Joe Biden legt alvast een steunpakket van 1900 miljard dollar op tafel

Op Joe Bidens eerste volledige werkdag als president, volgende week donderdag, is het precies een jaar geleden dat de Verenigde Staten hun eerste Covid-19-besmetting meldden. Een man uit de staat Washington was teruggekeerd uit de Chinese stad Wuhan en ziek geworden. Sindsdien zijn ruim 385.000 Amerikanen overleden aan corona. De economie verkeert nog altijd in zwaar weer.

Het coronaplan dat Biden donderdag alvast presenteerde omvat 1900 miljard dollar, oftewel 1566 miljard euro, en moet een ‘crisis van diep menselijk lijden’ beëindigen. Met dit zogenoemde Amerikaanse Reddingsplan wil de Democraat de gezondheidszorg meer armslag bieden en tegelijkertijd de getroffen Amerikanen financieel ondersteunen.

Inmiddels worden dagelijks 1 miljoen vaccins toegediend in de VS, meldt persbureau AP, maar volgens kenners is het drievoudige mogelijk. Biden wil voor die versnelling zorgen, net zoals hij scholen vervroegd wil kunnen openen door veel meer te gaan testen. Van het steunpakket gaat zo’n 400 miljard dollar naar de bestrijding van de pandemie. De rest is bedoeld voor staten, lokale overheden en getroffen individuen.

Oplopende staatsschuld

De meeste Amerikanen kunnen 1400 dollar tegemoet zien. Ook wordt de werkloosheidsuitkering tijdelijk verhoogd. Tot september komt er een verbod op huisuitzettingen en gedwongen verkopen als mensen hun huur of hypotheek niet kunnen betalen. Verder willen de Democraten het minimumloon verhogen naar 15 dollar per uur.

Bidens streven is de plannen eind maart in te voeren, als andere steunregelingen aflopen. Het Congres moet de plannen nog wel goedkeuren. De Democraten hebben een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. In de Senaat zijn Democraten en Republikeinen even groot.

De Republikeinse senator John Cornyn uit Texas reageerde kritisch op de omvang van het pakket. “Onthoud dat we nog maar achttien dagen geleden een Covid-19-steunpakket ter waarde van 900 miljard dollar hebben ingevoerd”, tweette hij. Vorig voorjaar kostte de eerste grote steunwet al 3000 miljard dollar. De overheid leent het benodigde geld en de Amerikaanse staatsschuld loopt dus verder op. Het scheelt dat de rente laag is.

De aangekondigde cheque van 1400 dollar is bestemd voor Amerikanen die minder dan 75.000 dollar verdienen. Het bedrag komt boven op de 600 dollar die eind december onder president Donald Trump is toegezegd. Overigens weigerde Trump toen eerst zijn handtekening te zetten: hij wilde dat deze eenmalige uitkering zou worden verhoogd van 600 naar 2000 dollar. In feite legt Joe Biden dat verschil nu bij.

De sleutel

De Amerikaanse werkloosheid staat op 6,7 procent. Ruim onder de piek van april vorig jaar, namelijk 14,8 procent, maar toch twee keer zo hoog als voor de pandemie. Donderdag bleek dat in een week tijd 965.000 nieuwe werklozen een uitkering hebben aangevraagd – het hoogste aantal sinds augustus. In de VS kunnen cafés of restaurants hun mensen van de ene op de andere dag wegsturen.

Als het steunpakket erdoor komt, zal het de inkomens en het vertrouwen op korte termijn ondersteunen, zegt zegt James Knightley, hoofd internationale economie van ING in een commentaar. “Maar de sleutel naar sterke economische groei is de beëindiging van de pandemie. Daarom is het geld voor coronatesten en vaccinaties cruciaal voor de economie.”

