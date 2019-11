Jumbo trekt ten strijde tegen Albert Heijn - op Belgisch grondgebied

Het eerste Belgische filiaal van supermarktketen Jumbo staat pontificaal naast concurrent Albert Heijn in Pelt, in het Belgische Limburg. Jumbo opent dit jaar nog minimaal twee winkels in de grensstreek, in Rijkevorsel en Lanaken. Volgend jaar moeten er verspreid door Vlaanderen nog eens circa vijftien winkels bijkomen.

‘De laagste prijs, voor elk product, op elk moment’. Belgen zijn er al jaren bekend mee: het is namelijk de slogan van magazijnsupermarkt Colruyt, die belooft de goedkoopste te zijn. Wil Jumbo met zijn ‘laagste prijsgarantie’ de Colruytbelofte ondermijnen? “We kunnen niet twee bedrijven hebben die allebei een laagste prijsgarantie hebben, want dan weet ik niet precies waar we gaan uitkomen met zijn allen, maar dat gaat niet goed”, stelde Jumbo-topman Frits van Eerd vorige week tijdens de opening de verslaggever van het ‘VRT journaal’ gerust.

“Dus wij hebben gewoon gezegd, wij hebben een lage prijs, op alle producten die we hebben, altijd.” Van Eerd bracht het opgewekt en fris. “Met die houding heeft hij het afgelopen jaar iedereen zand in de ogen gestrooid”, zegt de Vlaamse retaildeskundige Jorg Snoeck. “Jumbo komt met een zorgvuldig voorbereide strategie. Ze zeggen: je moet niet bang zijn voor ons, wij gaan voor een ‘lage prijs’. Maar in de praktijk is dat de laagste prijs.”

Drie keer per dag prijzen aanpassen

Snoeck baseert zich op de prijsvergelijking die zijn nieuwssite Retail Detail voerde tussen Jumbo en de lokale Colruyt. “Je zag dat Colruyt tot drie keer per dag de prijzen aanpaste, omdat zij de laagste willen blijven. Dat scheelt amper in je winkelkarretje, het verschil zit in de beleving: een winkel waar het gezellig toeven is tegenover de bunker van de Colruyt.”

En hoewel Jumbo zijn formule in België wat aanpast, krijgt de keten goede kansen toegedicht in het overvolle Belgische supermarktlandschap. De supermarkt is niet alleen goedkoop – vooral vanwege de bevoorrading uit Nederland waar de loonkosten lager zijn – Jumbo profiteert van wat Albert Heijn eerder deed.

Toen AH in 2011 een eerste winkel in België opende, waren de reacties over de Nederlanders met hun ‘Belgische assortiment aan Hollandse prijzen’ licht sceptisch. Maar de Vlamingen vielen als een blok voor Albert Heijn, die inmiddels meer dan veertig vestigingen heeft en – anders dan in Nederland – bekendstaat als prijsvechter. Klanten prijzen de nette winkels, het aardige personeel en de goede service. Heel anders dan veel verouderde, Vlaamse supermarkten.

Belgische klanten van de Jumbo (vaak uitgesproken als ‘Szjumbo’ of ‘Djumbo’) zijn bovendien verrast door de grote keuze. “Jumbo is een AH met foodservice”, zegt Snoeck. “Zelfs de kleuren hebben ze mee, grapt hij: geel en zwart, de Vlaamse vlag. Ook slim: wielerploeg Jumbo-Visma contracteerde begin dit jaar Vlaming Wout van Aert. “Hij is een held, daar hebben ze heel goed over nagedacht.”

‘Het is gewoon pure oorlog’

Volgens Snoeck betekent de komst van Jumbo een nieuwe supermarktoorlog. “Jumbo komt niet om te testen en er is in België helemaal geen plaats voor nog een keten. Het is gewoon pure oorlog.” Jumbo concurreert met AH en Colruyt, maar vooral de zelfstandige supers, Delhaize en Carrefour krijgen het moeilijk, voorspelt hij. “De komst van Jumbo zal ten koste gaan van anderen.”

Jumbo zelf ziet ‘potentieel’ voor ‘zeker honderd’ Belgische winkels, stelt de keten. Volgens Snoeck is de ambitie wel wat concreter dan dat. “Volgend jaar gaan er meer dan de gecommuniceerde vijftien open, weet ik van betrouwbare bronnen. Ik betwijfel of ze zich tot Vlaanderen zullen beperken. Jumbo duwt door, ze moeten ook wel, willen ze slagen.”

Dat geldt ook voor AH, stelt hij. “Albert Heijn heeft de wind in de zeilen, maar wil die geen terrein verliezen dan moet de turbo erop en zal ze het aantal winkels sneller dan gepland moeten uitbreiden.”

