Is de registratieplicht de oplossing voor Airbnb-overlast? Zes vragen

Op zoek naar een vakantieadresje in het centrum van Amsterdam? Dan ben je sinds kort een stuk sneller klaar met het scrollen langs alle advertenties op verhuursite Airbnb. In één klap is het hoofdstedelijke aanbod op dat populaire platform met liefst 80 procent geslonken. Achter al deze verwijderde advertenties zaten verhuurders die niet over een verplicht registratienummer beschikten. Zes vragen over de Amsterdamse aanpak tegen de (geluids)overlast van vakantieverhuur, waarover inwoners uit bijna alle grote steden nu al jaren klagen.

Hoe werkt die registratieplicht?

Sinds dit voorjaar eist Amsterdam dat elke verhuurder op sites zoals Airbnb zich laat registreren. Het registratienummer komt dan in de advertentie te staan. Met dat nummer hoopt de gemeente de verhuur uit de anonimiteit te trekken. Handhavers kunnen nu aan dat nummer zien wie de verhuurder is, en waar diegene woont. Ze kunnen hem of haar een bezoekje brengen als sprake lijkt van illegale verhuur van een pand. Denk daarbij aan iemand die de verhuur niet meldt aan de gemeente (een verplichting die nog bovenop de registratieplicht komt), aan te veel mensen tegelijk verhuurt of voor meer dagen dan jaarlijks toegestaan.

Wat gebeurde er op 1 oktober?

Amsterdam heeft de registratieplicht in april ingevoerd, maar verhuurders kregen nog wel een halfjaar de tijd om zich te laten registreren. Vanaf 1 oktober begon de stad erop te handhaven. Daarvoor werkt ze samen met Airbnb zelf: het bedrijf heeft op die datum alle advertenties verwijderd waar geen registratienummer in vermeld stond. Daardoor is het aantal advertenties gedaald van ruim 16.000 in maart, naar iets meer dan 3000 in oktober.

Dat ruimt lekker op, zou je zeggen.

Ja, maar het staat alle verhuurders achter de verwijderde advertenties vrij om zich alsnog te laten registreren. Vakantieverhuur staat sinds de pandemie op een laag pitje. Ook de Amsterdamse wethouder Jakob Wedemeijer (wonen) schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat het toerisme door de coronapandemie hard is afgenomen. Hij houdt er rekening mee dat het aantal verhuurders weer toeneemt als dat toerisme straks weer meer op gang komt.

Waren alle verwijderde advertenties malafide?

Waarschijnlijk niet. Wedemeijer rept over een ‘aantal slapende advertenties’, waarvan de verhuurder allang niet meer actief is op de site maar nooit de moeite nam om zijn advertentie te verwijderen. Hoeveel verhuurders afzagen van een registratie omdat zij hun huis alleen anoniem wilden kunnen verhuren, is onduidelijk.

Voeren andere steden ook zo’n registratieplicht in?

Ze mogen het sinds 1 januari van dit jaar in elk geval wel. Toen ging een nieuwe wet in die gemeenten meer gereedschap geeft om overlast van vakantieverhuur tegen te gaan, waaronder dat registratienummer. Tot nu toe maken zes gemeenten er gebruik van. Dat zijn vooral grote steden, naast Amsterdam onder meer Den Haag, Utrecht en Rotterdam. Die zijn in tegenstelling tot Amsterdam nog niet begonnen met handhaven, zij beginnen daar volgend jaar mee.

Wat lijkt nog meer te helpen tegen overlast?

Amsterdam is te spreken over een nieuw soort ‘dashboard’ dat Airbnb nu ongeveer een jaar aanbiedt aan steden. Handhavers kunnen daarmee makkelijker informatie opvragen over een specifiek registratienummer. Een heel Airbnb-verbod voor drie wijken in het stadscentrum bleek juridisch niet haalbaar, zo oordeelde de rechter eerder dit jaar. Volgens een gemeentewoordvoerder onderzoekt de gemeente nu hoe zij dat verbod alsnog van de grond kan krijgen.

