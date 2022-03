ING stopt per direct met het financieren van nieuwe olie- en gasvelden. Concerns die geld nodig hebben voor bestaande olie- en gasprojecten of voor pijpleidingen om olie en gas te transporteren kunnen nog wel bij de bank aankloppen. Het bedrag dat ING uitleent voor duurzame energieopwekking (zoals wind- en zonneparken) gaat de komende jaren jaarlijks met tien procent omhoog.

Volgens een verklaring die de bank woensdag uitgaf, zijn er grote investeringen nodig in schone energie. Daarbij zal de vraag naar fossiele brandstoffen geleidelijk afnemen. De fossiele brandstoffen die de komende jaren nog nodig zijn, kunnen uit bestaande olie- en gasvelden worden gehaald. Het aanboren van nieuwe olie- en gasvelden is daarom niet nodig, stelt ING in zijn verklaring, daarbij verwijzend naar een rapport van het Internationaal Energie Agentschap, een belangrijke denktank op het gebied van energie, waarin hetzelfde werd gesteld.

Olie en gas blijven voorlopig nodig

ING is, stelt een woordvoerder, de eerste grote bank die zo’n beslissing over de financiering van olie- en gaswinning heeft genomen. Eerder deden kleinere banken, zoals Triodos dat al wel. Het bestuur heeft de maatregelen op eigen houtje genomen: druk van (grote) aandeelhouders om uit fossiele projecten te stappen was er niet, zei de woordvoerder woensdag.

ING had eind 2020 voor 3,6 miljard euro aan leningen uitstaan aan de olie- en gassector, dat wil zeggen: aan het zoeken naar en oppompen van olie en gas. Dat bedrag wordt geleidelijk aan kleiner, maar gaat nog lang niet naar nul. Dat komt doordat olie en gas voorlopig nodig blijven, stelt ING. Over vijf jaar moet die 3,6 miljard met 12 procent zijn verminderd, in 2040 met meer dan de helft. ING meldt niet hoeveel geld het vorig jaar nog heeft uitgeleend voor olie- en gasprojecten.

ING maakte wel bekend hoeveel het vorig jaar uitleende aan projecten op het gebied van hernieuwbare energiebronnen als zon en wind. Dat was 1,6 miljard euro. Dat bedrag zal, belooft ING, de komende jaren steeds met tien procent per jaar omhoog gaan. In 2025 zal er dan rond de 2,4 miljard in hernieuwbare energiebronnen worden gestoken.

Geen nieuwe kredieten aan kolencentrales

In totaal had ING eind vorig jaar 7,26 miljard euro aan leningen uitstaan voor duurzame energie opwekking. In 2016 was dat ongeveer de helft, meldt de bank. Bij die bedragen gaat het alleen om directe financieringen. Worden indirecte financieringen meegerekend dan is het bedrag hoger: ING heeft namelijk ook nog 3,3 miljard euro uitgeleend aan energiebedrijven. Die gebruiken een (onbekend) deel van dat geleende bedrag voor investeringen in zon- en windparken.

ING had eind vorig jaar voor 1,5 miljard euro aan leningen aan gascentrales in de boeken staan. Exploitanten van gascentrales kunnen de komende jaren nog wel bij ING voor leningen terecht. De boeken van ING melden ook dat er nog voor 87 miljoen aan leningen uitstaat voor kolencentrales. Dat was in 2016 nog 551 miljard. ING kondigde in 2015 aan dat het geen nieuwe kredieten aan kolencentrales zou verstrekken. In 2025 maken kolencentrales helemaal geen deel meer uit van de leningenportefeuille van ING.

