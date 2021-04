ING krijgt een boze brief uit Indonesië: de bank doet er onvoldoende tegen corruptie en vervuiling

Dertien milieu- en mensenrechtenorganisaties uit Indonesië dienen vandaag een formele klacht in bij ING vanwege de betrokkenheid van de Nederlandse bank bij twee kolencentrales in Indonesië. De energiecentrales zorgen voor lucht- en watervervuiling, waardoor de bevolking gezondheidsschade oploopt en inkomsten verliest. Ook spelen er corruptieschandalen. ING doet hier te weinig tegen, vinden de organisaties.

In 2015 beloofde ING niet langer kolencentrales te financieren. Maar er was een uitzondering, namelijk het project Cirebon II, bij de kuststad Cirebon op West-Java. Dat was omdat er al sinds 2012 gesprekken over de financiering liepen, zegt een woordvoerder van ING. De Franse bank Crédit Agricole trok zich wel terug uit het project, verwijzend naar de kolen en het klimaat.

Bij Cirebon was in 2012 al een kolencentrale in gebruik genomen. Daarvoor had ING een lening van 60 miljoen dollar verstrekt. In 2017 regelde ING de financiering voor een tweede centrale, die nu wordt gebouwd. Banken uit Japan en Zuid-Korea deden mee en legden opgeteld 592 miljoen dollar in. ING leende 182 miljoen dollar aan een van de betrokken bouwbedrijven. De centrale krijgt een capaciteit van 1000 megawatt.

Vissers, zoutboeren en rijsttelers benadeeld

De aanleg van de tweede kolencentrale benadeelt honderden vissers, zoutboeren en rijsttelers, schrijven de organisaties in hun brief. De waterkwaliteit was al verslechterd en de nieuwe centrale zal dat nog verergeren. Meer dan 10.000 mensen krijgen last van de uitstoot van giftige stoffen, verwachten zij.

Verder is het vergunningstraject niet zuiver verlopen. Twee jaar terug stelde de regionale rechtbank van Bandung vast dat er sprake was van omkoping door het energiebedrijf dat de vergunning aanvroeg. Ook heeft het Zuid-Koreaanse bedrijf Hyundai Engineering & Construction de voormalige regent van Cirebon omgekocht. De Indonesische anticorruptiedienst deed hier onderzoek naar.

De organisaties uit Indonesië werken samen onder de paraplu Responsibank, vergelijkbaar met de Eerlijke Bankwijzer in Nederland. Ze dienden hun klacht in op de dag van de aandeelhoudersvergadering van ING, bij een loket dat ING heeft geopend zodat gedupeerden van projecten zich kunnen melden. Banken horen volgens internationale richtlijnen oog te hebben voor de mensenrechtenschendingen die hun investeren veroorzaken, en slachtoffers te compenseren.

ING doet te weinig

Al eerder hebben de organisaties verhaal gehaald, maar ING doet te weinig om te problemen op te lossen, vindt Ah Maftuchan, coördinator van Responsibank. Daarom sturen ze hun brief ook naar de Tweede Kamer.

ING zegt bij de financiering van dit project gedetailleerd onderzoek te hebben gedaan. “We blijven de ontwikkelingen nauwgezet volgen en nemen passende maatregelen indien nodig.”

Uit 2017: ING trekt zich niet terug uit het fossiele energieproject ‘Cirebon II’. ‘Met dit project zijn we al sinds 2012 bezig’, zegt een ING-woordvoerder. ‘We willen betrouwbaar blijven voor klanten.’