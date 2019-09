Je slijptol kapot? Laat ’m maken!

Nederlandse consumenten hebben de mond vol over duurzaamheid, maar als het erop aankomt, mikken ze kapotte spullen liever in de prullenbak dan ze te laten repareren. Dat kan anders en beter, vindt de Stichting Ideële Reclame (Sire), en daarom start morgen de campagne ‘Waardeer het, repareer het’.

Via spotjes op radio en tv en filmpjes op sociale media, moeten Nederlanders worden gemotiveerd om hun hun defecte spullen voortaan te laten maken. Dat wil Sire doen door ‘mensen bewust te maken van de waarde’ van producten.

Sire, bekend van campagnes als ‘#DOESLIEF’, ‘Kortlontje’ en ‘De maatschappij. Dat ben jij’, liet onderzoeken wanneer Nederlanders overgaan tot het repareren van die kapotte koelkast of die jurk met dat gat erin. Het blijkt voornamelijk een geldkwestie te zijn: ruim de helft van de consumenten vindt een reparatie pas de moeite waard als het vervangen van het kapotte artikel 100 euro of meer kost.

Meer dan driekwart van de Nederlanders is ervan overtuigd dat een nieuw product kopen goedkoper is dan het oude laten maken. Vooral kleine huishoudelijke apparaten, zoals strijkijzers en koffiezetapparaten, geven we al snel aan de vuilnisman mee. Ook koffers, kleding en speelgoed doen we de deur uit als we ze als kapot beschouwen. Terwijl bijna zes op de tien mensen aangeeft het zonde te vinden om producten weg te gooien.

We doen dus niet wat we zeggen, erkent Ruth Mugge, hoogleraar ontwerpen voor duurzaam consumentengedrag aan de TU Delft. “We worden door gemakzucht gedreven. Mensen moeten eerst gemotiveerd zijn, voor ze iets doen.”

Maar hoe krijg je dat voor elkaar in de wetenschap dat 10 procent van de Nederlandse consumenten so­wieso overgaat tot vervanging van hun beschadigde espresso-apparaat, hoe duur een nieuwe misschien ook is?

Volgens Mugge helpt het al als mensen de emotionele waarde inzien van de spullen die ze in huis hebben. “In de campagne zit bijvoorbeeld een filmpje waarin een koffer gevolgd wordt die de hele wereld over is geweest. Dat zo’n koffer heeft ‘geleefd’, een verhaal heeft, geeft hem een bepaalde waarde. En die waarde van spullen, die zijn we een beetje uit het oog verloren.”

Zo gek is dat ook niet. Nederland is een rijk land en door een moordende concurrentie in de detailhandel kun je voor een grijpstuiver je slag slaan bij prijsstunters als de Action, dat deze week adverteert met een slijptol voor €16,95. Om de economie op gang te houden, zo stellen economen herhaaldelijk, is bovendien een hoog consumentenvertrouwen (lees: een gezonde kooplust) noodzakelijk. Mugge: “Onze welvaart is een belangrijke reden dat we vaak de waarde van onze spullen niet meer zien. Veel producten die worden weggegooid zijn niet eens defect. Een haperende koffiemachine blijkt dan bijvoorbeeld niet stuk maar dient alleen te worden ontkalkt. Ook denken mensen vaak ten onrechte dat hun garantie is verlopen en kopen ze maar iets nieuws in plaats van het te maken.”

Mugge gelooft er wel in dat het publiek bewuster kan worden gemaakt via een campagne. Bijvoorbeeld door hetzelfde wapen in te zetten dat ook een deel van het probleem heeft veroorzaakt: Gemak. “Een student van mij bedacht al een heel nuttige oplossing: een scancode op apparaten aanbrengen. Dus stel, je koffiezetapparaat is stuk. Dan scan je met je telefoon de code, die je leidt naar een website die toont hoe je het apparaat kunt repareren.”

Mugge erkent dat het niet eenvoudig is om het gedrag van consumenten te veranderen, maar ze wijst erop dat het ook een kwestie is van rekenen: “Het is makkelijk om iets nieuw te kopen, maar als mensen iets bewuster worden, weten ze dat het nog steeds 60, 70 euro is die je onterecht besteedt.”

Lees ook:

Shoppen bij de kringloop is nu hip en verantwoord

Shoppen bij de kringloopwinkel was tot voor kort een beetje armoedig. Nu is het mainstream om je spullen in te slaan op de kringloopboulevard.