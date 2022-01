Justitie mag bij vervolging fraudeurs zwaar leunen op onderzoek van verzekeraar

Justitie mag een verdachte van verzekeringsfraude vervolgen op basis van een onderzoek dat bijna helemaal door de gedupeerde verzekeraar is uitgevoerd. Dat heeft het Gerechtshof in Den Haag donderdag geconcludeerd.

De uitspraak is opmerkelijk, omdat strafonderzoek bij wet uitgevoerd moet worden door opsporingsambtenaren, en niet door een private partij. Het Openbaar Ministerie kijkt nu of het meer mensen kan vervolgen op basis van onderzoek dat door derden is uitgevoerd.

100.000 euro overgehouden aan aanrijding

De zaak die voor lag, draait om een man die bijna 100.000 euro wist los te krijgen van zijn verzekeraar. Hij deed daarbij of hij fysieke schade had overgehouden aan een aanrijding.

Tweeënhalf jaar geleden wilde het OM deze zaak voor de rechter brengen, maar het werd toen niet-ontvankelijk verklaard. Het OM had volgens de Rechtbank Rotterdam niet zelf onderzoek verricht, maar simpelweg gebruikgemaakt van het onderzoek dat de verzekeraar al had gedaan om het ontfutselde geld in kaart te brengen.

Het OM ging daarop in hoger beroep, en kreeg zo toch toestemming voor deze gang van zaken. Het Hof stelt in het arrest dat er, feitelijk gezien, toch een beetje een opsporingsonderzoek heeft plaatsgevonden, zij het summier.

Eén keer verhoord

De politie heeft de verdachte destijds namelijk één keer verhoord, na het onderzoek van de verzekeraar te hebben gelezen. De verdachte kreeg daarbij ook de mogelijkheid om een advocaat mee te nemen. Dat verhoor was een opsporingshandeling, en dus moet het Hof erkennen dat het OM zijn strafzaak wel degelijk baseert op een opsporingsonderzoek.

Enthousiast is het Hof nog niet over deze ‘publiek-private’ manier van samenwerken. Zo ziet het Hof het liefst dat het OM de bevindingen uit het verzekeraarsonderzoek zelf toetst op de inhoud. Dat was in deze zaak niet gebeurd: bij het opstellen van het proces-verbaal heeft het OM voornamelijk aan de vormgeving van het onderzoek gesleuteld, niet aan de inhoud.

‘Wettelijk systeem in de kern geraakt’

In totaal deed het Hof donderdag uitspraak in drie van dit soort zaken, en in de overige twee was het nog veel kritischer. Bij die verdachten had het OM zich alleen op het verzekeraarsonderzoek gebaseerd, en daar vervolgens geen politieverhoor aan gekoppeld.

Daar oordeelt het Hof hard over. Hier is ‘een fundamentele inbreuk gemaakt op het strafvorderlijk systeem’, stelt het bijvoorbeeld, en is het ‘wettelijk systeem in de kern geraakt’. Het OM is in deze zaken niet-ontvankelijk verklaard, deze werkwijze gaat dus niet op.

Het is justitie in de samenwerking met verzekeraars te doen om een efficiëntere inzet van capaciteit. Het OM zegt al langer dat er te weinig opsporingsambtenaren zijn om alle strafonderzoeken naar fraude te doen. In 2020 ging het volgens het Verbond van Verzekeraars in totaal om bijna 13.000 fraudegevallen, waarbij voor 88 miljoen euro onterecht was uitgekeerd.

Meestal handelt de verzekeraar zo’n zaak zelf af met de fraudeur, maar soms wil ze toch ook aangifte doen. Daar is dan vaak geen capaciteit voor bij het OM.

Hogere premie voor alle polishouders

“Verzekeringsfraude is echt een maatschappelijk probleem, dat verder gaat dan het geld dat verzekeraars hierdoor mislopen”, zegt advocaat-generaal Anouk Paulus, die het hoger beroep behandelde namens het OM.

Ten eerste moeten alle andere polishouders een hogere premie betalen vanwege het verdwenen geld, zegt ze. “Maar we willen ook uitstralen dat je strafrechtelijk aangepakt kunt worden als je fraudeert.”

Justitie is daarom op zoek naar manieren om meer fraudezaken te voeren dan ze nu doet, en hoopt daarin gebruik te mogen maken van de expertise van private partijen als verzekeraars. Paulus weet nu wat de ‘ondergrens’ is van wat er strafrechtelijk mogelijk is bij zulke samenwerkingen, zegt ze.

Ze zegt zich ook te kunnen vinden in de kritische kanttekeningen van het Hof. “We zijn altijd kritisch wanneer we gebruik willen maken van een onderzoek dat door derden wordt verricht, zoals een verzekeraar. Daarnaast kan ook het verhoor van de verdachte door de politie leiden tot nadere vragen of onderzoek.”

Lees ook:

Recordaantal verzekeringsfraudeurs gepakt

Verzekeraars hebben afgelopen jaar 12.879 gevallen aangetoond waarin iemand verzekeringsfraude heeft gepleegd. Dat is 12 procent meer dan in 2017. Sinds er fraudecijfers worden bijgehouden, lag dit aantal nog nooit zo hoog, meldt het Verbond van Verzekeraars.