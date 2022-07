Jouw vliegvakantie is de geluidsoverlast voor Michiel’s gezin. ‘Bij elk vrachtvliegtuig zie ik mijn dochter draaien’

Per dag gaan deze zomer 60.000 à 70.000 mensen via Schiphol op vakantie. Een veelvoud aan omwonenden heeft daar last van, elke dag opnieuw. Michiel van Parreeren maakt zich zorgen om zijn dochtertje.

Uren in de rij moeten staan, dat roept ergernis op. En zeker, het is sneu als plannen van vakantiegangers niet kunnen doorgaan omdat hun vlucht geschrapt wordt. Maar Michiel van Parreeren geeft toe: zelf is hij blij met ‘slecht nieuws’ over Schiphol. Een paar honderd vluchten per dag minder? Fijn. “Al merken we als omwonenden niet veel van het verschil.”

Dat laatste kan kloppen. Vandaag begint het vakantieseizoen en daarmee ook de vakantiedrukte. Die levert deze maand 1200 à 1300 opstijgende en landende vliegtuigen per dag op, verwacht Schiphol. Zeker opstijgende vliegtuigen komen vaak bijna recht over het huis van Van Parreeren. Vooral als de wind uit het zuidwesten komt – wat nogal vaak voorkomt.

Van Parreeren woont samen met zijn vrouw en hun dochtertje van drie in Burgerveen, een dorpje aan de rand van de Haarlemmermeer. In een ruim huis aan een groen laantje, mooie tuin voor, mooie, diepe tuin achter. Stel je de zonnige dagen voor dat je hier tot laat in de avond kan genieten van de zomer.

Michiel van Parreeren op het balkon van zijn huis in Burgerveen. “De vliegherrie beïnvloedt mijn hele leven.” Beeld Martijn Gijsbertsen

De nachten zijn het ergst

Maar dat kan lang niet altijd. “We hadden laatst een feestje, de hele dag was het stil, we hadden alles klaarstaan”, vertelt Van Parreeren. “Maar toen de eerste gasten kwamen, begonnen de vliegtuigen over te komen. Dan moet je om de paar minuten alle gesprekken onderbreken. We zijn maar naar binnen gevlucht.”

Het ergst zijn de nachten. Van Parreeren laat het zien op zijn telefoon: een app registreerde afgelopen nacht om half één een vliegtuig met ruim 80 decibel (zeg maar: een zware vrachtwagen die op vijftien meter afstand voorbijrijdt), kort na drieën en na vijven nog twee met rond de 70 decibel, vanaf zes uur de een na de ander.

“Ik slaap met oordopjes in, en toch word ik er vaak wakker van”, zegt hij. “Daar maak ik me zorgen over. Elke keer als ik wakker word, voel ik een soort pijnscheut. En ook net daarvoor al: alsof je hart sneller is gaan slaan.”

‘Was daar dan niet gaan wonen’

Nóg meer zorgen maakt hij zich om zijn dochtertje. “We zien dat ze zich in haar slaap omdraait als er een vrachtvliegtuig overkomt, ze wordt in haar slaap verstoord. Wat doet dat met haar? Ik ben als de dood dat we haar gezondheid schaden door hier te wonen.”

Van Parreeren kent de dooddoener: was daar dan niet gaan wonen. “We hebben vier jaar lang naar een geschikt huis gezocht en natuurlijk zijn we komen luisteren voordat we een bod uitbrachten. Maar het is erger dan we toen dachten. De laatste tijd gaat er bijna geen dag voorbij zonder dat we het over verhuizen hebben.”

Intussen zit er al veel extra geld in het huis; in de aanleg van airconditioning bijvoorbeeld, zodat de ramen dicht kunnen blijven. “De herrie beïnvloedt mijn hele leven, het begint al ’s ochtends, als ik de windrichting check. Ik werk veel thuis, vluchten is lastig. Gelukkig hebben we vrienden met een huisje in Drenthe. Daar gaan we vaak een weekendje heen, om even bij te komen.”

Mentale gezondheid onder druk

Een pijnscheut bij het wakker worden? Dat klinkt misschien vreemd, maar het is geen onbekend verschijnsel. Geluid is een ‘stressor’, schreef het RIVM eerder. “Als iemand eraan wordt blootgesteld, wordt het lichaam in staat van paraatheid gebracht. Iemand merkt dat doordat de hartslag omhooggaat, de ademhaling sneller wordt of spieren worden aangespannen.”

Slaapverstoring en ook geluidshinder overdag kunnen serieuze effecten hebben op de gezondheid. De bloeddruk kan omhooggaan, de kans dat het stresshormoon cortisol wordt aangemaakt neemt toe, het risico op hart- en vaatziekten groeit en ook de mentale gezondheid komt onder druk te staan.

