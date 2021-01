Juf, moeder en eigen baas: voor Maaike Velsing is het thuiswerken met de kinderen topsport

Maaike Velsing (42) haalt de papieren aftelkalender van haar vierjarige zoontje van de muur. “Gekregen van de juf, zodat de kinderen konden aftellen tot wanneer ze elkaar weer zouden zien op school”, zegt de alleenstaande moeder. Er staan met pen getekende kruisjes tot het eindpunt, 19 januari. Maar de scholen blijven langer dicht, nog tot zeker 9 februari.

En dus zitten Elijah (8) en Jethro (4) nu niet in de klas maar op de hoekbank in hun woonkamer in de Zwolse nieuwbouwwijk Stadshagen. Elijah speelt een spelletje op zijn telefoon. Zijn broertje kijkt mee. Zonder duidelijke reden volgt een stoeipartij. Of ze school missen? “Ja!”, klinkt het vanuit de houdgreep.

“Elijah, moet jij geen huiswerk maken?” Aan de eettafel probeert hun moeder nog snel een mailtje naar een klant te sturen. Als zzp’er geeft ze zelfverdedigingslessen aan kinderen. Door de lockdown kreeg ze veel afzeggingen. Met name van scholen die haar hadden ingehuurd.

Ze kan nog af en toe trainingen geven op een basketbalveldje in de buurt, of online, maar dat is geen vetpot. Gelukkig krijgt ze via een gemeentelijke regeling hulp bij met het betalen van de huur.

Dyslexie

Terug naar de eettafel. Elijah gaat zijn huiswerk maken. Hij werkt op een laptop die hij van school gekregen heeft. Aan de kop van de tafel probeert zijn moeder via haar eigen laptop haar jongste zoon op tijd in een online vergadering met zijn juf te krijgen. De jongens praten vrolijk door elkaar heen, voor zijn moeder het doorheeft staat Jethro op zijn stoel te dansen.

“Ik vind het wel moeilijk om naast moeder nu ook juf te zijn. Het voelt echt als een dubbele baan en dan kom ik nog niet eens aan mijn eigen werk toe”, legt ze uit. Haar oudste zoon moet ze veel helpen, vooral met taal en spelling heeft hij moeite. “Dat heeft hij niet van een vreemde, ik heb zelf dyslexie dus ik vind het moeilijk om hem te helpen. De druk om hem zo goed te helpen als zijn meesters dat kunnen, daar heb ik wel last van”, zegt ze.

De jongens wonen sinds de breuk met haar ex meestal bij haar. Ze gaan wel op bezoek bij hun vader maar dan vaak op weekenddagen. En dus moet ze in haar eentje zorgen dat ze zich ’s ochtends aankleden, ontbijten, op tijd bij hun online lessen inloggen en hun huiswerk doen. En dan is er ook de voetbaltraining en de logopedie en er was nog iets. “Dat ben ik even kwijt”, zegt ze, terwijl ze haar hoofd schuin houdt alsof er elk moment extra informatie uit kan vallen.

Noodkreten

Tijd voor zichzelf, die mist ze het meest. “Ik hoor weinig over de situatie van alleenstaande ouders in coronatijd. Terwijl ik in Facebookgroepen met andere vrijgezelle ouders genoeg noodkreten voorbij zie komen. “Ik ben wel blij dat die groepen er zijn. Een plek met andere volwassenen tegen wie ik soms ook even kan spuien over wat me dwarszit. Ik bel ook veel met vrienden, of die komen ’s avonds langs.”

Nu er een avondklok bij komt lijkt dat ook einde verhaal. “Vanaf acht uur liggen de kinderen in bed. Dan ben ik gesloopt, maar heb ik wel even tijd voor mezelf. Eigenlijk moet ik dan mijn administratie doen maar dat is nog niet gelukt. Soms doe ik dan yoga, of ik kijk tv. Ook daten gaat nu gewoon moeilijker worden.” Ze lacht. “Hoe ga ik ooit nog een leuke man vinden?”

Gelukkig kan ze goed relativeren. “Dit is niet voor altijd, ik leef met de dag”, zegt ze. En er zijn ook voordelen. “Ik heb meer tijd met mijn kinderen en ik heb meer zicht op hoe het met ze gaat.” Wat ze gaat doen als de lockdown voorbij is en de scholen weer open? Lachend: “Uitslapen en dan lekker even hardlopen.”



