Investeren in China? Pensioenfondsen lijken voorzichtig afscheid te nemen van het land

Het was een grootse aankondiging, afgelopen december, en een die de nodige verwachtingen schiep: ineens ging China dan tóch van het coronaslot af. Door af te zien van zijn strikte lockdownbeleid zette president Xi Jinping de deur open voor meer economische groei. En daarmee hopelijk ook voor buitenlandse investeerders.

Maar komen die wel?

Grote beleggers als pensioenfondsen lijken de deur van Xi momenteel eerder te gebruiken als uitgang. Fijn natuurlijk, dat fabrieken of zelfs hele steden voortaan niet meer om de haverklap in lockdown hoeven bij de minste of geringste coronabesmetting.

Maar voor buitenlandse investeerders tellen de nadelen van China op dit moment zwaarder: geopolitieke spanningen met het Westen, gebrek aan transparantie bij bedrijven en een onberekenbare overheid.

Uit de gratie raken

Alleen al in dit jaar stopten daarom verschillende Canadese vermogensbeheerders – samen goed voor honderden miljarden aan beleggingen – met nieuwe directe investeringen in Chinese bedrijven. Dat geldt ook voor het staatsfonds van Singapore.

Ook bij Nederlandse pensioenfondsen is het enthousiasme over China wat bekoeld, zei hoofdeconoom Thijs Knaap van vermogensbeheerder APG maandag tegen de Britse zakenkrant Financial Times (FT).

APG heeft verschillende fondsen als klant, waaronder ambtenarenfonds ABP, en belegt zo in totaal meer dan 530 miljard euro aan Nederlands pensioengeld. Een deel daarvan zit in Chinees vastgoed, en in Chinese aandelen en obligaties. Maar de animo daarvoor neemt dus af, al noemde Knaap geen harde cijfers daarover.

De reden is geopolitiek, zei hij wel. Grote beleggers zijn wat dat betreft nogal met hun neus op de feiten gedrukt. De oorlog in Oekraïne, en de hypersnel verbroken economische banden met Rusland, laten zien hoe snel een land economisch uit de gratie kan raken. Zo ook als er oorlog zou uitbreken rond Taiwan, dat China als afvallige provincie beschouwt.

Gebrek aan transparantie

“Er zijn genoeg tekenen dat er vroeg of laat een keer een conflict uitbreekt in Taiwan”, zegt beursanalist Corné van Zeijl. “Waarschijnlijk met de nadruk op ‘laat’, maar toch. Als dat eenmaal gebeurt, wil je als investeerder niet in China zitten met je geld.”

Ook zonder oorlog zijn de spanningen met het Westen groot. Zo blijven de Verenigde Staten handelsbeperkingen opleggen aan China, en probeert Europa minder afhankelijk te worden van China door productie van bijvoorbeeld chips hierheen te halen.

Een ander groot probleem voor Nederlandse pensioenfondsen is het gebrek aan transparantie vanuit Chinese bedrijven, zegt Rik Klerkx, chief investment officer bij vermogensbeheerder Cardano. Zie maar eens na te gaan hoe de aanvoerlijnen lopen van het bedrijf waarin je belegt, zegt hij. “Als je investeert in een fabrikant van zonnepanelen, wil je er later niet achter komen dat de grondstoffen met dwang- of kinderarbeid uit een mijn zijn gehaald.”

Nog steeds een snelgroeiende economie

Tot slot is de regering nogal wispelturig naar bedrijven, iets waar beleggers ook niet van houden. Twee jaar geleden besloot de overheid bijvoorbeeld ineens dat commerciële onderwijsinstellingen niet meer winstgevend mogen zijn. Daarmee werd vrij onverwacht, min of meer in één weekend zelfs, een hele bedrijfstak kapotgemaakt, zegt Van Zeijl.

Ter nuancering: het is echt niet zo dat China nu ineens buitengesloten wordt van de wereldeconomie – al zouden sommige Amerikaanse politici dat overigens best een goed idee vinden. “Simpelweg omdat China nog steeds een snelgroeiende economie is waar dus ook relatief hoge rendementen gehaald kunnen worden”, zegt directeur Rients Abma van Eumedion, belangenbehartiger van grote beleggers.

Daarnaast blijven pensioenfondsen vooralsnog deels afhankelijk van China, denkt Klerkx van Cardano. “Als jij wilt investeren in verduurzaming, en dus bijvoorbeeld in zonnepanelen, dan kun je op dit moment helemaal niet om China heen als productieland”, zegt hij.