In een sessie in de Tweede Kamer, vorig jaar, waarschuwde de werkgroep luchtvaart van de gezamenlijke GGD’en zelfs dat geluidsoverlast effect lijkt te hebben op de gezondheid van ongeboren kinderen: hun geboortegewicht gaat gemiddeld genomen omlaag.

Vanwege al deze risico's stelde Wereldgezondheidsorganisatie WHO in 2018 een aanbeveling op om vliegtuiglawaai te beperken. Daarvoor nam ze als maat het geluidsniveau gemiddeld over een heel jaar, lawaaiige én stille tijden meegerekend (in jargon: het level day-evening-night, Lden). Dat mag hoogstens 45 decibel zijn. Tussen elf uur ’s avonds en zeven uur ’s ochtends (Lnight) moet het onder de 40 decibel blijven. Zelfs bij deze grenswaarden ervaart 10 procent van de mensen die eraan blootgesteld worden ernstige overlast, waarschuwde de WHO.

Michiel van Parreeren in zijn voortuin. Beeld Martijn Gijsbertsen

Schiphol-maxima veel hoger dan het advies

Die WHO-aanbeveling uitvoeren zou ingrijpende gevolgen hebben, blijkt uit een RIVM-rapport uit 2019. Daarin wordt beschreven hoe die richtlijn zich verhoudt tot Nederlandse geluidsregels, en dat valt niet mee. De rond Schiphol geldende maxima lopen op tot 63 decibel Lden en 54 decibel Lnight. Verschillen in methodiek maken een een-op-een-vergelijking lastig, maar hoe dan ook komen de Schiphol-maxima veel hoger uit dan de WHO adviseert.

Het huidige Nederlandse beleid stamt nog uit een tijd dat er veel minder bekend was over de gezondheidseffecten van geluidshinder, stelde het RIVM. Pas daarom de regels aan de nieuwe WHO-inzichten aan, adviseerde het, en verlaag de toegestane geluidsniveaus. Ook de GGD’en dringen daar op aan. Tot nu toe tevergeefs.

Overschrijdingen niet langer gedogen

Een heel andere koerswending is voor het ministerie van infrastructuur wél onontkoombaar gebleken. Twee weken geleden kondigde minister Mark Harbers (infrastructuur) aan dat hij overschrijdingen door Schiphol van de geluidsnormen niet langer zal gedogen, zoals al een aantal jaren gebeurt. Als hij niet snel gaat optreden, schreef hij aan de Kamer, loopt hij de kans dat de rechter hem daartoe zal dwingen.

De achtergrond van deze kwestie is nieuw beleid dat al in 2010 op papier is gezet. Tot die tijd werden de geluidsnormen in de gaten gehouden via 35 ‘handhavingspunten’, met voor elk punt een maximale hoeveelheid geluid per jaar. Als dat maximum in de loop van het jaar naderde, zette Schiphol andere start- en landingsbanen in, langs andere punten. Ook als die vlak bij dichtbevolkte gebieden liggen, en dat veroorzaakt dan overlast voor extra veel mensen.

Een nieuw stelsel, het ‘preferentieel baangebruik’, moest daar een eind aan maken. Daarin worden bij voorkeur de twee banen gebruikt die voor de minste mensen hinder opleveren, de Kaagbaan en de Polderbaan.

Maar die aanpak moet juridisch worden vastgelegd, en dat is na al die jaren nog steeds niet gebeurd. Juridisch gezien geldt daarom het stelsel met de handhavingspunten nog, maar normoverschrijdingen worden niet meer bestraft. Ook op overtredingen die met het preferentieel baangebruik samenhangen, staat geen sanctie.

Overvliegend vliegtuig, gefotografeerd vóór het huis van Michiel. Beeld Martijn Gijsbertsen

Verschuiving van overlast

Dat kan zo niet langer, vindt Harbers, en zijn remedie is simpel: dan maar weer het oude stelsel als uitgangspunt nemen, niet meer gedogen, maar gewoon de normen handhaven. Onder meer omdat het anders nooit lukt om binnen de geluidsgrenzen te blijven, wil hij bovendien het maximumaantal vluchten op Schiphol terugbrengen van 500.000 naar 440.000 per jaar.

Is dat erg, die terugkeer van de handhavingspunten? Schiphol zelf vindt van wel. “Daardoor dreigt een verschuiving van overlast die niet goed is voor de omgeving”, laat de luchthaven weten.

Omwonenden zijn daar niet zo zeker van. De ‘geluidswinst’ bij de overgang van het ene stelsel naar het andere zou evenwichtig verdeeld moeten worden, zegt Matt Poelmans van de bewonersdelegatie in de Omgevingsraad Schiphol (ORS). “In het ene stelsel heb je minder overlast voor meer mensen, in het andere véél meer overlast voor minder mensen. Wat is erger?”

Vraag dat maar aan Burgervener Van Parreeren, die onder de rook van de ‘preferentiële’ Kaagbaan woont.

