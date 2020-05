Je café coronaproof maken, dat is nog niet zo makkelijk weten ze in Utrecht

Met een ruk trekt hij een lang stuk plexiglas achter een bank vandaan. “Aanschouw!”, roept hij met een grijns. Richard den Hartog eigenaar van Café ‘t College aan de Mariastraat in Utrecht hoopt met het spul zijn zaak te redden. “Mijn terras is 2,5 meter breed. Als ik meer dan één persoon wil bedienen moet ik met plexiglas gaan werken”, zegt hij.

Woensdagavond maakte het kabinet bekend dat horecazaken vanaf 1 juni weer open mogen. De terrassen gaan open voor maximaal tien personen en binnen mogen restaurants - mits op reservering en op 1,5 meter afstand- dertig mensen ontvangen. Vanaf 1 juli mogen horecazaken onder dezelfde voorwaarden honderd gasten ontvangen.

Het is goed nieuws voor Den Hartog, al vraagt hij zich af of zijn plexiglas dan wel een legitieme oplossing is. Rendabel is het in ieder geval niet. “Ik kan als ik aan iedere terrastafel een scherm plexiglas vastmaak alsnog maar maximaal zes mensen kwijt”, zegt hij. “Ook binnen moeten er heel veel krukken en tafels uit, om de looppaden ruimer te maken en te zorgen mensen niet zo dicht op elkaar zitten” aldus de eigenaar.

Richard den Hartog van Café ’t College aan de Mariastraat hoopt door plexiglas wanden te plaatsen straks meer klanten te ontvangen. Beeld Werry Crone

“Winst ga ik dit jaar niet maken, maar ik ben al lang blij dat we weer open mogen. Ik mis mijn klanten en ik wil toch ook laten zien dat we er nog zijn.” Of hij baalt dat zijn terras niet groter is? “Een beetje, maar met een groot terras heb je weer nieuwe problemen. Want wat als je terras vol zit en het ineens gaat regenen? En mensen moeten toch ook naar de wc? De enige manier om de horeca normaal te kunnen laten draaien is door gasten binnen en buiten toe te staan”, aldus de cafébaas.

Collega-ondernemer Marco Terlou, eigenaar van café Lebowski en Brasserie Domplein, is het met hem eens. Al heeft hij wel een groot terras. “Als we weer open mogen, zal het met die 1,5 meter regel ook voor mij puzzelen worden. Ik ga dan van tachtig naar 25 zitplaatsen op het terras”, zegt hij, terwijl hij druk bezig is van stoelen en tafels een opstelling te maken die passend lijkt.

“Ik ben blij dat we zowel binnen als buiten weer gasten mogen ontvangen”, zegt Terlou. “Sowieso moeten mensen die buiten zitten toch ook allemaal binnen naar de wc. Daarover gesproken; om bij de wc te komen moet je bij ons een smalle trap af waar je maar met één persoon op of af kunt. Ik zal dus moeten nadenken over een toiletjuffrouw bovenaan de trap, die er op toe ziet dat er steeds maar één persoon naar het toilet gaat”, zegt Terlou.

Ook Den Hartog voorziet problemen met de wc. “We gaan er maar vanuit dat mensen die naar het toilet moeten afstand van elkaar en het personeel houden. Je kunt ook niet alles reguleren, je mag best verwachten dat klanten hun gezonde verstand gebruiken.”

Maar hoe zit dat met klanten die alcohol drinken? “Ik maak me niet druk. Het is altijd onze taak om te zorgen dat gasten zich gedragen, daar hoort verantwoord drankgebruik ook bij”, zegt Den Hartog. Toch zou het volgens hem niet verkeerd zijn als de horeca wat vroeger sluit dan normaal. “Gewoon om te kijken hoe het gaat.”

Jos de Winter (rechts), eigenaar van café Nieuwe Dikke Dries, kijkt naar zijn terras terwijl personeel de tafels schildert. Beeld Werry Crone

Jos de Winter, eigenaar van feestcafé de Nieuwe Dikke Dries, is ondertussen zijn houten terrastafels donkerblauw aan het verven. “Ik kijk er echt naar uit om weer open te gaan”, zegt hij. Hij verwachtte al dat het niet meer zo zou worden als vóór het virus. “Als je hier in het weekend een stukje vloer kon zien dan was het rustig”, zegt hij lachend en een beetje weemoedig.

Het zal stapsgewijs gaan, zegt hij. “Om te voorkomen dat het druk wordt, wilde ik sowieso al met reserveringen gaan werken, ook op het terras. Je kunt dan een tijdsblok reserveren (koffie, lunch, borrel). En eten en drinken kun je bestellen bij het personeel - op afstand - en dan zelf afhalen bij de bar.” Aan mondkapjes moet hij niet denken. “Horeca gaat om gezelligheid. Met die dingen haal je de ziel uit de horeca. Dan wordt het straks een ziekenhuiskantine.”

