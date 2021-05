ING verwacht blijvende verschuivingen in onze eet- en drinkgewoontes

De maatschappij mag zich dan langzaam maar zeker weer openen, dat betekent niet dat alles weer zal zijn zoals het was. Voor de horeca zal de coronatijd blijvende gevolgen hebben, zo voorspelt het Economisch Bureau van ING. De bank verwacht dat Nederlanders – in elk geval voorlopig – hun uitgaven aan eten en drinken anders zullen besteden. Dat gaat ten koste van restaurants en ten gunste van supermarkten en maaltijdbezorgers.

Vooral supermarkten snoepten gulzig marktaandeel af bij de fysieke horeca. Waar restaurants, lunchrooms, kiosken en ook de catering de omzet in 2020 in Nederland met 7 miljard euro zagen dalen, steeg die bij supermarkten en speciaalzaken met 3 miljard euro.

Klanten vasthouden

De tweede verschuiving die ING door de pandemie constateert is die van ‘fysieke bestedingen ter plekke’ naar online. De verkoop van bezorgboodschappen steeg in Nederland in 2020 met 50 procent naar 2,7 miljard euro. Daarnaast werd voor eenzelfde bedrag aan maaltijdbezorging uitgegeven, een stijging van 35 procent ten opzichte van een jaar eerder.

“Door de pandemie is de consument nu gewend aan een ander uitgavepatroon”, zegt sectoreconoom Thijs Geijer van ING. De geleidelijke heropening van restaurants zal weliswaar voor herstel van de ‘uit eten’-branche zorgen, is de verwachting. “Maar de horeca zal naar onze inschatting tot het eind van het derde kwartaal te maken hebben met beperkingen, daar zal de handrem nog even op blijven. Daar profiteren supermarkten en maaltijdbezorgdiensten van, die hun klanten nu proberen vast te houden.”

Helemaal ongeschonden komt overigens ook de supermarktkant niet uit de crisis. De zogenaamde onderweg-formules als AH To Go of kleine Spar-supers op tankstations hebben veel last van het gedwongen thuisblijven van kantoorpersoneel en scholieren. De kans is groot dat dat zo blijft. Geijer: “Ook na corona zullen we minder onderweg zijn”.

Het veranderde consumentengedrag doet zich ook voelen bij horecaleveranciers. Die kunnen hun afzetverlies niet compenseren door zich te concentreren op de verkoop aan winkels of zelf een webshop te beginnen. Dat blijkt volgens ING ook uit het feit dat een op de vijf voedingsproducenten in het eerste kwartaal nog een beroep deed op de steunpakketten van de overheid. Voor voedings- en drankenproducenten die doorgaans al voornamelijk aan de retail leveren, pakt de verschuiving van de consumentenbestedingen aan eten en drinken juist weer gunstig uit.

Reserveringen komen op gang

Het restaurantje pikken of terrasje pakken staat ook nog om andere redenen onder druk, stelt ING. Door het uitblijven van grote stromen buitenlandse toeristen en doordat jongeren in de portemonnee zijn geraakt gedurende de coronacrisis, kan het herstel van de uithuizige eet-en drinkbranche nog jaren duren, denkt de bank.

Volgens Koninklijke Horeca Nederland (KHN), de branchevereniging van de sector, begint het reserveren van restaurants voorzichtig op gang te komen nu binnenkort ook weer binnen gegeten en gedronken mag worden. “Wij zien dat er inmiddels voor volgende week reserveringen worden geplaatst, zowel voor de terrassen als voor binnen. Maar op veel plekken is nog meer dan voldoende plaats”, mailt een woordvoerder van KHN.

Waarschijnlijk mogen binnenkort ook de cafés weer bezoekers ontvangen. Demissionair minister Grapperhaus van justitie en veiligheid wil bij de volgende versoepelingen de scheiding tussen ‘droge’ en ‘natte’ horeca opheffen.

