

Dat is nog niet alles. Sinds 2015 telt ook de WOZ-waarde mee in het puntenstelsel. Die waarde ligt hoger in gewilde buurten, daar mag dus ook meer huur gevraagd worden. Dat liep uit de hand en daarom is sinds kort de invloed van de WOZ-waarde op de huur enigszins beperkt. Maar De Jonge overweegt die beperking alweer te schrappen. Gevolg: hogere maximumhuren.

Hoe pakt dit uit?

Met de grens op 1000 euro blijft 20 procent van de vrije sector buiten schot. En daar blijft het waarschijnlijk niet bij. Voor een appartementje in een gewilde buurt kan de puntentelling nu al met gemak uitkomen op meer dan 1000 euro huur, zegt de Woonbond. Daar komt misschien de extra WOZ-waarde nog bovenop, met als gevolg nóg meer huren boven de 1000 euro, nóg meer woningen waarvoor de huisbaas mag vragen wat hij wil. Het is de vraag, concludeert de Woonbond, of deze regels de huren ook maar iets gaan matigen.

