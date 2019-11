Juist bouwers en boeren zien hun omzet het hardst stijgen

Met hun grote tractoren en machines denderden ze de afgelopen maanden een aantal keer over het Haagse Malieveld. Omdat hun boterham op het spel staat, klaagden boeren en bouwers. Maar juist hun sectoren groeiden het afgelopen kwartaal het hardst, blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De bouw boerde met 5,3 procent groei het best. En de landbouw neemt met ruim 4 procent groei een tweede plaats in.

“Misschien moeten ook de ict’ers op het Malieveld gaan staan, want zij staan nu nog op plaats drie”, grapte hoofdeconoom Peter Hein Van Mulligen van het CBS. Maar, zegt Van Mulligen ook, er is wel degelijk een omslag gaande in de bouw. Voor het eerst sinds jaren is een kleine meerderheid van de bouwbedrijven pessimistisch over de toekomst. Zo’n 12 procent wijst de stikstof- en Pfas-problematiek als oorzaak aan van dat sombere vooruitzicht. Ook een tekort aan personeel, bouwmateriaal en een teruglopende vraag worden genoemd als toekomstige obstakels.

De pijn zal voelbaar zijn

Dat het bouwers volgend jaar waarschijnlijk wat minder afgaat, blijkt ook uit de cijfers. Dit jaar zijn er (tot september) bijna 10.000 woningbouwvergunningen minder verstrekt dan een jaar eerder. En ook in 2020 en 2021 zal de pijn voor de bouw voelbaar zijn, vult het economisch bureau van de Rabobank aan. “Door de daling van de bouwvergunningen worden komende jaren veel minder nieuwe huizen opgeleverd. Dat zorgt voor nog meer druk op de toch al hoge huizenprijzen”, aldus woningmarkteconoom Carola de Groot van de Rabobank.

Ondanks de moeilijkheden in de bouw schetste het CBS donderdagochtend een aardig presterende economie. In de woorden van hoofdeconoom Van Mulligen: “We zijn over het hoogtepunt heen, maar doen het nog steeds heel aardig.” Hij wijst op de 0,4 procent groei van het afgelopen kwartaal. Ten opzichte van vorig jaar groeide de economie zelfs met 1,9 procent. “Nog altijd beter dan de langjarige trend”, aldus Van Mulligen.

Dat is ook te zien op de arbeidsmarkt. Ja, er zijn de afgelopen drie maanden 14.000 werklozen bijgekomen. Maar dat zijn vooral mensen die lange tijd niet aan het werk zijn geweest en het nu juist weer een kans willen gaan geven. En ja, het aantal uitzendbanen slinkt. Vaak een voorbode voor economisch slechtere tijden. Maar, zegt Van Mulligen, het ziet er vooral naar uit dat al die uitzendkrachten in dienst worden genomen door de bedrijven waarnaar ze zijn uitgezonden.

De arbeidsmarkt is nog altijd krap, concludeert het CBS. Afgelopen kwartaal kwamen er dan ook weer duizenden banen bij, 21.000 stuks om precies te zijn. En het aantal vacatures stijgt opnieuw. Met 4000 deze keer. Vooral in de handel, vervoer en horeca, de zorg en het onderwijs waren bedrijven op zoek naar extra personeel. De sector handel heeft de meeste openstaande vacatures. Ook de zorg en de zakelijke dienstverlening lukt het moeilijk om vacatures te vullen. Worden die vacatures toch opgevuld, dan leidt dat vaker dan voorheen tot een vaste baan. Inmiddels zijn 5,6 miljoen Nederlanders in vaste dienst. Ruim 200.000 meer dan een jaar eerder.

Lichte groei Duitse economie Tegen de verwachting van economen in zit de Duitse economie niet in een recessie. Afgelopen kwartaal groeide de grootste economie van de eurozone met 0,1 procent, meldt het Duitse statistiekbureau. Economen gingen er juist vanuit dat het bruto binnenlands product met 0,1 procent zou krimpen. Was dat het geval, dan was er wel sprake van een recessie. Want ook in het tweede kwartaal was er sprake van krimp. De Duitse economie kwakkelt al tijden. Duitsland stelde eerder de verwachtingen voor de economische groei van volgend jaar al naar beneden bij. Vooral de industrie lijdt onder de handelsoorlog. De toename van protectionistische maatregelen van de Verenigde Staten en China drukt op de Duitse export, waardoor de vraag naar Duitse producten afneemt. Het ministerie van economische zaken wees eerder de afzwakkende wereldwijde vraag, de brexit en de aanhoudende handelsoorlog aan als oorzaak voor het sobere toekomstbeeld.

