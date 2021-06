Inhaalslag bij kledingwinkels: fijn voor klant, bepalend voor ondernemer

Paniek in de winkelstraat, begin maart in Klazienaveen. De winkels mochten nog niet open, terwijl de ondernemers bijna aan de grond zaten. Uit protest gingen toch de deuren even van het slot, waarna ze op last van de gemeente toch weer dicht moesten. Maar het punt was gemaakt: Help!

Richard Veeninga van modezaak Jitse Fashion deed aan de actie mee. Nu, drie maanden verder, klinkt hij opgelucht aan de telefoon. Blij dat de mensen de weg naar hun winkel weer gevonden hebben. “Ik ben tevreden. De omzet ontwikkelt zich goed, het barst weer los. Je merkt dat het einde van covid nadert. En de mensen hebben na een jaar wel weer eens nieuwe kleren nodig.”

Ook Harrie van der Velde, voorzitter van winkeliersvereniging Klazienaveen Centrum, is verheugd te horen dat de loop er weer een beetje in zit in de Drentse plaats. Maar te vroeg juichen doet hij allerminst. “De omzet is dan wel op gang gekomen, maar kledingwinkels zijn met grote voorraden blijven zitten. Die zijn wel al betaald, dat gaat om heel veel geld. Komende winter is die collectie verouderd en krijg je er bijna niks meer voor. Uitgestelde huur en belasting zullen ook moeten worden terugbetaald. Dat verdien je niet zomaar terug. Die draai om de oren krijgen we dus nog”, vreest Van der Velde.

Rampzalig eerste kwartaal

‘Kledingeconoom’ Rens Tap van branchevereniging Modint wijst op een ‘rampzalig’ eerste kwartaal voor de branche, waarin volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de omzet van kledingwinkels en winkels in schoenen en lederwaren respectievelijk met 34 en 28,5 procent daalde, terwijl die van de overige non-food met ‘slechts’ 22 procent daalde.

In maart en april schoot de omzet van kledingwinkels weliswaar flink omhoog, maar die groei maakte het verlies van april 2020 niet goed, vertelt Tap. “Het trekt aan, maar nog altijd zitten we niet op het niveau van voor de coronacrisis.” Ook hij refereert aan het terugbetalen van noodsteun, uitgestelde belasting en opgeschorte huur. Daardoor blijft de sector ook in de komende jaren kwetsbaar, vooral omdat ondernemers geen kapitaal hebben om hun winkels up-to-date te houden: “Zodra de noodsteun ophoudt, zou er daarom een herstelfonds moeten komen. Als je alleen maar voor je schuld werkt, kun je niet investeren.”

Een grote klap voor de verdiensten van modewinkels was volgens Tap het winkelen op afspraak, waarbij klanten online een plekje moesten reserveren om een trui of broek te passen. “Dat werkte totaal niet. De meeste mensen hebben gewoon een heel seizoen kleding kopen overgeslagen.” Over de voorraden die daardoor nu in de magazijnen liggen opgeslagen, is Tap redelijk optimistisch: “Vaak is in overleg met leveranciers afgesproken om de wintervoorraad een aantal maanden weg te hangen, uit het zicht van de consument. Wat een klant nog niet gezien heeft, kan komend najaar toch als nieuw worden ervaren.”

Worstelende kledingreuzen Ook de machtige kledingketens van de wereld hebben grote moeite om het winkelbestand op peil te houden. Inditex, het Spaanse moederbedrijf van Zara, sluit 1200 winkels wereldwijd, maakte het bedrijf begin dit jaar bekend. Concurrent Hennes & Mauritz (H&M) opent weliswaar 100 winkels dit jaar, maar de Zweedse keten sluit er 350. Ook de Ierse budgetkledingketen Primark is niet overal een succes. Onlangs nog sloot het filiaal in Alkmaar voorgoed de deuren. H&M kan hoop putten uit de voorlopige cijfers die het bedrijf gisteren publiceerde: De omzet in de eerste twee weken van juni viel 2 procent hoger uit dan voor de coronacrisis. De meeste van de 5000 H&M-winkels wereldwijd zijn weer open.

