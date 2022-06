Kaartjes voor het ov worden mogelijk negen procent goedkoper. Lopen de treinen dan weer vol?

Miljoenen Duitsers kunnen deze zomer praktisch gratis van het openbaar vervoer gebruikmaken. Als antwoord op de stijgende brandstofprijzen en het klimaatprobleem komt de Duitse overheid burgers tegemoet, met kaartjes van slechts 9 euro per maand voor juni, juli en augustus.

Ondertussen zijn de brandstofprijzen in Nederland hoger dan in Duitsland, en moeten er grote stappen worden gezet om de klimaatdoelen te halen. Gaat de Nederlandse overheid de trein en bus eveneens aantrekkelijker (lees: goedkoper) maken?

Deze zomer is in ieder geval geen sprake van een actie vergelijkbaar met de goedkope Duitse treinkaartjes. Klimaatminister Rob Jetten zei eerder deze maand in Trouw dat hij de Duitse maatregel ‘heel interessant’ vond, maar vroeg zich direct ook af hoe dat dan betaald zou moeten worden. De Duitse overheid is naar verwachting zo’n 2,5 miljard euro aan subsidies kwijt om de goedkope treinzomer mogelijk te maken.

De PvdA stelde deze maand Kamervragen over de mogelijkheid voor vergelijkbare zomertickets in Nederland. Staatssecretaris Marnix van Rij (infrastructuur en waterstaat) antwoordde daarop dat het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KIM) op dit moment onderzoekt ‘welke instrumenten ingezet kunnen worden’ om autorijders vaker naar de trein te lokken. Maar, zegt hij ook, die analyse zal naar verwachting pas dit najaar verschijnen.

Afschaffen van btw

Ondertussen klinkt vanuit de NS en reizigersvereniging Rover een roep om een hele andere maatregel om het openbaar vervoer structureel goedkoper te maken. Namelijk het afschaffen van de btw op alle trein-, bus-, tram- en metrokaartjes. Enkele jaren geleden werd die belasting juist verhoogd, van 6 naar 9 procent. Maar een nieuwe Europese richtlijn biedt de mogelijkheid om die btw in zijn geheel af te schaffen.

“Nederland pronkt met haar klimaatdoelen”, zegt een NS-woordvoerder. “Dan is het vreemd om de btw op treinkaartjes te verhogen.” Zonder btw betalen reizigers voor alle trein- en buskaartjes in Nederland dan 9 procent minder. Staatssecretaris Van Rij zegt dat ook deze optie wordt onderzocht, en verwacht de uitkomsten hiervan dit najaar.

Nog altijd minder reizigers in de trein

De NS lobbyt al langere tijd voor de btw-verlaging, en niet alleen vanwege het klimaat en de hoge brandstofprijzen. Financieel gaat het slecht met de NS, omdat de reizigersaantallen nog steeds zo’n twintig procent achterlopen op de situatie voor corona. “Dat komt met name door thuiswerken”, zegt een woordvoerder. “Forensen zijn net de groep waar we het meest aan verdienen, want ze reizen geregeld en vaak ook eersteklas.” Het goedkopere kaartje moet een aantal verloren reizigers alsnog terugbrengen naar de trein. “Als we weer op ons oude aantal komen, van 1,3 miljoen mensen per dag, staan we er financieel weer gezond voor.”

SP-kamerlid Mahir Alkaya is kritisch op de huidige terughoudendheid van het kabinet, hij is bang voor uitstel. De afschaffing van de btw is volgens de SP een betere maatregel dan het Duitse model. Alkaya: “Breder gebruik van het openbaar vervoer moet voor iedereen beschikbaar zijn. Dit is een structureel probleem, dat je ook structureel moet oplossen.”

Vervoerskeuzes

Of een treinkaartje van 11 euro straks 10 euro gaat kosten, blijkt dus pas op zijn vroegst dit najaar. De maatregel zou de Nederlandse overheid jaarlijks 300 tot 400 miljoen euro aan btw-inkomsten kosten. OV-onderzoeker Wijnand Veeneman van de TU Delft snapt de spagaat wel. “Het voordeel is een bredere beschikbaarheid. Het nadeel is minder geld in de staatskas. Zo simpel is het.” De wetenschapper is zelf voorstander van afschaffing van btw op het openbaar vervoer. “Ik vind het – meer als burger dan als wetenschapper – raar dat we btw heffen op dingen die maatschappelijk zinvol zijn.”

Wel betwijfelt Veeneman of er daadwerkelijk veel meer mensen de trein zullen pakken als een ticket iets goedkoper wordt. “Uit onderzoek blijkt dat mensen alleen andere vervoerskeuzes maken als er echt een sterke ruk aan gegeven wordt. Zie de coronacrisis. Dan gaan mensen echt heroverwegen hoe ze moeten reizen.”

Als het doel is om het ov beschikbaar te maken voor mensen die krap bij kas zitten, vindt de onderzoeker de btw-verlaging ‘de geschiktste maatregel’. Maar als het doel is om burgers duurzamer te laten reizen, denkt Veeneman dat de Duitse 9 euro-methode effectiever is. “Hoewel dat niet structureel is, zie je wel dat dit heel veel buzz creëert. Iedereen weet ervan. Dat heb je nodig als je wil dat mensen hun gedrag aanpassen.”

