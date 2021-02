Januari was een dramatische maand voor de detailhandel, maar niet voor supermarkten en webwinkels

Winkeliers die geen voedingsmiddelen verkopen (in jargon: de non-foodsector) hebben een beroerde maand januari achter de rug. Hun verkopen lagen gemiddeld bijna 38 procent ­lager dan in januari 2020. Op dat moment had ­Covid-19 zijn entree in Nederland nog niet gemaakt. Zo’n grote daling is sinds 2005, toen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de gegevens over maandelijkse winkelverkopen begon bij te houden, niet voorgekomen.

Het half december genomen besluit van het kabinet-Rutte om niet essentieel geachte winkels te sluiten, heeft er vooral bij de kleding- en schoenenzaken fors ingehakt. Zij verkochten in de maand januari ruim de helft minder dan in januari 2020. Hard geraakt werden ook de winkels met recreatie-artikelen, woninginrichters, meubelzaken en winkels met consumentenelektronica. Zij zetten in januari een derde tot de helft minder om dan een jaar eerder.

Verdubbeling door het internet

Aan de andere kant van het spectrum zaten veel winkels die wel open mochten blijven. Supermarkten zagen hun omzet bijna 10 procent hoger uitvallen dan een jaar eerder en de winkels met voedings- en genotmiddelen 8,6 procent. Bij de drogisterijen steeg de omzet met 4 procent, de speciaalzaken verkochten ongeveer net zo veel als in januari 2020. De detailhandel als geheel zette in januari bijna 6 procent minder om dan een jaar geleden.

De handel via internet nam – niet verrassend – een enorme vlucht, al was het maar omdat internet voor veel winkels het enig overgebleven verkoopkanaal was. Webwinkels zagen hun klandizie in een jaar tijd met 92 procent groeien. Nog groter was de groei bij winkels die het deels van internet moeten hebben, zoals de supermarkten en grote winkelketens. Zij verkochten online 128,7 procent meer dan in januari 2020: een ruime verdubbeling.

Uit de gegevens van het CBS blijkt ook hoe hard de internetverkopen de afgelopen zes jaar zijn gestegen. In 2020 was de omzet van webwinkels 2,8 keer zo hoog als in 2015. In januari 2021 lagen ze zelfs ruim vier keer zo hoog als de gemiddelde maandomzet in 2015. Winkels die het deels van internet moeten hebben, verkochten in 2020 3,3 keer zo veel online als in 2015.

Deze cijfers hebben alleen betrekking op grotere winkels met meer dan tien werknemers. Kleine (web)winkels komen in dit onderzoek van het CBS niet voor.

