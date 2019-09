‘Joh, hoe gaat-ie? Even een koffietje doen?’ Een praatje met een collega is belangrijker dan je zou denken

Door een val van een steiger, inademen van giftige gassen, zwaar lichamelijk werk of pesterijen op kantoor neemt de kans op arbeidsongeschiktheid fors toe. Dat is logisch. Maar het zijn niet alleen ongelukken, slijtage en werkstress die leiden tot permanente uitval. Ook de bedrijfscultuur, de sociale omgang tussen collega’s, de rol van de leiding­gevende, doorgroeimogelijkheden en de gelegenheid tot zelfstandig werken zijn een factor.

Soms is die groter dan verwacht. Zo hebben werknemers die weinig of zeer weinig sociale steun van collega’s of leidinggevende ontvangen, een tot 2,7 procent hogere kans op arbeidsongeschiktheid dan collega’s die wel voldoende steun ervaren. Dat blijkt uit onderzoek van TNO. Sociale steun is daarmee een van de belangrijkste factoren bij arbeids­ongeschiktheid.

Risico op vallen, snijden, botsingen en geweld

TNO bekeek de gegevens van 133.000 werknemers, van wie er 2317 (1,7 procent) vijf jaar later langdurig arbeidsongeschikt waren, en bestudeerde de factoren op het werk. Wat bleek? Zoals verwacht hebben werknemers die gevaarlijk werk doen een hogere kans op arbeidsongeschiktheid; die kans is 1,6 keer hoger dan voor mensen die geen gevaarlijk werk doen. Dat gaat niet alleen over bouwplaatsen, ook over laboratoria, restaurants en fabrieken. Daar is ook risico op vallen, struikelen of snijden, aanrijdingen of botsingen, geweld of verstikking en zijn er gevaarlijke stoffen.

Vervolgens zijn er de risico’s van fysiek zwaar werk; dat zorgt voor een 1,5 keer grotere kans op arbeidsongeschiktheid. Maar dat is dus een lager risico op uitval dan bij werknemers die zich niet gesteund voelen op het werk, waar het 2,7 procent is. Dat is hetzelfde percentage als voor mensen die betrokken zijn bij een ongeval op het werk. Ook voor hen is de kans op uitval 2,7 procent hoger.

Een gebrek aan sociale steun is dus een van de belangrijkste factoren bij arbeidsongeschiktheid. Als een leidinggevende weinig tot geen aandacht geeft aan wat zijn werknemer zegt, heeft dat meer invloed dan gedacht. “Mensen zijn sociale dieren en dus blijken de sociale aspecten van ons werk ook sterk samen te hangen met het lang behouden van werknemers”, verklaart TNO zijn ­bevindingen.

Ook andere sociale factoren op het werk, zoals ongewenst gedrag van een collega of leidinggevende of een conflict, verhogen de kans op ziekte en zelfs arbeidsongeschiktheid. TNO zegt daarom dat het belangrijk is te investeren in goede onderlinge relaties tussen werknemers, en tussen het management en de werkvloer. “Het was al duidelijk uit eerdere onderzoeken dat bedrijven een veel hoger ziekteverzuim hebben als de sfeer verziekt is en er veel pestgedrag voorkomt.”

Ga het gesprek eens aan

Dus ga het gesprek eens aan over ‘de meer impliciete kenmerken van werk’, adviseert TNO. Vraag tijdens periodieke gesprekken hoe het met iemand gaat. “Investeren in een co­0peratieve werksfeer en positief gedrag zou zich kunnen uitbetalen in een lager verzuim”, melden de onderzoekers. Dat betekent dat er ook ruimte en tijd moet zijn voor een praatje op het werk.

Uit het onderzoek blijkt ook dat tevredenheid met het werk een grote rol speelt in het welzijn. Voor werknemers die vinden dat ze oninteressant werk doen, is de kans op arbeidsongeschiktheid bijna twee keer zo hoog als voor werknemers die hun werk wel boeiend vinden. Ook baanzekerheid hangt samen met kans op langdurige uitval. Net als stress. Bij mensen die emotioneel zwaar werk doen – denk aan ambulancepersoneel, agenten, werknemers in de zorg – is een 2,3 procent hogere kans gemeten op arbeids­ongeschiktheid.

Tot slot lopen oudere werknemers meer risico. Zij waren bij de meting na vijf jaar vaker arbeids­ongeschikt dan jongeren. Een afnemende gezondheid is de belangrijkste factor. Levensstijl – denk aan ­roken, alcohol, overgewicht, weinig slaap – bepaalt op hogere leeftijd ­vaker of iemand arbeidsongeschikt raakt dan bij jongeren.

