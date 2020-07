ING schrijft 300 miljoen euro af door coronacrisis

ING schrijft circa 300 miljoen euro af, omdat bepaalde bezittingen door de coronacrisis een stuk minder waard zijn geworden. De grootbank, die volgende week met de halfjaarcijfers komt, waarschuwt dinsdag alvast voor deze tegenvaller.

De virusuitbraak en de slechte economische vooruitzichten hebben een negatief effect op de verwachte winst van bepaalde onderdelen van de bank. Deze verwachtingen staan op de balans als ‘goodwill’. Nu de vooruitzichten zijn verslechterd, moet ING de waarderingen in de boeken aanpassen. Om welke onderdelen het precies gaat, is niet bekend.

De afschrijving drukt op de winst van ING in het tweede kwartaal. Maar de bank benadrukt dat het om een boekhoudkundige aanpassing gaat. Er verdwijnt dus geen geld uit de kas. Ook heeft de ingreep geen invloed op de kapitaalratio’s van ING. Bij de kapitaalratio gaat het om de verhouding tussen het daadwerkelijk bezit van de bank en het totaal aan uitgeleend en uitgezet kapitaal. Daarbij wordt goodwill altijd al buiten beschouwing gelaten.

Veel klanten in de problemen

De coronacrisis heeft een groot effect op de winstgevendheid in de bankensector. Zo ook voor ING. De winst kwam in het eerste kwartaal uit op 670 miljoen euro. In het eerste kwartaal van 2019 was dat nog 1,12 miljard. Net als andere grote banken moest ING veel geld opzijzetten voor leningen die mogelijk nooit worden terugbetaald. Die stroppenpot besloot ING in het eerste kwartaal te vullen met 661 miljoen euro.

Vanwege de economische neergang en de onzekerheid als gevolg van alle coronamaatregelen komen veel klanten in de problemen. Zo hebben bedrijven in de olie- en gassector, waarin ING actief is, het moeilijk. Verder zal het aantal faillissementen in de horeca en de reisbranche gaan oplopen. ING heeft in de eerste fase van de crisis al meer dan 100.000 klanten uitstel van betaling gegeven.

‘Keer geen dividend uit’

Uit een analyse van de Europese Centrale Bank (ECB) blijkt dat banken in het eurogebied veerkrachtig zijn. Ze zijn bestand tegen de financiële stress die de coronapandemie veroorzaakt. Maar de ECB komt ook met een waarschuwing. Als de situatie blijft verslechteren, treedt er mogelijk “een materiële verslechtering van het bankenkapitaal op”, aldus de onderzoekers. Die verslechtering kan worden aangejaagd door blootstelling aan slechte kredieten en verliezen op de financiële markten.

Daarom vraagt de ECB de banken dinsdag om ten minste tot het einde van het jaar geen dividend uit te keren of eigen aandelen in te kopen. Om zo financieel weerbaar te blijven.

