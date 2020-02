Investeringsfondsen weten van gekkigheid niet wat ze met hun geld aan moeten

Grote investeringsmaatschappijen lijken van gekkigheid niet meer te weten wat ze met hun geld aan moeten. Afgelopen december lag er bij dit soort overnamefondsen een recordbedrag aan ongebruikte euro’s op de plank: zo’n 809 miljard. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport van consultantfirma Bain & Company over deze zogeheten private equity-sector.

‘Ik zei het toch’, zou Klaas Knot, baas van De Nederlandsche Bank nu weleens kunnen denken. Hij waarschuwt al langer dat beleggers hun geld steeds vaker naar dit soort overnamefondsen zullen brengen nu veilige beleggingen weinig meer opleveren. Staatsobligaties geven bijvoorbeeld maar weinig rendement met de huidige lage rentestand en dat geldt ook voor leningen aan goed presterende bedrijven.

Risicovol beleggen

Voor een hoog rendement moet je tegenwoordig het risico opzoeken. Beleggingen die minder voorspelbaar uitpakken, maar juist daardoor ook meer opleveren als het goed gaat. Zoals een investering in zo’n overnamefonds. Maar als er te veel vermogen risicovol belegd is, komt er wereldwijd te veel spanning te staan op de financiële sector, waarschuwt Knot. Wat de kans op een nieuwe (krediet)crisis vergroot.

Dat investeren in overnames is dus bij uitstek een voorbeeld van die jacht op rendement, een jacht die blijkens het nieuwe rapport van Bain & Company blijft toenemen. Dat investeren werkt als volgt. Een overnamefonds koopt bedrijven op, om die een paar jaar later met winst door te verkopen. Het doet dat door zich ondertussen met de bedrijfsvoering te bemoeien, bijvoorbeeld met het instellen van een nieuw bestuur waar het meer vertrouwen in heeft, of door het noodlijdende deel van het bedrijf af te stoten.

Pensioenfondsen

Het vermogen om al die overnames te bekostigen, haalt zo’n fonds voor een klein deel op bij grote investeerders – denk aan pensioenfondsen en verzekeraars, die hun geldpot aan ingelegde premies van hun deelnemers willen vergroten. Die krijgen een deel van de winst als het opgekochte bedrijf later met winst van de hand gaat.

Zelf legt het fonds ook nog wat geld in, maar de rest, het overgrote deel, is geleend van de bank. Die enorme schuld valt makkelijk terug te betalen met de vergrote winstgevendheid van het gekochte bedrijf, is de hoop. Maar daalt de waarde van dat bedrijf nou juist, dan wil de bank zijn geld als eerst terug. Dan kunnen investeerders als die pensioenfondsen het nakijken hebben.

Geleend geld

Toch deden die pensioenfondsen en verzekeraars dat vorig jaar met zo veel graagte dat de investeringsfondsen nu met honderden miljarden aan ongebruikt vermogen overblijven. De auteurs van het Bain-rapport maken zich daar minder zorgen over. Zij berekenen dat het slechts 2,6 jaar kost om dat geld uit te geven. Tien jaar geleden zou het nog 4,5 jaar duren om eenzelfde hoeveelheid kwijt te raken aan overnames, stellen zij.

Ondertussen bestaat het bedrag waarmee bedrijven worden opgekocht voor een steeds groter deel uit geleend geld, en dus steeds minder uit eigen ingelegd geld. Volgens Bain & Company komt dat door soepeler leenregels in Amerika. Maar ook doordat banken zelf last hebben van de lage rentes die ze opgelegd krijgen van centrale banken, waardoor hun verdienmodel in de knel dreigt te komen. Ook voor die banken is het dan lucratief dit soort risicovollere leningen te verstrekken. Daar staat immers meer rente tegenover.

