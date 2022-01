Jumbo zag niets in flitsbezorgers, maar gaat toch met Gorillas samenwerken. Waarom nu ineens wel?

Als we het niet doen missen we misschien de boot. Zoiets moet Jumbo-topman Frits van Eerd hebben gedacht tussen oktober vorig jaar en nu. In het fenomeen flitsbezorging zag de Jumbo-baas aanvankelijk namelijk niets: “Als je het maar heel normaal vindt dat alles naar jou in je luie stoel toekomt, voor niks, vraag ik me af of dat maatschappelijk de juiste keuzes zijn”, zei Van Eerd in oktober tegen supermarktmagazine Distrifood. Een winstmodel zag hij ook niet direct voor zich: “Of er ooit een euro verdiend gaat worden en of dat allemaal moet?”

Inmiddels is Jumbo helemaal om. De supermarktketen uit Veghel maakte maandag bekend in zee te gaan met de Duitse flitsbezorger Gorillas. Zowel in Nederland als in Vlaanderen gaat Jumbo al dit kwartaal een groot deel van zijn assortiment aan Gorillas leveren, waaronder huismerkartikelen en producten van dochtermerk La Place. Daarmee komt flitsbezorging van Jumbo-boodschappen in eerste instantie beschikbaar in de elf Nederlandse en twee Vlaamse steden waar Gorillas actief is. Jumbo-klanten die hun boodschappen in 10 minuten in huis willen hebben kunnen via de Gorillas-app bestellen. De bezorging wordt vervolgens gedaan via de fietskoeriers van de flitsbezorger.

Op de koffie in Veghel

Waarom Jumbo nu wel achterop springt bij een rappe koerier durft supermarktkenner Erik Hemmes niet te zeggen: “Misschien is Gorillas op de koffie geweest in Veghel en is dat goed bevallen”, oppert hij. “Jumbo ziet natuurlijk ook links en rechts om zich heen dat allerlei flitsbezorgers oprukken. Naast Gorillas zijn dat bijvoorbeeld Flink, Zapp en Getir.” Dan kun je maar beter gebruik maken van de kennis en het netwerk dat Gorillas al heeft opgezet, zo lijkt de gedachte bij Jumbo.

Andersom is de samenwerking ook aantrekkelijk voor de flitsbezorger, denk Hemmes. “Voor hen is het een andere manier om in de markt te komen. Vergelijk het met Aldi en Lidl die ooit als discounters naar Nederland kwamen en zich gaandeweg hebben opgewerkt tot fullservice supermarkten.”

Naast de logistieke samenwerking zullen Jumbo en Gorillas ook samen reclame gaan maken voor hun diensten. De bedoeling is bovendien dat de twee bedrijven collectief distributielocaties gaan opzetten. Financiële details van de Jumbo-Gorillasdeal zijn niet bekendgemaakt.

Voor Gorillas is het aangaan van allianties met gevestigde grote spelers niet nieuw. Zo werkt de flitsbezorger in het Verenigd Koninkrijk samen met supermarktketen Tesco en in Frankrijk met Casino. In Nederland werkt Jumbo-concurrent Albert Heijn al enige tijd op kleine schaal samen met Thuisbezorgd en Deliveroo. En vorige maand nog maakte webwarenhuis Bol.com bekend dat het de grootste aandeelhouder wordt in fietsbezorgdienst Cycloon. Bol.com – onderdeel van Ahold Delhaize – neemt Cycloon over vier jaar helemaal over. De foodserviceformule van Jumbo, La Place, werkt in drie Nederlandse steden samen met bezorgdienst Just Eat.

Jumbo blijft groeien

Intussen gaan de supermarkten van Jumbo onverstoorbaar verder met het uitbouwen van het marktaandeel. Dat bedraagt in Nederland inmiddels 22 procent. Weer een half procentje erbij in vergelijking met begin vorig jaar. Het winkelbestand groeide in zowel Nederland als België. In beide landen samen zijn er nu 705 Jumbo's. Het jongste vlaggenschip van het bedrijf is de eerste Jumbo City in het winkelhart van Antwerpen. Voor komend jaar staan nog eens 15 Belgische winkelopeningen in de planning.

De omzet van Jumbo steeg iets ten opzichte van vorig jaar en komt uit op 9,9 miljard euro. Een steeds groter deel daarvan komt uit de online bestellingen. De omzet via Jumbo.com groeide – ook door de coronapandemie – met 30 procent. Door datzelfde virus vielen de resultaten van La Place tegen. Restaurants waren de afgelopen periode deels of geheel gesloten en daardoor bleef de omzet steken op 52 miljoen euro.

Volgens Jumbo staan de marges onder druk door aanhoudende schaarste aan grondstoffen en transportcapaciteit, sterke inkoopprijsstijgingen en een gebrek aan personeel.

