Jeff Bezos: Aandeelhouders van Amazon, ga even zitten

Terwijl de werkloosheid in de wereld snel stijgt en er alleen al in de VS zo’n 30 miljoen mensen aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering, neemt megawebwinkel Amazon op grote schaal mensen aan. In maart en april kwamen er 175.000 werknemers bij.

Vreemd of onverklaarbaar is die enorme personeelsaanwas bij Amerika’s op een na grootste particuliere werkgever – alleen warenhuisketen Walmart is groter – niet. Het online winkelen heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen en de coronacrisis heeft dat effect alleen maar versterkt. Het regende bestellingen bij Amazon en dus was er bij de distributiecentra van het bedrijf veel vraag naar extra mensen.

Ter vergelijking: in twee maanden tijd nam Amazon meer mensen aan dan de circa 155.000 die er bij heel Unilever met zijn 221 fabrieken in de wereld werken. En het waren er ruim twee keer zoveel als het totale personeelsbestand van Shell. Amazon had eind maart 840.000 werknemers. Een jaar eerder waren dat er nog 630.600.

Amazons omzet in het eerste kwartaal getuigde van de online kooplust. Die kwam uit op 75,5 miljard dollar, dat was maar liefst 26 procent meer dan in de eerste drie maanden van 2019. Dat de nettowinst niet mee steeg, maar zelfs fors daalde (van 3,6 miljard naar 2,5 miljard) kwam ook door de coronacrisis. Extra personeel en extra maatregelen om de opslag en distributie van artikelen geschikt te maken voor de anderhalvemeter-economie, kostten Amazon een hoop geld.

100 miljoen mondkapjes en 31.000 thermometers

Daar blijft het niet bij, kondigde topman Jeff Bezos aan bij de presentatie van Amazons resultaten in het eerste kwartaal en hij sprak een zinnetje uit dat de citatenboeken wel eens zou kunnen halen. “Aandeelhouders van Amazon, ga even zitten.”

Waarom ze dat advies van Bezos kregen? Normaliter, zei Bezos, zou het bedrijfsresultaat (de winst zonder rentebetalingen en belastingen) van Amazon in het tweede kwartaal zijn uitgekomen op 4 miljard dollar. En dat bedrag, het kan ook iets meer of minder zijn, wil Bezos nu uit gaan geven. Aan 100 miljoen mondkapjes, aan 31.000 thermometers en aan duizend camera’s die de temperatuur van mensen kunnen bepalen.

Vele miljoenen wil Bezos uitgeven aan tests die kunnen vaststellen of mensen het nieuwe coronavirus hebben. Verder zijn de uurlonen van Amazon-medewerkers in maart met 2 dollar verhoogd (in Europa met 2 euro en in Groot-Brittannië met 2 pond) en worden gemaakte overuren beter betaald. De boodschap van Bezos aan Amazons aandeelhouders? Ondanks de enorme drukte en de verwachte nieuwe omzetstijging zal Amazon in het tweede kwartaal wel eens met verlies kunnen draaien. Winst maken zou overigens ook kunnen.

Met die maatregelen verstomt mogelijk de kritiek die Amazon de afgelopen week kreeg. In Frankrijk, Italië, Spanje, maar ook in de VS, waren klachten dat het bedrijf druk uitoefende op zieke personeelsleden om door te werken. Ook zou Amazon te weinig doen om de veiligheid van zijn personeel te waarborgen. In Frankrijk gingen magazijnen van het concern daarom zelfs dicht.

De online-verkoop blijkt weer geen vette-winstenbusiness

De kwartaalcijfers van Amazon bevestigden opnieuw dat het grootste en meest spraakmakende onderdeel van het bedrijf (de onlineverkoop van miljarden artikelen) zeker geen vette-winstenbusiness is. Buiten de VS leed Amazon er dik verlies op en in de VS was er operationeel een winst van 1,3 miljard. In dat cijfer zitten echter niet de rentekosten en de bedragen die Amazon aan de Amerikaanse fiscus moet overmaken.

Dat Amazon als geheel toch uitkwam op een nettowinst van 2,5 miljard kwam vooral door die andere poot van bedrijf: de webdiensten, waaronder de opslag van data. Die poot verdiende ‘operationeel’ 3 miljard dollar, op een omzet van ruim 10 miljard dollar. Die webdiensten zijn wel vette-winstenbusiness en daarmee de belangrijkste reden waarom Amazon voor aandeelhouders aantrekkelijk is.

