Justitie begint strafrechtelijk onderzoek tegen ABN Amro

ABN Amro controleerde zijn particuliere klanten niet goed genoeg. Justitie begint een strafrechtelijk naar de bank.

Beleggers in ABN Amro schrokken zich donderdag een klein ongeluk en de leiding van de bank iets eerder waarschijnlijk ook. Het Openbaar Ministerie (OM) is een strafrechtelijk onderzoek naar de bank begonnen. Het OM vermoedt dat ABN Amro te weinig heeft gedaan om het witwassen van geld te voorkomen.

Het OM is het onderzoek gestart nadat het een melding kreeg van De Nederlandsche Bank, de instelling die toezicht houdt op het bankwezen en die ook in de gaten houdt of banken genoeg doen om het witwassen van geld en de financiering van terroristische activiteiten te voorkomen. ABN Amro zou daarin tekort geschoten zijn, vermoedt het OM. De bank zou over een langere periode verdachte klanten te lang als klant hebben aangehouden. Ook zou de bank geen, of te weinig, onderzoek naar klanten hebben gedaan en verdachte transacties niet, of te laat, hebben gemeld. Het onderzoek, dat maanden kan duren, wordt uitgevoerd door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (Fiod). Minister Hoekstra (financiën) heeft de leiding van ABN Amro om opheldering gevraagd.

De koers daalde met tien procent

De koers van het aandeel ABN Amro daalde donderdag met ruim 10 procent. Beleggers denken blijkbaar dat er een gerede kans is dat ABN Amro tegen een forse boete aanloopt. In 2018 trof concurrent ING een schikking met het OM nadat was gebleken dat de bank jarenlang, stelselmatig en bewust zijn verplichtingen om witwassen tegen te gaan had ontdoken. Om strafvervolging te ontlopen, betaalde ING toen 775 miljoen euro. Of ABN Amro zulke bedragen zal moeten betalen, is nog onzeker. ING bleek een kleine tien jaar waarschuwingen van DNB naast zich neer gelegd te hebben. Daarbij is ING een stuk groter dan ABN Amro. Overigens is de Staat nog altijd de grootste aandeelhouder van ABN Amro: het belang is 56 procent.

Dat er bij ABN Amro het nodige schortte aan de controle op klanten, was al bekend. Begin augustus meldde bestuursvoorzitter Kees van Dijkhuizen dat De Nederlandsche Bank ABN Amro had verordonneerd om zijn vijf miljoen particuliere klanten beter te screenen. Die boodschap, zei Van Dijkhuizen toen, was als een verrassing gekomen. Hij sloot niet uit dat ABN Amro een boete zou kunnen krijgen.

De rijke klanten werden het eerst gecontroleerd

Van Dijkhuizen beloofde in augustus beterschap en maakte 114 miljoen euro vrij om extra personeel aan te trekken dat voor die screening moest zorgen. ABN Amro had al duizend mensen in dienst die zich bezighielden met controle op klanten en transacties. De bestuursvoorzitter beloofde daar nog vierhonderd mensen aan toe te voegen. Van Dijkhuizen zei toen ook dat ABN Amro voorrang had gegeven aan de screening van rijke klanten en creditcardhouders. Het risico dat er met hen wat mis was, schatte de bank hoger in dan de risico’s dat andere particuliere klanten niet deugden.

De Nederlandsche Bank ziet de laatste jaren scherp toe of banken werk maken van hun plicht om witwassen tegen te gaan. Naast de schikking met ING en het onderzoek bij ABN Amro kregen Rabobank (1 miljoen euro) en Volksbank (half miljoen euro) boetes, omdat hun controles niet goed genoeg waren of omdat zij verdachte transacties niet hadden gemeld. Triodos Bank kreeg dit jaar een aanwijzing van DNB: de bank moet de controle op klanten dit jaar op orde hebben.