Huiskamergesprekken waren een wassen neus

Al net zo min enthousiast is ORS-lid Poelmans over wat Schiphol zelf doet om de geluidshinder te beperken. Op de site minderhinderschiphol.nl is te volgen wat de luchthaven sinds 2019 heeft gedaan en nog van plan is. Zelf is Schiphol bijvoorbeeld goed te spreken over de nieuwe nachtelijke aanvliegroute naar de Zwanenburgbaan: dankzij nieuwe technieken is het mogelijk vliegtuigen deels om bewoonde gebieden op die route heen te navigeren.

Schiphol wijst erop dat de maatregelen in overleg met omwonenden tot stand zijn gekomen: topman Dick Benschop voerde ‘huiskamergesprekken’ in Aalsmeer, Badhoevedorp, Limmen en noem maar op. Een wassen neus, vindt Poelmans. “We mochten voorstellen doen, ja. Maar die zijn geen van alle overgenomen.”

Veel van Schiphols minder-hinder-aanpak komt volgens Poelmans neer op het verplaatsen van overlast. “Minder vliegen op de ene plek betekent automatisch méér elders. Dat zet geen zoden aan de dijk. Wat echt helpt, is: minder vliegen en geen nachtvluchten meer. Daar voelt Schiphol niets voor. Ja, Harbers wil nu het aantal vluchten reduceren, dat is goed nieuws. Het is een begin.”

Bescherming tegen vlieghinder als mensenrecht

Toch moet Harbers nog steeds vrezen voor een rechtszaak over vliegherrie. De stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV), opgezet door omwonenden, bereidt een civiele procedure tegen de staat voor. De dagvaarding moet nog aangepast worden aan Harbers’ nieuwe plannen en zal daarna met een plof – want: 182 pagina's dik – op de deurmat van het ministerie belanden.

De inspiratiebron is vooral de rechtszaak waarin Urgenda de staat dwong tot beter klimaatbeleid, met een beroep op het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat verdrag biedt ook aanknopingspunten voor de rechtszaak van RBV. Via de rechter wil ze het ‘(mensen)recht op bescherming tegen vliegtuighinder afdwingen’, zoals het op de RBV-site verwoord is.

“Het is ons te doen om woongenot en gezondheid”, zegt RBV-bestuurslid Jan Boomhouwer. “Bij dat laatste is de WHO-aanbeveling de belangrijkste kapstok. We doen het voor al die mensen die wonen waar de WHO-aanbeveling van 45 decibel wordt overschreden. Dat zijn er anderhalf miljoen.”

Onder hen Van Parreeren. Én Willem Stegenga. Hij woont in Amsterdam-Buitenveldert, en daar raast op een zonnige middag het ene na het andere vliegtuig overheen, op driehonderd meter hoogte. “Dit zijn dan nog landende vliegtuigen, met 70 à 80 decibel”, zegt Stegenga. “Opstijgend tikken ze soms de 90 aan. En het is niet te voorspellen wanneer het gaat gebeuren. Je staat machteloos, je kan er niets tegen doen. Het over je heen laten komen, ja. Letterlijk.”

‘Een zuigend geluid’, zo omschrijft Stegenga het eerste wat er te horen is van een vliegtuig in de verte. Het zwelt aan, het zwelt aan, het wordt nóg harder, het dendert door – een gesprek kan nauwelijks meer. “Al met al duurt het veertig seconden, veertig seconden waarin je vaak nergens anders aan denkt”, zegt hij als het geluid bijna weggestorven is. En meteen klinkt het ‘zuigen’ van een volgend toestel alweer.

Meten of berekenen Het is omwonenden een doorn in het oog: als het gaat om het handhaven van normen wordt geluid niet gemeten, maar berekend. Daarvoor wordt een model gebruikt met als invoergegevens onder meer gestandaardiseerde daal- en stijgprofielen en gestandaardiseerde atmosferische omstandigheden. Ook zijn maar voor een beperkt aantal vliegtuigtypen gegevens ingevoerd. Volgens Schiphol zijn die – versimpelende – rekensommen nodig, omdat meetgegevens niet betrouwbaar genoeg zijn. Die worden bijvoorbeeld beïnvloed door het weer en door andere geluiden in de omgeving. Maar omwonenden vertrouwen het niet; metingen komen vaak hoger uit dan ze in de berekeningen terugzien. Dat klopt, bleek uit onderzoek van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR): metingen leveren steevast hogere geluidsniveaus op dan berekeningen. Dat kan aan de metingen én aan de berekeningen liggen, stelde het NLR, dus gebruik die metingen om de rekenmodellen te verbeteren. Matt Poelmans, bewonerslid van de Omgevingsraad Schiphol, heeft nog een ander kritiekpunt. De uitkomst van die rekensommen is een gemiddelde geluidsbelasting over een heel jaar, en dat gemiddelde is het uitgangspunt van de normen. “Maar als bewoner heb je last van pieken, niet van gemiddelden. Meet dus ook die pieken en verwerk die gegevens in de normen.”

