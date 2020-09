ING: minder waard, imagoschade en misschien wel meer

Lijdt ING schade door de onthullingen?.

Ja, voorlopig op twee gebieden. Allereerst is het bedrijf minder waard geworden. Nadat Trouw, Het Financieele Dagblad en onderzoeksplatform Investico, de affaires maandag openbaarden, verloor het aandeel ING negen procent van zijn waarde. Toegegeven, die dag was het aandeel ING niet de enige daler: het was zo’n angst-voor-corona-beursdag en die zijn er sinds half maart wel vaker geweest. Maar het aandeel ING zakte verder weg dan andere en het verlies werd in de dagen erna niet goedgemaakt.

Dan is er reputatieschade. ING trof in september 2018 een schikking met het Openbaar Ministerie van 775 miljoen euro nadat was bewezen dat de bank veel te weinig had gedaan om fraude en het witwassen te voorkomen – de bank ontkwam zo aan strafrechtelijke vervolging. Sindsdien neemt ING de aanpak van witwassen serieuzer en zijn er een paar duizend mensen aangesteld om klanten en hun transacties te screenen.

Dan is het pijnlijk als blijkt dat er in het verleden, in de periode 2014-2018 en mogelijk daarna, nog meer is misgegaan; dat ING verdacht ogende transacties van een bekende Russische oligarch en voetbalclubeigenaar, Roman Abramovich, liet passeren; dat ING Slaski effectentransacties verzorgde voor partijen die onderdeel waren van een groot witwas-netwerk en dat die Poolse ING-dochter zodoende, bewust of onbewust, meewerkte aan mogelijke witwasserij op grote schaal. Pijnlijk is ook dat er in het hoofdkantoor van ING in de Amsterdamse Bijlmermeer blijkbaar wat anders over het belang van klantcontroles en het screenen van transacties wordt gedacht dan in het hoofdkantoor van ING Slaski in Katowice. Heeft ING zijn dochters onder controle? Of zitten Poolse privacy-wetten ING in de weg – en witwassers niet?

Vervelend zijn de kwesties ook voor het ING-personeel. Het is nooit leuk als je werkgever in opspraak komt en voor ING is het niet de eerste keer. Kom als ING’er dan maar eens op feestjes waar ING het gespreksonderwerp is. Eén gelukje hebben de personeelsleden: grote feesten zijn er niet in coronatijd.

Dreigt er meer schade?

De kans dat klanten ING massaal gedag zeggen is niet groot. Bankklanten lopen nu eenmaal niet snel weg. Mogelijk is wel dat toezichthouders in diverse landen de bank extra in de gaten gaan houden. Dat ING dan van klanten af moet. Als Amerikaanse toezichthouders zich gaan roeren, is er zeker reden tot nagelbijten in de Bijlmermeer. Als Amerikaanse toezichthouders oordelen dat er Amerikaanse wetten en regels zijn geschonden, plegen de boetes torenhoog te zijn.

Die toezichthouders zouden zich bijvoorbeeld kunnen buigen over ogenschijnlijk twee pogingen van ING om 45 miljoen euro over te maken naar een Russisch bedrijf dat de VS net op een zwarte lijst hadden gezet vanwege de Russische inmenging in De Krim. Maar ING meldde woensdag dat er toen (2014) sprake is geweest van een ‘administratieve fout’ en dat de bank de kwestie destijds heeft uitgepraat met de Amerikaanse autoriteiten. Waarom de bank dat niet eerder aan Trouw meldde, meldde de bank dan weer niet.

Wat zegt ING nog meer?

Niet veel. We mogen niet ingaan op individuele gevallen, is het credo. Wel benadrukt de bank dat het allemaal zaken zijn uit het verleden (wat ook zo is, logischerwijze) en dat de bank zijn leven heeft gebeterd. Wereldwijd zijn er volgens de bank nu 4000 mensen in dienst die zich met het controleren van klanten en transacties bezighouden.

Is ING de enige bank waar dingen mis zijn gegaan?

Nee. Er komen meer banken voor in de meldingen over verdachte transacties die ooit binnenkwamen bij de Amerikaanse financiële inlichtingendienst FinCen en die in handen zijn gekomen van 109 media, waaronder Trouw en Het Financieele Dagblad: de Britse banken Barclays en HSBC bijvoorbeeld en het Amerikaanse JP Morgan. Ook zij namen het (weer) niet nauw met de controles op klanten en transacties, en wekten zo de indruk dat zakendoen en verdienen aan rijke klanten boven gedegen klantcontroles gaan. De vraag die na de onthullingen nog niet is beantwoord: zou dat nog steeds zo zijn? En de volgende: gaan banken hun klantenbestand nu (verder) opschonen, of zijn daar nieuwe onthullingen voor nodig?

