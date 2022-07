Is tentkamperen uit of juist weer in de mode? ‘Ik zie vooral meer luxe in het kamperen komen’

Ze staan er nog wel, op de campings van Europa. Nederlandse gezinnetjes met een klassieke katoenen tent, met stokken, haringen en scheerlijnen. Slapen gebeurt op luchtbedden, koken op gaspitjes. Het echte werk, zogezegd. Maar is dat traditionele tentkamperen niet onderhand passé?

Nou, nee, zegt een woordvoerder van Obelink in Winterswijk, met een oppervlakte van 72.500 vierkante meter de grootste kampeerwinkel van Nederland. “Wij zien geen dip in de tentverkoop. Ik zie zelfs dat die manier van kamperen de laatste tijd weer terug komt. Campings hebben bijvoorbeeld de verhuurkant – met kant-en-klare tenten – ontdekt.”

Al is het tentkamperen van nu wel veranderd, merkt hij. “In veel nieuwe tenten zijn de stangen vervangen voor luchtbuizen. Mensen kiezen ook voor lichtere materialen en minder vaak voor katoen. Toch blijven er mensen die zweren bij katoen – onder wie ikzelf – en die niet in een caravan zijn te krijgen.”

In de familie

Bij concurrent De Wit in Schijndel – met 70.000 vierkante meter de nummer twee van Nederland – constateert een woordvoerster van de tentenafdeling ook geen verminderde belangstelling voor het traditionele tentkamperen. “Er zijn echt nog veel mensen die een nieuwe tent aanschaffen. Vaak zit tentkamperen zo in de familie dat na de ouders ook de kinderen het stokje overnemen.”

Bij De Wit zien ze wel dat tentkampeerders meer luxe willen en naast de basistent een douchecabine of toilettentje neerzetten. “Ze kiezen vaker voor gemak. Maar alles hangt af van het doel van het kamperen. Festivalgangers kiezen natuurlijk voor kleine tentjes van lichtgewicht materiaal. Maar gezinnen die drie weken op dezelfde camping in Frankrijk gaan staan kiezen nog vaak voor katoen of mengvezels van katoen en polyester. En stangen.”

De conclusie van de tentenspecialist bij De Wit: “De populariteit van tentkamperen is niet meer geworden, maar zeker ook niet minder.” Zowel Obelink als De Wit hebben geen vergelijkende verkoopcijfers paraat. Traditionele tentfabrikanten Karsten en Esvo geven, ‘uit concurrentieoverwegingen’ geen exacte getallen over de omzet.

Peter Bouwman, brandstore manager bij De Waard tenten, is iets opener. “Wij verkopen al jaren een kleine duizend tenten aan consumenten in Nederland. Alles uit eigen, Europese productie.” Volgens Bouwman neemt de vraag ‘een beetje toe’. “Vooral bij de grote familietenten.”

Kampeermeneer

Misschien is het goed om het laatste woord te geven aan Kampeermeneer. Die heet in het echt Tjerk Romkema en beheert kampeeradvies-platform Kampeermeneer.nl. Heeft hij de indruk dat minder Nederlandse gezinnen de auto in de zomer volstouwen met tenten, luchtbedden en slaapzakken? “Ik hoor dat vaker, maar ik zie vooral meer luxe in het kamperen komen”, zegt hij aan de telefoon.

Hij heeft wel een verklaring waarom op campings het beeld is ontstaan van de verdwijnende tentkampeerder. “Door corona zijn er 1 miljoen Nederlandse kampeerders bijgekomen. Die kozen vooral voor caravans en campers. Dat merk je op campings. Je zit als tentkampeerder regelmatig tegen een witte muur aan te kijken. Omdat andere groepen kampeerders zijn gegroeid, lijkt het alsof tentkampeerders wat in de hoek zijn gedrukt.”

De laatste verklaring waarom tenten meer uit beeld zijn geraakt, zoekt Romkema in een nieuw soort verzuiling. “Het is steeds meer soort zoekt soort. Mensen zoeken óf juist luxe campings met veel comfort op, hier zie je ook relatief gezien minder tenten. Of ze zoeken juist de rust , ruimte en natuur op op natuurcampings. Daar zie je juist weer veel meer tenten en zijn caravans eerder de uitzondering. Tien jaar geleden was het meer gemixt.”

Lees ook:

Op vliegvakantie? Nee, liever naar de camping met een kampeerbus

Door corona werd kamperen weer populair. Dat lijkt aan te houden; campings draaien op volle toeren, ook in Katwijk aan Zee.