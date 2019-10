Is de bio-super nog nodig als de gewone super het bio-succes overneemt?

Supermarktklanten die hun wagentje volgooien met biologische spullen zijn al lang geen bezienswaardigheid meer. Of je nu bij Deen, Dirk, AH of Jumbo over de vloer komt, ze voeren allemaal zo’n duizend bio-producten, melden ze op hun websites. Aanvankelijk nog in aparte schappen, tegenwoordig gewoon tussen de andere spullen door.

Volgens het jaarlijkse trendrapport van de branche was de totale jaaromzet van biologische supermarktproducten in 2018 gestegen naar 843 miljoen euro. Het biologisch marktaandeel in het supermarktkanaal schommelt nu iets boven de 3 procent. We schrijven zeventien jaar na de mediacampagne ‘Biologisch – eigenlijk heel logisch’, toen het marktaandeel 2 procent was. “Het is nog altijd moeilijk om een grote groep consumenten bereid te krijgen om meer te betalen voor producten met een biologisch keurmerk”, zegt Joyce van den Bos van ketenorganisatie Bionext.

Succesvolle producten van de gespecialiseerde winkel overnemen

“Het omzetaandeel in biologisch is in het verleden veel hoger ingeschat dan wat er in werkelijkheid is gerealiseerd”, zegt supermarktspecialist Erik Hemmes. “Door de bank genomen nemen supermarkten succesvolle producten over van de gespecialiseerde winkel. Op allerlei terreinen, zo ook bij biologisch.”

Het zorgt ervoor dat de pioniers in de branche kraken. De duurzame supermarktketen Marqt, zo werd onlangs bekend, wordt onderdeel van het moederbedrijf van Ekoplaza. En zoals het er nu voorstaat zal het verliesgevende Marqt het straks met zes tot acht vestigingen minder moeten doen. Hemmes voorziet dat het sluiten van winkels het begin is van het einde voor Marqt: “Een formule overeind houden voor zo weinig winkels is veel te kostbaar. Marqt houdt dan ook bij de verkoop van zoveel panden op te bestaan.”

“Let wel, Marqt voert maar 40 procent van het assortiment biologische producten”, zegt Joyce van den Bos van Bionext. “Je kunt dus niet stellen dat het slecht gaat met Marqt omdat ze biologisch zijn. Het is eerder de formule waar het aan schort.” Maar Van den Bos erkent het probleem: “De branche voor biologische speciaalzaken staat al een aantal jaar onder druk. Dat speelt ongeveer sinds 2014 toen reguliere supers begonnen met het verbreden van hun biologische aanbod. Inmiddels begint de dalende trend weer wat af te vlakken.”

Bio-supers moeten extra hun best doen

Nederland telt, alles bij elkaar, grofweg 250 biologische speciaalzaken. Om te kunnen overleven moeten bio-supers als Ekoplaza, Natuurwinkel en Odin extra hun best doen om hun meerwaarde aan de consument te bewijzen, zegt Van den Bos. “Laat zien dat je biologische assortiment veel breder en dieper is dan bij de gewone supers. Speel in op de drijfveren van de klant en zorg dat ze profiteren van de extra kennis van de medewerkers.”

Supermarktkenner Hemmes vraagt zich daarbij wel af van wie het initiatief uiteindelijk gaat komen. “Gaan supermarkten het voortouw nemen en de klant uitdagen met hun aanbod, of gaat de klant de formule uitdagen om meer biologisch op te nemen?”

Biologisch zal blijven groeien

Zeker is volgens Hemmes dat biologisch groeit en nog zal doorgroeien. Hij ziet het aandeel biologisch bij Albert Heijn en Jumbo de komende jaren zeker nog toenemen. “Waarbij je je wel moet afvragen wat je bedoelt met biologisch. De belangstelling voor lokale, regionale en producten per land neemt ook al jaren toe, ook internationaal.”

Uiteindelijk doen we breder boodschappen dan biologisch, verwacht hij. “De anti-plastic-beweging past hier ook in. Het heeft alles te maken met een toegenomen overkoepelend bewustzijn van hoe we met de wereld omgaan.”

Lees ook:

Marqt fuseert met Ekoplaza en sluit winkels

De duurzame supermarktketen Marqt fuseert met Ekoplaza-moeder Udea. Het fusiebedrijf sluit een flink deel van de Marqt-vestigingen.