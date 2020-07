Jumbo’s omzet groeit, en toch vallen er ontslagen

Jumbo heeft flink profijt gehad van de coronacrisis. Klanten besteedden meer aan hun dagelijkse boodschappen, merkte de supermarktketen. Dat leverde in het eerste half jaar van 2020 een omzet op van 5,1 miljard euro, ruim 14 procent meer dan in de eerste zes maanden van 2019. Deels heeft die groei te maken met het openen van nieuwe locaties, maar ook de ‘autonome groei’ komt nog uit op 9,5 procent.

Een niet onbelangrijk deel van die omzetgroei komt voor rekening van de online verkopen: die steeg met bijna 50 procent. Jumbo was al bezig in te spelen op de groeiende vraag naar thuisbezorgde boodschappen en die plannen zijn ‘in een stroomversnelling gekomen’, meldt het bedrijf. In mei opende Jumbo een vijfde ‘hub’, een locatie waarvandaan boodschappen worden bezorgd, er wordt nog gezocht naar plekken voor extra hubs. Jumbo rekent erop dat de groei van de online capaciteit nog dit jaar ‘duizenden nieuwe banen’ zal opleveren.

Alleen maar meer verlies

Dat is niet alleen maar goed nieuws, want online boodschappen ‘zetten de winstgevendheid onder druk’, zei de financiële topman Ton van Veen van Jumbo onlangs in zakenkrant FD, want boodschappen thuis bezorgen is nu eenmaal duurder klanten zelf hun boodschappen laten halen. Retaildeskundige Paul Moers zegt het nog sterker: “De groei van online verkoop betekent alleen maar meer verlies.”

Van de opleving van online boodschappen doen zal na de coronacrisis weinig overblijven, verwacht Moers. Toch is inzetten op online groei niet onverstandig, zegt hij. Supermarkten kunnen zich geen verlies van marktaandeel veroorloven, ze redden het alleen als ze een bepaalde schaalgrootte weten te handhaven. “Daarom vechten ze voor elk cijfer achter de komma.”

Jumbo groeit niet alleen online. De keten mikt erop in de loop van dit jaar 25 nieuwe vestigingen te openen in Nederland en België, onder meer op plekken in binnensteden waar nu nog Hema en de keten van biologische supermarkten Marqt vestigingen heeft. Daarnaast moeten begin volgend jaar in alle Jumbo-vestigingen Hema-artikelen te koop zijn. “We zijn goed op weg om de 10 miljard euro omzet te halen in 2021”, stelt Jumbo-topman Frits van Eerd. Dat jaar beschouwt de Jumbo-top als een mijlpaal: het familiebedrijf uit Veghel bestaat dan honderd jaar.

Er vallen klappen

Toch vallen er de komende tijd ook klappen bij Jumbo. Begin deze week werd al bekend dat het bedrijf 23 vestigingen zal sluiten van La Place, de restaurantketen die Jumbo in 2016 overnam van Vroom & Dreesmann. Veel La Place-medewerkers zijn de afgelopen tijd al overgeplaatst naar de extra drukke Jumbo-supermarkten. Mede daarom zijn er bij La Place geen gedwongen ontslagen nodig. De sluiting van de 23 filialen is een gevolg van de coronacrisis, die La Place veel omzet kostte. Zo’n dertig van de bijna honderd vestigingen zijn sinds 1 juni weliswaar weer open – met voortaan voorverpakte waren – maar op 23 locaties “zijn de vooruitzichten op een rendabele exploitatie van het toekomstige La Place-concept nihil”, meldt Jumbo.

Ook op het Jumbo-hoofdkantoor wordt ingegrepen. Eerder dit voorjaar kondigde het bedrijf aan dat daar 300 van de 1300 banen zullen verdwijnen. De snelle groei van Jumbo in de afgelopen jaren heeft tot te veel bureaucratie geleid, vindt de bedrijfstop, en die moet worden aangepakt. De gunstige halfjaarcijfers hebben niets veranderd aan dat voornemen. Sterker nog, de kleine winstmarges online ‘maken een afgeslankt en slagvaardig hoofdkantoor nog belangrijker', verklaarde topman Van Veen in het FD. Voor zo’n tachtig medewerkers betekent dat gedwongen ontslag.

