Jasper (23) is één van de 285 maaltijdbezorgers van Deliveroo die naar de rechter stappen

Maaltijdbezorger Jasper Benchara-Braxton (23) houdt van zijn werk. Maar het wringt dat hij zich daarvoor moest inschrijven als zelfstandige zonder personeel (zzp’er). “Het buiten zijn, Amsterdam zien, lekker fietsen en een kijkje nemen in de restaurants”, legt hij de charme van zijn baan uit. Maar hij voelt zich werknemer, niet zzp’er. “Deliveroo bepaalt wat ik verdien en als ik werk draag ik een jas en een tas met hun logo.”

En dus meldde hij zich samen met meer dan 280 andere maaltijdbezorgers bij de FNV om bij zijn werkgever Deliveroo een arbeidsovereenkomst af te dwingen. Of nou ja, vakbond FNV stapt namens hen naar de rechter. Waarom hij dat doet? “Meer zekerheid, vakantiedagen, doorbetaald krijgen als ik ziek ben en als ik weer eens 25 minuten moet wachten bij een restaurant tot de bestelling klaar is”, legt hij uit.

Deliveroo noemt het werken met zzp’ers juist een heel logische werkvorm. Want hun koeriers zitten helemaal niet te wachten op een arbeidsovereenkomst, meent het bedrijf. Het zelfstandig ondernemerschap biedt hun de vrijheid en de flexibiliteit die ze zoeken. Ze werken wanneer en zolang als ze willen; dat is nu juist wat het werk aantrekkelijk maakt.

Op elk moment inloggen

Daar zit zeker iets in, zegt Martijn Arets, expert op het gebied van onlineplatformen. “De flexibiliteit van de huidige arbeidsvorm biedt riders – zo noemt Deliveroo de maaltijdbezorgers – best wat voordelen. Iedere bezorger kan via de app op ieder moment inloggen en een bezorgklus aannemen.”

En dat maakt dat niemand wordt uitgesloten, ook niet de mensen die bij andere sollicitaties steeds bot vangen, zegt Arets. Omdat ze de taal niet goed spreken of Nederlandse vacatures niet kunnen lezen bijvoorbeeld. Ook mensen met een migratieachtergrond vinden er vaak werk, doordat er geen recruiter tussen zit die met bepaalde vooroordelen mensen selecteert. En dan zijn er de tijdelijke studenten uit het buitenland: zij mogen van de Belastingdienst maar een bepaald aantal uren werken. Als freelancer hebben ze hun werktijd zelf in de hand.

Vakbond FNV denkt daar anders over. Dat de bezorgers worden behandeld als zzp’ers deugt niet, stelt de bond. De maaltijdbezorgers hebben gezien de aard van hun samenwerking met het bedrijf recht op een arbeidsovereenkomst. De werkgeverstrekjes zitten bijvoorbeeld in het eenzijdig bepalen van de hoogte van het loon. Ook bepaalt Deliveroo hoelang iemand over het afleveren van een bestelling mag doen, waardoor riders niet hun eigen routes kunnen kiezen.

Oproep via Twitter, LinkedIn en Facebook

Vorige maand stelde de rechter de vakbond hierover ook in hoger beroep in het gelijk. Sindsdien heeft FNV maaltijdbezorgers opgeroepen – met wervende teksten op Twitter, LinkedIn en Facebook – zich bij hen te melden als ze een arbeidsovereenkomst willen claimen. In de eerste week meldden zich al 170 bezorgers, inmiddels zijn dat er 285, en het aantal loopt nog op. De meesten werken op dit moment nog bij het bedrijf, een handvol is al gestopt en hoopt op een naheffing.

De vakbond is er blij mee. “Maaltijdbezorgers zijn niet de werkenden die traditioneel een lidmaatschap bij de vakbond hebben. Dat ze ons nu weten te vinden, laat zien dat de ontevredenheid groot is”, stelt FNV. De bond zal namens de maaltijdbezorgers naar de rechter stappen om de arbeidsovereenkomsten te claimen. Deliveroo heeft al laten weten tegen het eerdere oordeel van de rechter in beroep te gaan.

Volgens platformdeskundige Arets is het een lastige situatie. “Straks bestaat Deliveroo voor een deel uit freelancers en voor een deel uit bezorgers die in dienst zijn. Binnen het huidige bedrijfsmodel is het maken van zo’n aanpassing heel lastig. De kans is groot dat er door de kosten voor het aannemen van werknemers minder mensen kunnen werken. En dan is het de vraag wie er nog klussen krijgt.”

