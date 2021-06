Is vliegen wel veilig als toestellen lang aan de grond hebben gestaan?

Er was voor gewaarschuwd en toch ging het al twee keer mis. Vliegtuigen die weer in gebruik genomen waren na (vanwege de coronapandemie) een tijd aan de grond te hebben gestaan, moesten terugkeren vanwege een technisch mankement. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) doet onderzoek naar die twee incidenten, maar houdt de luchtvaart nu alvast voor: er is sprake van ‘ernstige’ veiligheidsrisico’s en die vragen ‘extra aandacht’.

Het eerste incident deed zich in oktober 2020 voor. De bemanning van een Boeing 737 van Tui Fly, vertrokken vanaf Schiphol, merkte dat de snelheids- en hoogtemeters niet goed werkten. Het toestel moest terugkeren naar de luchthaven. Daar bleek dat het systeem dat de luchtdruk meet was afgedekt. In de tijd dat het vliegtuig aan de grond stond, was op die manier voorkomen dat de leidingen verstopt raakten, bijvoorbeeld met insecten. Maar toen het toestel weer in gebruik genomen werd, was vergeten die afdekking te verwijderen.

Anderhalve maand geleden gebeurde iets soortgelijks met een toestel van Transavia, eveneens een Boeing, dat was opgestegen vanaf vliegveld Rotterdam-Den Haag. De leidingen waren wel losgemaakt en gereinigd, maar daarna niet goed vastgezet, waardoor ook deze keer de snelheids- en hoogte-indicaties niet klopten. Het toestel wist uit te wijken naar Schiphol.

Dat het beide keren goed afliep, is volgens de OVV mede te danken aan het goede weer en het heldere zicht: de bemanning zag simpelweg dat de meters niet konden kloppen. Daardoor konden ze hun toestel onder controle houden en veilig laten landen.

Precies dit risico was bekend, stelt de OVV met nadruk vast, onder meer omdat Boeing zelf ervoor had gewaarschuwd. Zorgwekkend, vindt de raad, want de komende maanden zullen vanwege de versoepelingen van coronamaatregelen veel vliegtuigen vliegklaar worden gemaakt – en dat blijkt dus mis te kunnen gaan.

Er kan overigens veel meer misgaan. Een maand geleden publiceerde Easa, het agentschap voor veiligheid in de luchtvaart van de Europese Unie, een lange lijst met risico’s die samenhangen met het weer op gang komen van het vliegverkeer na een lange periode van bijna-stilstand.

Alleen al het onderhoud is een punt van zorg: is dat de afgelopen tijd, toen er veel minder mensen werkten, wel goed gebeurd? En is er wel genoeg onderhoudspersoneel beschikbaar nu in korte tijd veel vliegtuigen weer gereed moeten worden gemaakt?

De Easa ziet meer problemen. Mensen kunnen hun routines ontwend zijn geraakt. Anderen hebben ander werk gekregen waarin ze misschien nog niet goed getraind zijn. Er is ervaring verdwenen, omdat veel mensen hun baan zijn kwijtgeraakt. Die mensen zijn niet zomaar terug te halen, omdat ze intussen ander werk hebben gevonden. De volgens de Easa vaak ‘schrale arbeidsvoorwaarden’ van grondpersoneel verergeren dat probleem nog.