Ouders zijn ‘te afgepeigerd’ om te zeuren, ziet deze gezinspsycholoog Omdat ouders momenteel ‘te afgepeigerd zijn om te zeuren’, voelde gezinspsycholoog Maarten van der Linde zich geroepen om hun stem toch hoorbaar te maken. Want ouders hebben het zwaar in deze tweede lockdown. Toch is hun gevoel ambivalent, constateert hij. Veel ouders genieten ook. Gezinspsycholoog Maarten van der Linde heeft vorige week in een enquête aan 236 ouders gevraagd hoe zij de combinatie van thuiswerken en lesgeven ervaren. Omdat ouders momenteel ‘te afgepeigerd zijn om te zeuren’, voelde hij zich geroepen om hun stem toch hoorbaar te ­maken. Hij deed dat namens het online platform Ouders Inc., waarvan hij de oprichter is. Het is een samenwerking tussen onder ­andere de Vrije Universiteit Amsterdam en de Nederlandse vereniging van relatie- en gezinstherapie. Van der Linde runt ook een ­eigen psychologenpraktijk in Hilversum. Wat waren de belangrijkste resultaten uit de enquête? “Als ik de staat van ouders moet beschrijven in één woord, is dat: gestrest. Het combineren van werk, opvang en thuisonderwijs heeft het ouderschap zwaarder gemaakt, dat lezen we overal terug. Maar wát die stress veroorzaakt, verschilt sterk. De een heeft last van schuldgevoel: naar het kind, de partner of de werkgever – of alledrie. Een ander mist het toekomstperspectief, het normale leven of sociale contacten.” Was er iets in de uitslagen dat u nog ­verbaasde? “Ik had eigenlijk verwacht dat ouders vooral de stress zouden noemen, maar ze ervaren het toch meer ambivalent. Veel ouders, 53 procent, zien bijvoorbeeld dat door corona de band met hun kind verbeterd is. Het is lastig én genieten, het voelt hecht én vermoeiend.” Waar schuilt het grootste gevaar in voor ­ouders, nu deze omstandigheden langer duren? “Onze hersens zijn zo ingesteld dat ze een toekomstbeeld voor ons creëren; een perspectief van hoe de komende tijd er ongeveer uitziet. Dat geeft houvast. Als we de toekomst niet kunnen voorspellen, zoals nu, heb je kans op cabin fever. Dat is een psychologische term die is gebaseerd op het verhaal dat als je in een hutje in het bos zit ­opgesloten en alle prikkels wegvallen, je brein zelf die prikkels maakt. In de vorm van angstsymptomen, gepieker of stemmingswisselingen. Dat gevaar zit er in deze lockdown ook in. Daarom móet je je verbeelding gebruiken en een perspectief creëren, gewoon om je brein gezond te houden.” Maar hoe doe je dat, nu er niks kan? “Een crisis kan je ook gebruiken om de boel om te gooien. Dat kan al door kleine doelen te stellen: ik wil iedere maand een boek gaan lezen, bijvoorbeeld. Of: ik wil zorgen dat ik mijn kind bijspijker met rekenen, een paar kilo afvallen, iedere dag een kwartiertje gitaarspelen. Maar het kan ook meer in waarden zitten: meer kwalitatieve tijd doorbrengen met je partner bijvoorbeeld, of je meer inzetten voor de buurt.” Heeft u nog andere tips voor de ouders om het vol te houden? “Breng schotten aan tussen verschillende taken. Zelf merk ik dat ik chagrijnig word als ik thuis mijn kinderen van 4 en 8 lesgeef en tegelijkertijd een werkmailtje probeer te sturen. Het is beter om duidelijk te zeggen: nu heb ik kinddienst, en dan werk ik niet aan mijn eigen werk. Verder zou ik ouders adviseren om te kijken naar wát nu precies de stressfactor is. Vervolgens bel je een goede vriend of een familielid op, om die stress te delen en misschien samen te bepalen of je het kan oplossen of het moet verdragen. En in praktische zin zou ik pleiten voor betaald coronaverlof. Ik hoor dat veel ouders nu uit nood hun vakantiedagen aan het opmaken zijn. Dat komt niet ten goede aan je geestelijke en relationele gezondheid.” Meer onderzoek Ook vakbond FNV deed vorige week onderzoek naar het gemoed van 1250 ouders. Daaruit bleek dat 74 procent van de ondervraagden de combinatie werk, opvang en thuisonderwijs zwaar tot zeer zwaar vindt. Ruim driekwart vindt het zwaarder dan tijdens de eerste lockdown. Daarom pleit de vakbond voor betaald coronaverlof voor werknemers met kinderen. Ze zijn momenteel in gesprek met werkgevers en het kabinet over hoe dat verlof in te richten.

