Japan en Zuid-Korea lopen voorop in zoektocht naar batterij voor schone energie

Japan en Zuid-Korea hebben een straatlengte voorsprong op de rest van de wereld op het gebied van batterijtechnologie. Althans, gemeten naar het aantal internationale octrooien. Volgens een studie van het Europese Octrooibureau en het Internationaal Energieagentschap (IEA) werden er in 2018 7000 octrooien gepubliceerd; ongeveer de helft daarvan was afkomstig uit die twee Oost-Aziatische landen.

Het belang van batterijtechnologie is de afgelopen jaren gegroeid. Dankzij innovaties op dit gebied neemt bijvoorbeeld de actieradius van elektrische auto’s toe en hoeven smartphones nog steeds maar één keer per dag opgeladen te worden terwijl nieuwe toepassingen steeds meer energie vragen.

Daarnaast groeit het belang van de opslag van zonne- en windenergie, want alleen als zulke schone energie goed opgeslagen kan worden, is de overgang naar het grootschalig gebruik ervan mogelijk. Volgens het IAE is in 2040 vijftig keer zo veel opslag van energie nodig als nu om zijn eigen scenario op het gebied van duurzaamheid en klimaat, in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs, binnen bereik te brengen. “Versnelde innovatie is essentieel om de vereiste groei te realiseren”, stelt IEA-directeur Fatih Birol.

‘In de race blijven’

Dat toenemende belang wordt weerspiegeld in een sterke stijging van het aantal octrooiaanvragen. In het afgelopen decennium bedroeg die groei jaar in jaar uit zo’n 14 procent, veel meer dan de groei van het aantal octrooien op andere technologiegebieden.

Uit die batterij-octrooien spreekt vooral vooruitgang op het gebied van lithium-ion-accu’s. Die zitten nu al vaak in consumentenelektronica, elektrische auto’s en fietsen, omdat ze lang meegaan en snel oplaadbaar zijn. Veel octrooien zijn gericht op verdere verbetering van die eigenschappen. Intussen zijn zulke batterijen veel minder duur geworden, niet alleen omdat ze op veel grotere schaal en dus goedkoper geproduceerd worden, maar ook omdat het productieproces steeds vernieuwd wordt.

Volgens voorzitter António Campinos van het Europese Octrooibureau kunnen de VS en Europa ‘in de race blijven voor de volgende generatie batterijen’. Zij moeten het meer dan Japan en Zuid-Korea hebben van universiteiten en andere onderzoeksinstellingen en van het midden- en kleinbedrijf. In de VS komt bijna de helft van de octrooiaanvragen uit die hoek, in Europa een kleine 30 procent, tegen 7 procent in Japan en 14 procent in Zuid-Korea.

In de toptien van bedrijven met de meeste octrooiaanvragen staan mede daardoor geen enkel Amerikaans en slechts één Europees bedrijf, het Duitse Bosch op plek vijf. Bovenaan dat lijstje staan Samsung (Zuid-Korea) en Panasonic (Japan).

