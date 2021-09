Is het verstandig om van energieleverancier te wisselen nu de prijs van stroom omhoog gaat schieten?

Het is een kwestie van tijd voor de energierekening omhoog gaat. De belangrijkste reden is de zeer sterk gestegen gasprijs. Omdat veel elektriciteit wordt opgewekt door gascentrales, gaat ook de elektriciteitsprijs omhoog.

Toch hoeven Nederlandse huishoudens niet halsoverkop over te stappen naar een andere energieleverancier of hun contract aan te passen. Het duurt namelijk nog tot januari voor de prijsaanpassing van elektriciteit wordt doorgevoerd.

Een stijging van 245 procent

“Dat gebeurt altijd op twee vaste momenten per jaar: in juli en in januari”, zegt Joyce Donat van de Consumentenbond. Dát de stroom duurder wordt is volgens haar wel zeker. Om de enorm gestegen gasprijs kunnen leveranciers eenvoudigweg niet heen.

Onder meer door de toegenomen wereldwijde vraag naar gas en weinig reserves in Europa vliegt de prijs ervan de bocht uit. Op de Nederlandse gasbeurs TTF, verbonden aan de Gasunie, zijn de prijzen sinds begin dit jaar met liefst 245 procent gestegen.

Als de huidige recordinkoopprijs van stroom nu aan de consument zou worden doorberekend, zo becijferde (zonne-)energiebedrijf Zonneplan, zou een gemiddeld huishouden zo’n 270 euro extra per jaar aan stroomkosten kwijt zijn. Een stijging die het bedrijf – dat doet in zonnepanelen – natuurlijk goed uitkomt.

Variabel energiecontract

Het kan snel gaan. Een jaar geleden waren de energieprijzen juist bijzonder laag. Door de lockdown nam de energieconsumptie immers flink af.

Overhaast overstappen is volgens de Consumentenbond nu zelfs ongunstig. Doorgaans is switchen van leverancier verleidelijk omdat energiebedrijven elkaar zwaar beconcurreren met allerlei voordeeltjes. “De tarieven van drie- of vijfjarige contracten zijn momenteel een stuk lager dan van de eenjarige contracten die leveranciers nu aanbieden. Die laatste raden we nu dan ook niet aan. Heb je nu een variabel contract? Dan zou je er ook voor kunnen kiezen dat nog even zo te houden.”

Bij een variabel energiecontract wordt de prijs van stroom twee keer per jaar aangepast. Klanten kunnen ook een één- of meerjarige overeenkomst voor een vaste prijs afsluiten. “Met een meerjarig contract koop je wel zekerheid. Als de tarieven volgend jaar verder zouden stijgen, heb jij daar geen last van.” Volgens Donat is niet te zeggen hoeveel duurder stroom in het nieuwe jaar gaat worden. “De prijs van elektriciteit is in wezen een dagkoers.”

