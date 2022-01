IT’ers: Jubelton kan eerder dan 2024 worden afgeschaft. 'Zet die 100.000 in je systemen op 0, en klaar is Kees’

Het is een van de minst omstreden maatregelen uit het regeerakkoord, en toch zal de uitvoering ervan nog tot 2024 op zich laten wachten: het afschaffen van de zogeheten jubelton, de regel dat ouders hun kinderen een ton belastingvrij kunnen schenken voor de aankoop van een huis.

Snellere afschaffing is niet haalbaar, antwoordt minister Sigrid Kaag van financiën op een serie schriftelijke vragen uit de Tweede Kamer, omdat de Belastingdienst dat niet voor elkaar krijgt. Die afschaffing vergt ‘aanpassingen in de aangifte en in de achterliggende systemen voor de verwerking van de gegevens uit de aangifte’, schrijft Kaag. Daar heeft de Belastingdienst pas in 2023 tijd voor; eerst moet de overgang naar een nieuw systeem voor schenk- en erfbelasting worden afgerond.

Serieus belazerd

Dat wekt verbazing onder deskundigen op het gebied van informatietechnologie. “Hier wordt iemand waarschijnlijk serieus belazerd”, stelt René Veldwijk, die zich bij IT-bedrijf Ockham Groep bezighoudt met IT-vraagstukken bij de overheid. Die jubeltonregel is geen ‘stokoude, complexe regeling die in allerlei software is verweven’, betoogde hij eerder deze week op Twitter, dus zo ingewikkeld kan het niet zijn.

Sterker nog, voegt Veldwijk eraan toe, veranderingen in drempels en percentages en dergelijke zijn voor de Belastingdienst ‘de normaalste zaak van de wereld’. Zet die 100.000 euro van de jubelton in je systemen op 0, en klaar is Kees.

De schenkingsvrijstelling, zoals de jubelton in belastingjargon heet, is ooit bedacht om de hypotheekschuld van jonge huizenbezitters en -kopers te drukken, mede om te voorkomen dat huizen ‘onder water’ kwamen te staan, wat wil zeggen dat de schuld groter is dan de waarde van het huis. Die doelen zijn achterhaald, stelde economisch onderzoeksbureau SEO vorig jaar, want door de sterk gestegen huizenprijzen zijn de onderwaterproblemen zo goed als verdwenen.

Jubelton vergroot de ongelijkheid

Die SEO-evaluatie pakte ook in andere opzichten vernietigend uit. Kopers die van hun ouders zo’n belastingvrije schenking ontvangen, gebruiken die meestal niet om de hypotheekschuld te verlagen, maar kopen er een duurder huis mee. En die ontvangers staan er sowieso al beter voor dan mensen die het zonder gift van rijke ouders moeten doen: ze hebben ook zonder die gift al meer vermogen en ook een hoger inkomen.

Het werkt dus niet, vat SEO zijn bevindingen samen, en het vergroot de ongelijkheid tussen jonge mensen met en zonder rijke ouders. Wie meer geld heeft, zal ook meer besteden aan een huis. De regeling drijft daarmee ook de huizenprijzen nog verder op, hoewel dat effect volgens SEO nauwelijks meetbaar is.

Niet vreemd dus dat er in de Haagse politiek nauwelijks nog voorstanders van de jubelton te vinden zijn. Toch kan de afschaffing niet sneller plaatsvinden dan pas in 2024, houdt het ministerie van financiën vol zonder verder in te gaan op de kritiek uit IT-kringen. Eerder heeft de Belastingdienst er echt geen capaciteit voor, herhaalt een woordvoerder.

Lees ook:

De huizenmarkt kookt over, maar voor de coalitie ligt het h-woord nog te gevoelig

De huizenprijzen blijven stijgen. Het regeerakkoord bevat nauwelijks maatregelen om daar iets aan te doen.